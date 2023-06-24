Любовный гороскоп на сегодня, 25 июня 2023 года по знакам зодиака

22:10, 24 июн 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 25 июня 2023 года, для всех знаков зодиака



Овен

Сегодня Вашему любимому человеку будет довольно непросто Вас успокоить и заставить мыслить здраво, потому что Вы будете пребывать в состоянии аффекта и на подобный героизм будете практически не способны. Может быть, стоит прислушаться к тому, что говорит Вам Ваш близкий человек?







Телец

Сегодня Вашему любимому человеку придется объяснять Вам очевидные вещи, причем по несколько раз. Впрочем, очевидными они будут только для него, для Вас же многое станет откровением. Не пытайтесь это скрывать.



Близнецы

В этот день Вам стоит забыть об объективности и судить о Вашем любимом человеке исключительно с субъективной точки зрения. В конце концов, быть с ним именно Вам и никому, кроме Вас, а значит, при личном контакте никакие объективные нормы и принципы Вам не помогут.



Рак

Лучшим семейным развлечением сегодня будет какая-нибудь настольная игра. Если у Вас нет «Монополии», а в преферанс Вы играть не обучены, можете пособирать пазл. Тоже очень увлекательно. К тому же особа, наклонившаяся, чтобы найти под диваном потерянные кусочки картинки, выглядит так эротично… Возможно не менее интересное продолжение вечера.



Лев

В этот день для Вас велика вероятность начала романтических отношений с человеком, значительно отличающимся от Вас по возрасту. Даже если Вы всегда думали, что не способны на серьезные отношения с кем-то настолько младше или старше Вас, сегодня этот взгляд на жизнь стоит пересмотреть.





Дева

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто объяснить Вам какую-то истину, которая ему будет казаться прописной. Постарайтесь вникнуть в неё как можно раньше и быстрее, чтобы не раздражать хорошего человека и не доводить его до нервного срыва, вероятность которого весьма высока.



Весы

Чтобы вы стали еще ближе друг другу, вам необходимо о ком-то заботиться. Вместе. О ребенке, котенке или маленьком кактусе — неважно. Такая совместная забота еще более сблизит вас. Сегодня самый подходящий день для того, чтобы выбрать или приобрести такой объект коллективной любви.



Скорпион

У Вашей половинки сегодня будет плохое настроение, и Вы будете биться, как рыба об лед, чтобы его исправить, чтобы на его губах появилась улыбка. Впрочем, даже если настроение у него будет отличным, все равно Вам очень захочется сделать для него что-то приятное.



Стрелец

Направьте сегодня свою энергию в мирное русло, иначе она разрушит все вокруг! День может принести новости, которые Вас либо очень сильно расстроят, либо здорово обрадуют. Ваша реакция может быть непредсказуемой. Звезды не советуют Вам крушить все вокруг — мебель денег стоит.



Козерог

В этот день Вы почувствуете особую ответственность за человека, с которым проводите время. Вам захочется как-то ему помочь выпутаться из неприятностей или просто банально заставить его лишний раз улыбнуться. Не стоит задумываться о последствиях – просто сделайте то, что хотите.



Водолей

Сегодня Вашему любимому человеку непросто будет сделать правильный выбор между Вашим обществом и обществом его друзей. Скорее всего, на протяжении всего вечера он будет сомневаться в том, что он отдал предпочтение нужной компании и не обидел другую.









Рыбы

В этот день Вашему любимому человеку придется потратить довольно много усилий для того, чтобы Вы вновь стали адекватны этому миру, радовались своему существованию в нем и искренне и радостно улыбались. Не забудьте потом его за это отблагодарить, щедро и искренне.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram