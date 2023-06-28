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Гороскоп на сегодня, 29 июня 2023 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 29 июня 2023 года, для всех знаков зодиака

22:43, 28 июн 2023

Особенно повезет тем, у кого выходной, и все потому, что этот день как будто создан для отдыха и расслабления. Несобранность будет мешать конструктивному анализу актуальных проблем. Если все же придется что-то делать, то лучше не начинать ничего нового, а завершать уже начатые задачи.



В первой половине дня общаться будет сложно, так как трудно выразить собственные мысли и найти взаимопонимание с окружающими. С близкими людьми стоит быть внимательнее и не поднимать вопросов, вызывающих разногласия.

Овен
Трудности не пугают вас, вы способны решить любые проблемы, и не теряетесь, если события развиваются не так, как вы ожидали. Нельзя сказать, что профессиональные успехи будут головокружительными, но в целом ситуация в деловой сфере благоприятна. Остается время и на личную жизнь, общение с друзьями и любимым человеком.

Телец
Эмоциональный фон дня неблагоприятен, трудно держать себя в руках. Могут возникнуть серьезные проблемы на работе; разногласия с руководством будут иметь крайне неприятные для вас последствия. День не подходит для сдачи экзаменов, прохождения собеседований, встреч с потенциальными работодателями и деловыми партнерами. Рекомендуется трудиться самостоятельно, никому не позволяя отвлекать вас.

Близнецы
Самое важное – сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации, что бы ни происходило. Важные решения принимайте самостоятельно. Если уж очень хочется обратиться к кому-то за советом, выбирайте человека, который не заинтересован в том или ином развитии событий и может оценить ситуацию объективно; и будьте готовы к тому, что его оценка вам не понравится.

Рак
Напряженный, непростой день. В атмосфере суеты и спешки вы чувствуете себя не слишком комфортно, часто поддаетесь негативным эмоциям. Трудно сосредоточиться на делах, многие представители знака совершают промахи из-за невнимательности. Вы чаще обычного допускаете оплошности, которые могут заставить окружающих усомниться в вашем хорошем вкусе.

Лев
Подходящий день для того, чтобы взяться за решение какой-то сложной задачи, провести важные переговоры, составить план действий, направленных на достижение самых значительных ваших целей. Доверяйте своей интуиции: ее подсказки сегодня оказываются куда более полезными, чем советы окружающих. Старайтесь не вступать в конкурентную борьбу, если в этом нет необходимости: сил вы потратите много, а одержанная победа не будет значительной.


Дева
Вы слишком серьезно относитесь к себе, любые шутки в свой адрес считаете едва ли не оскорблениями, остро реагируете даже на безобидные замечания. Это может стать причиной серьезных проблем в отношениях с близкими, начавшаяся ссора имеет все шансы перенести в затяжной конфликт. Вы не проявляете деликатности и уступчивости, окружающие будут этим очень недовольны.

Весы
Не самый благоприятный день. Вы видите события в ложном свете – то слишком мрачном, то, напротив, слишком радужном. В голову приходят противоречивые мысли, да и поступки вы совершаете соответствующие, так что назвать день продуктивным никак нельзя. Многие Весы рискуют связать себя с человеком, который им совершенно не подходит.

Скорпион
Благоприятный день. Звезды на вашей стороне, вам везет во всем. Можно браться за новые проекты, в том числе сложные. Вы легко найдете не только помощников и союзников, но и инвесторов, возможности которых позволят вам реализовать самые смелые свои замыслы. Подходящий день для оформления документов, решения юридических вопросов.

Стрелец
Влияние негативных тенденций будет сильным, но, к счастью, недолгим. Первая половина дня требует крайней осторожности во всем. Воздерживайтесь от решительных действий, не пытайтесь добиться кардинальных перемен в профессиональной и личной жизни. Ошибки в расчетах могут стать причиной финансовых потерь.

Козерог
Благоприятный день для общения. Вам удается не только найти общий язык с окружающими, но и заручиться их поддержкой, получить помощь. День благоприятен для начала работы над совместными проектами. Плодотворное сотрудничество может положить начало служебному роману.

Водолей
Могут раздражать мелкие недоразумения, неудачные совпадения и прочие незначительные вещи. Серьезной угрозы для вашего благополучия нет, главное сейчас – сохранить спокойствие, не начать паниковать, не наделать глупостей под влиянием эмоций. Хорошо, если рядом будет опытный и предусмотрительный человек, который поможет удержаться от опрометчивых поступков.



Рыбы
Первая половина дня складывается очень благоприятно; важно не только наслаждаться этим, но и использовать влияние позитивных тенденций. Данное время подходит для общения с руководством, обсуждения вопросов, касающихся вашего возможного продвижения по службе. Поступающие деловые предложения рассматривайте очень внимательно: они не так хороши, как кажется на первый взгляд.

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Автор: my-calend.ru
Теги: Гороскоп на сегодня
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