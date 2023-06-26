Гороскоп на сегодня, 27 июня 2023 года, для всех знаков зодиака

22:44, 26 июн 2023

Подходящий день для начала новых дел, в том числе очень сложных: люди полны энтузиазма, решительны, готовы прикладывать усилия для достижения целей. Не менее важна и готовность к сотрудничеству: даже те, кто прежде предпочитал трудиться в одиночестве, признает, что сегодня эффективнее будет объединить усилия с единомышленниками.







Появляются интересные идеи, возможны настоящие озарения. Кто-то прислушается к интуиции, кто-то получит подсказки извне; так или иначе, появятся ответы на многие важные вопросы. Удачный день с точки зрения личных отношений, поладить с близкими легко.



Овен

День будет довольно напряженным, особенно для тех, кто принимает близко к сердцу не только свои, но и чужие проблемы. Вы хотите помочь всем, кому трудно, не задумываясь о том, по силам ли вам это – и порой берете на себя совершенно невыполнимые обязательства.



Телец

Важны осторожность и разборчивость в контактах – сегодня, к сожалению, вас окружают не только те, с кем можно и нужно иметь дело. Есть опасность стать жертвой чьих-то интриг и манипуляций. Приходится признать, что вы плохо понимаете даже самых близких людей, далеко не всегда догадываетесь об их желаниях и намерениях.



Близнецы

Вы идете на риск даже тогда, когда в этом нет необходимости, получаете массу удовольствия и острых ощущений — но и только. Говорить о каких-то материальных достижениях, пополнении бюджета не приходится. Обзавестись полезными связями тоже едва ли удастся.



Рак

Хороший день для перемен в профессиональной сфере, любые преобразования, переделки, обновления идут на пользу. Вам удается найти достойное применение своим творческим способностям, ваши достижения не остаются незамеченными. Возможно появление новых иностранных партнеров, в том числе зарубежных.



Лев

Нужно быть осторожнее. День в целом неплох, но вам трудно совладать со своими эмоциями – когда они берут над вами верх, ситуация выходит из-под контроля. Трудно поладить с женщинами: сегодня они как будто сговорились создавать вам проблемы. Удается решить финансовые вопросы; во второй половине дня можно рассчитывать на значительные денежные поступления и удачные покупки.





Дева

Благоприятный день для обсуждения и решения юридических, имущественных и финансовых вопросов, обращения в государственные инстанции. Хладнокровие и собранность помогают избежать ошибок, выработать тактику, которая поможет быстро достичь успеха. Вы готовы нести ответственность за свои поступки, это вызывает уважение у окружающих; возможно начало дружеских или романтических отношений с человеком, который давно вам интересен.



Весы

Общение принесет много положительного. Можно добиться успеха просто потому, что никто не сможет устоять против обаяния, которое вы будете излучать. Кроме того, появится способность изобретательно донести до оппонентов свои мысли. Однако главный секрет вашего успеха – это хорошие манеры и безупречный вкус.



Скорпион

День напряженный, неровный. Представителям знака приходится принимать непростые решения, совершать поступки, которые не вызывают одобрения у окружающих. Для многих Скорпионов этот день будет связан с какими-то профессиональными разочарованиями. Возможны разногласия с коллегами, серьезные конфликты с руководством.



Стрелец

Все запутано и непонятно, необходимо терпение, чтобы разобраться в сложившейся ситуации. Не рубите с плеча; помните, что на самые актуальные вопросы просто нет однозначных ответов. Приходится иметь дело с людьми, которые говорят намеками, наводят тень на плетень. Держите себя в руках – ситуация не изменится к лучшему, если вы дадите волю раздражению.



Козерог

Очень трудно сосредоточиться, особенно если приходится заниматься каким-то не слишком интересным делом, требующим внимания к деталям. Вы легко поддаетесь на провокации, доверяете тем, кто этого не заслуживает, а потому рискуете стать жертвой манипуляций или игрушкой в чьих-то руках. Не принимайте поспешно важных решений, касающихся денег.



Водолей

Этот день достаточно сложен, но у вас достаточно энергии, здравого смысла и настойчивости, чтобы преодолеть все трудности. Однако следует иметь в виду, что только в спокойной обстановке принимаются правильные решения; пока вы находитесь в плену эмоций, ничего хорошего вам в голову не придет.









Рыбы

Вы готовы на все, чтобы достичь желаемого, и не отступаете, даже если на пути возникают препятствия. Придется пойти на хитрость, которая окажется удачной. Благоприятный день для обсуждения деловых вопросов с женщинами. С началом сотрудничества лучше не торопиться: скоро вы получите информацию, которая позволит вам добиться более выгодных условий.

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