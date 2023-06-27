Любовный гороскоп на сегодня, 28 июня 2023 года по знакам зодиака

22:50, 27 июн 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 28 июня 2023 года, для всех знаков зодиака



Овен

Овнам сегодня полезно брать инициативу на себя и принимать ответственные решения. Семья, как всегда, для Вас на первом месте, и звезды советуют Вам не испытывать благосклонность судьбы. Не перекладывайте решение важных проблем на других — сегодня Вы лучше знаете, что сделать, когда и как.







Телец

Сегодня Вам стоит помнить о том, что никакие обязательства не могут удержать Вас рядом с человеком, с которым Вы по тем или иным причинам не хотите или не можете находиться. В этот день для Вас важно почувствовать себя действительно свободным человеком.



Близнецы

Сегодня стоит верить в приметы и неукоснительно им следовать. Чёрная кошка — Ваш враг. Счастливый билетик — Ваш друг. Окружающий мир посылает Вам знаки, которые Вам просто необходимо расшифровать, чтобы принять наилучшее решение! И если по дороге на свидание Вы встретили женщину с пустыми ведрами — лучше свидание отменить. На всякий случай.



Рак

Хороший день для того, чтобы завязать новые перспективные знакомства с привлекательными представителями противоположного пола. Построить им глазки, поулыбаться, очаровать, околдовать… В общем, все то, что Вы умеете, плюс еще немного эксперимента. Он-то и сделает Вас неповторимым.



Лев

Самой большой ошибкой сегодня были бы любые действия разрушительного характера. Если Вы не в настроении созидать — посидите сложа руки. Так Вы принесете себе и окружающим куда как меньше вреда. Это, безусловно, касается и личной жизни.





Дева

Сегодня Вам не стоит зарекаться и считать, что теперь-то дело в шляпе. В Вашей личной жизни Вас ждет еще много всего непонятного, неизведанного, удивительного и не всегда приятного. Постарайтесь на всякий случай быть готовым к любым неожиданностям, которые подкинет Вам судьба.



Весы

В этот день Вы будете считать себя слабее, чем Вы есть на самом деле. Вы будете уверены в том, что Вам не под силу что-то сделать, а на самом деле просто не захотите. И это Ваше нежелание может погубить все то хорошее, что есть между Вами и Вашей половинкой. Может быть, игра не стоит свеч?



Скорпион

В этот день Ваш любимый человек не захочет доверить Вам какой-то свой секрет, и не потому, что боится, что Вы его не поймёте или разболтаете, а из-за того, что решит, что Вам пока ни к чему это знать. Всё откроется для Вас несколько позже: потерпите совсем немного.



Стрелец

В этот день Вашему любимому человеку придется лечить Вас от душевных ран эликсиром любви и пилюлями шуток. Скорее всего, подобные действия довольно быстро и эффективно Вам помогут, а если нет, придется применить крайнюю меру – лечение одиночеством.



Козерог

Вам так хочется поделиться с другом всем тем, что происходит между Вами и Вашей половинкой! Но прежде чем начать повествование, подумайте, не станет ли это причиной недовольства Вашего любимого. Не каждому приятно, когда его личную жизнь выворачивают наизнанку перед посторонними.



Водолей

Сегодня Ваш любимый человек будет, на Ваш взгляд, недостаточно внимательно и трепетно относиться к Вашим проблемам, мнениям, словам и суждениям, что, безусловно, будет Вас настраивать на весьма грустный лад. Постарайтесь со всем справиться без его помощи: у Вас должно получиться.









Рыбы

Сегодня Ваш любимый человек признается в том, что ему, оказывается, никогда не нравилось в представителях противоположного пола какое-то качество, которое буйным цветом цветет в Вас, и лишь Вы заставили его посмотреть на это самое качество по-другому. Можете быть польщены.

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