Гороскоп на сегодня, 28 июня 2023 года, для всех знаков зодиака

22:47, 27 июн 2023

Начало дня проходит приятно и неспешно. Это не самое плодотворное время, но приносящее поводы для радости. Возможны незапланированные встречи, которые поднимут настроение. Будет шанс восстановить отношения, когда-то бывшие очень важными для вас.







Интересный период начнется после полудня, когда вы почувствуете прилив сил, бодрости и энергии. Если не откладывать дела, можно добиться головокружительных результатов, успеть то, на что прежде не хватало времени. Не исключены хорошие новости и интересные предложения, от которых не захочется отказываться.



Овен

День пройдет несколько лучше, чем вы ожидали, но все же на настолько удачно, чтобы его можно было назвать исключительно благоприятным. Придется разбираться с последствиями каких-то давних ошибок (и ваших собственных, и чужих), а также искать истинные причины неожиданно возникших трудностей. К счастью, вы ничего не имеете против аналитической работы такого рода и приходите к исключительно верным выводам.



Телец

Этот день складывается удачно. Вы окружены заботой близких людей и вниманием представителей противоположного пола – то и другое поднимает настроение и прибавляет вам обаяния. День подходит для посещения светских мероприятий, культурного отдыха. На театральной премьере или торжественном приеме вы не останетесь незамеченными.



Близнецы

Несколько снижен жизненный потенциал, вы быстрее обычного устаете, поэтому важные и срочные дела желательно планировать на первую половину дня. А вот для встреч, напротив, больше подходит вечер – в это время вам будет по силам договориться даже с теми, кто вообще не хочет иметь с вами дело.



Рак

Благоприятный день для любых деловых встреч. Даже если вы видите человека впервые, в общении с ним быстро удается взять верный тон, взаимопонимание не заставляет себя ждать. Некоторые вопросы остаются нерешенными, но это не должно вас беспокоить: окончательный ответ будет благоприятным для вас. Возможны денежные поступления.



Лев

День не балует событиями, зато позволяет довести до конца ранее начатые дела. В первой его половине нужно вести себя сдержанно, поскольку вероятность конфликтов в это время высока. Особенно трудно оказывается поладить с коллегами, у которых возникает к вам масса претензий (по большей части необоснованных). Руководство встанет на вашу сторону, но атмосфера в целом от этого более комфортной не станет.





Дева

Не увлекайтесь самокритикой. Сегодня вы склонны ругать себя и за то, в чем действительно виноваты, и за то, к чему не имеете никакого отношения. Лучше сосредоточиться на исправлении ошибок: сейчас у вас есть шанс сделать это.



Весы

Проблемы могут возникнуть, но вы справитесь с их решением, если найдете нестандартный подход к сложившейся ситуации. Возможно появление новых союзников и единомышленников, не исключено также начало дружеских и романтических отношений. Приветствуется посещение светских мероприятий.



Скорпион

Очень благоприятный день для работы, звезды обещают вам профессиональные успехи и достижения. Есть шанс подняться по карьерной лестнице или добиться увеличения зарплаты – все зависит лишь от того, удастся ли вам выбрать верный тон в беседе с руководством; тут стоит положиться на свою интуицию. День подходит для решения юридических вопросов, обращения в суд.



Стрелец

Пока не удается добиться всего, чего хотелось бы, но уже везет во многих мелких делах, и вы смотрите в будущее с возрастающим оптимизмом. Вероятно начало совместной деятельности с влиятельными людьми. Проекты, за которые вы беретесь в этот день, идут на пользу вашей репутации и способствуют скорому карьерному росту.



Козерог

Очень высок интеллектуальный потенциал. Этот день подходит для размышлений на серьезные темы, решения сложных задач. Расширяйте свой кругозор, учитесь, читайте научную литературу – все это идет на пользу. Желательны контакты с умными, высокообразованными людьми. Рекомендуется посещение творческих вечеров, других культурных мероприятий.



Водолей

Нельзя витать в облаках. Конкретные цели, практические задачи – вот ступени, по которым вы сегодня поднимаетесь к успеху. Интерес к мировым проблемам, конечно, похвален, но обдумывать их стоит уже после того, как вы разберетесь с текущими делами. Желательны поездки, смена обстановки, а также занятия, способствующие расширению кругозора.









Рыбы

Будьте осторожны в общении с людьми, от которых может зависеть развитие вашей карьеры. Все, что вы говорите, может быть использовано против вас, причем использовано самым неординарным способом – ваши недруги на удивление изобретательны. Будьте готовы пойти на уступки: если вас сегодня сочтут эгоистом, изменить мнение окружающих будет трудно.

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