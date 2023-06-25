Любовный гороскоп на сегодня, 26 июня 2023 года по знакам зодиака

22:30, 25 июн 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 26 июня 2023 года, для всех знаков зодиака



Овен

Сегодня только от Вас будет зависеть, насколько хорошим будет настроение Вашего любимого человека, насколько он доброжелательно отнесется к тем или иным Вашим действиям и желаниям, и насколько тепло он будет вспоминать этот день. Впрочем, большой ответственности бояться не стоит — все это будет получаться у Вас совершенно естественно.







Телец

Сегодня Вам будет грустно признавать Вашу неправоту. Однако сделать это придется во избежание конфликтов с Вашим любимым человеком. Тем более, что Вы действительно были неправы в том или ином вопросе, и лишь Ваша гордость не дает Вам сознаться в этом сразу.



Близнецы

Этот день надо провести вдвоем под сенью векового дерева, слушая пение птиц. Напряженка с деревьями, птицами и возможностью куда бы то ни было поехать? Ну хоть рядом с горшком герани друг друга за руки пять минут подержите — это-то Вы можете себе позволить?



Рак

Сегодня на Вас будет лежать очень большая ответственность за будущее Вашего любимого человека. Пусть будущее это будет недалеким и не очень значимым в масштабах Вселенной, все равно к этому делу нужно подойти со всей ответственностью. Так, как будто на карту поставлены жизнь и смерть.



Лев

Поищите дополнительные точки соприкосновения с любимым Вами человеком. Они где-то должны быть, просто Вы до сих пор были недостаточно внимательны. Если совсем ничего не обнаружится, стоит задуматься, того ли Вы любите.





Дева

Сегодня не забудьте отоспаться перед предстоящей ночью — она окажется действительно богатой на любовные приключения и сильные впечатления. Ваши сердце и душа рискуют очень устать, поэтому дайте им предварительный заряд сил, чтобы они выдержали все от начала и до конца.



Весы

Солнечная активность так сильно сегодня действует на Весов, что они будут не в состоянии порой адекватно оценивать ситуацию. Вам представится в этот день прекрасная возможность сгладить все шероховатости Ваших отношений с партнерами. Однако момент будет упущен, и каждый из вас останется при своем мнении.



Скорпион

Сегодня звезды рекомендуют Вам напомнить Вашей половинке о том, что Вы ее любите. Или рассказать об этом впервые, если до того Вы ни разу не решались на такой отважный, но воистину честный поступок. Главное – уверенность в том, что Вас поймут и ответят Вам взаимностью.



Стрелец

Даже если у Вас сегодня совершенно не будет настроения выслушивать очередную порцию проблем Вашего любимого человека, сделать это просто необходимо. Иначе это будет серьезной трещинкой в здании ваших отношений. В конце концов, никто не заставляет Вас вникать: улыбайтесь и кивайте.



Козерог

В этот день Вы почувствуете особую ответственность за своего любимого человека. Но в тягость она Вам не будет. Даже наоборот: Вам будет приятно осознавать, что его счастье, благополучие и спокойствие зависит и от Вас тоже. А то и в большей степени от Вас. Приятное ощущение.



Водолей

Сегодня Ваш любимый человек может довольно серьезно поссорить Вас с Вашим другом. Возможно, это произойдет из-за того, что Ваша половинка будет уделять ему слишком много внимания и чересчур откровенно с ним заигрывать. Впрочем, причины могут быть самые разные. Вывод один: лучше им не встречаться.









Рыбы

Потрясающий день для экстремальных развлечений на пару с любимым. Вы почти ничем не рискуете — максимум коленки сдерете. Зато удовольствия получите море, к тому же совместное преодоление трудностей как-то сближает.

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