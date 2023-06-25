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Гороскоп на сегодня, 26 июня 2023 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 26 июня 2023 года, для всех знаков зодиака

22:26, 25 июн 2023

Чтобы добиться успеха, потребуются союзники. Чем больше их у вас будет, тем лучше. Можно объединиться с теми, кто уже не раз вас поддерживал, или поискать новых союзников. Главное – взаимопонимание и общие цели. Как только вы договоритесь, что и зачем делаете, появится реальный шанс достичь отличных результатов.



Имейте в виду: спешка сейчас ни к чему хорошему не приводит. Поэтому не жалуйтесь, если события развиваются слишком медленно. Используйте свободное время, чтобы обдумать сложившуюся ситуацию или определиться с планами на будущее.

Овен
Благоприятный день для контактов с влиятельными людьми и новых знакомств в целом. Вы производите очень хорошее впечатление, блестяще выражаете свои мысли, легко находите сторонников и союзников. У многих представителей знака появится желание заняться литературным творчеством. Возрастает также интерес к политике.

Телец
Благодаря правильно выбранной тактике вы одержите победу над конкурентами, однако не исключены и потери, причина которых – ваше чрезмерное доверие союзникам. Старайтесь контролировать и координировать их действия, отдавайте четкие распоряжения: недостаток взаимопонимания может иметь катастрофические последствия.

Близнецы
Держитесь подальше от тех, кто когда-то подвел или обманул вас: есть опасность снова стать жертвой своей доверчивости. Если имеете дело с документами, будьте предельно аккуратны – случайная ошибка может вам дорого обойтись. Вторая половина дня – время решения внутренних проблем, анализа событий прошлого. Близнецы смогут понять, в каких случаях поступали неправильно.

Рак
Нелегко сохранить хорошие отношения с окружающими: в этот день даже с близкими вы ладите гораздо хуже, чем обычно. Даже решение простейших вопросов дается с большим трудом, если требует участия других людей. Вероятно получение известий, которые заставят поволноваться; некоторое время спустя, впрочем, выяснится, что дела не так уж плохи.

Лев
Трудный день. Влияние неблагоприятных тенденций сильно, придется собраться с силами, чтобы преодолеть все преграды, стоящие на вашем пути. Могут возникать разногласия с коллегами, есть опасность, что спор с руководством положит начало длительному конфликту. Следите за тем, чтобы любые ваши высказывания были предельно корректными.


Дева
Умение сосредоточиться на хорошем и не принимать во внимание мелкие недоразумения вам сегодня очень пригодится. Там, где у представителей других знаков сдались и отступили бы, Девы продолжают трудиться, не покладая рук, и усилия их приносят заметные плоды. Правда, едва ли кто-то сегодня похвалит вас, заметит ваши достижения – но вы сами непременно вознаградите себя за проделанную работу.

Весы
День хоть и непростой, но все же небезнадежный. Ваша задача – не поддаваться плохому настроению, сохранять оптимизм, что бы ни происходило. Уверенность в своих силах тоже не помешает: если ее будет слишком мало, вас могут сбить с правильного пути недоброжелатели. Возможно преодоление давних разногласий с руководством и коллегами, получение поддержки от тех, кто раньше не был на вашей стороне.

Скорпион
День связан с домашними делами, обустройством жилища, хлопотами по хозяйству. Скучно? Только не Скорпионам! Представители знака способны сделать интересным любое занятие, превратить решение самой тривиальной задачи в акт творчества. Окружающие охотно предлагают помощь, но вы не всегда ее принимаете – и это правильно, поскольку самостоятельная деятельность более эффективна.

Стрелец
Вы попали в ловушку, и кто тут виноват – ваши недоброжелатели или вы сами, – разбираться некогда. Сейчас нужно сосредоточиться на преодолении возникших трудностей, по возможности оставив в стороне все эмоции. Спокойный, рациональный подход к ситуации позволит использовать ее в своих интересах.

Козерог
Этот день обещает успехи в работе, значительный прогресс в деле, которое для вас особенно важно. Вы способны решать несколько задач одновременно, ничего не упустив и не забыв. День подходит для контактов с иностранцами, а также для поездок за рубеж. Можно отправляться на собеседование в международную компанию, вероятность успеха очень высока.

Водолей
Несмотря на то, что влияние позитивных тенденций очень сильно, вы можете столкнуться с трудностями. Все дело в давних нерешенных психологических проблемах, которые сегодня дадут о себе знать. Возвращаются старые страхи, вы начинаете снова беспокоиться о том, о чем давно забыли. Возможны финансовые трудности. Нежелательны конфликты с представителями государственных структур.



Рыбы
Неожиданная удача позволит благополучно довести до конца дело, которое вы были готовы бросить – так долго оно тянулось. Ваш успех замечают окружающие – и не радуются ему, а начинают испытывать зависть. Если у вас по какой-то причине раньше не было недоброжелателей, сегодня они вполне могут появиться.

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Автор: my-calend.ru
Теги: Гороскоп на сегодня
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