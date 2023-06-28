Любовный гороскоп на сегодня, 29 июня 2023 года по знакам зодиака

22:46, 28 июн 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 29 июня 2023 года, для всех знаков зодиака



Овен

Сегодня Вашему любимому человеку непросто будет понять, зачем Вы так много сил и энергии отдаете Вашим с ним отношениям. Ему будет казаться, что можно обойтись и куда меньшими затратами. Что ж, главное, чтобы это действительно не мешало тому хорошему, что между вами происходит.







Телец

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто понять, что Вы от него ждете и, главное, зачем. Потому что Ваши ожидания, с его точки зрения, будут более чем нелогичными, необоснованными и непонятными. Что из этого получится, звезды не говорят. Придется разбираться самостоятельно.



Близнецы

Сегодня Ваш любимый человек расскажет Вам о чем-то удивительно интересном, увлекательном и захватывающем. Постарайтесь продемонстрировать всю гамму чувств, чтобы Вашей половинке стало ясно: Вам действительно интересно то, что Вы слышите, и Вы бы хотели продолжения банкета.



Рак

Сегодня Ваш любимый человек возьмет на себя целиком и полностью ответственность за каждый Ваш шаг. Вы, конечно, можете сделать так, что он об этом пожалеет, ибо ему за Вас будет неизменно стыдно, но звезды поступать таким образом не рекомендуют: мало ли еще когда-нибудь пригодится.



Лев

Помните, что звезды есть всегда. Просто их иногда не видно за тучами. И если сейчас у Вас какие-то проблемы на личном фронте в общем и с Вашим любимым человеком в частности, это вовсе не значит, что все плохо и плохо будет всегда. Однажды тучи разойдутся, и Вам откроется потрясающее звездное небо. Надо лишь немного подождать.





Дева

Сегодня Вами будет руководить отчаяние. Только с его помощью Вы сможете достигнуть невозможного в минимальные сроки, в том числе и в личной жизни. Поэтому если даже Вы отчаяния не чувствуете, можете попробовать довести себя до него искусственно.



Весы

Вы для Вашего любимого человека значите гораздо больше, чем сами можете себе представить. Поэтому постарайтесь соответствовать сегодня этому «больше» и всячески выказывать Вашей половинке Ваше к ней благорасположение. Ей будет это бесконечно приятно, а Вам вовсе не сложно.



Скорпион

Какие бы аргументы Вам ни приводил сегодня Ваш любимый человек, Вы будете твердо стоять на своей позиции и не сдвинетесь с нее ни на йоту. Даже если будете прекрасно понимать его правоту и, соответственно, свою неправоту. Чтобы не отступаться от своих позиций, перенесите решение проблемы на другой день.



Стрелец

Сегодня Вам пригодится умение терпеть и ждать. Как в старых заветных строчках: «Жди меня – и я вернусь…» Именно от того, насколько искренне Вы будете это делать, и будет зависеть исход дня. К Вам вернутся, всем ветрам назло, но лишь при том условии, что Вы этого очень захотите.



Козерог

Сегодня Вам придется принять довольно ответственное решение, которое коснется не только Вас, но и Вашего любимого человека, а значит, и ваших отношений в целом. Постарайтесь не только старательно взвесить все «за» и «против», но и послушать Вашу интуицию: она не ошибется.



Водолей

В этот день не стоит слишком много внимания уделять деталям и мелочам, которых в Ваших отношениях с любимым человеком накопилось весьма и весьма немало. Ища соринку, можете не заметить бревно, хотя именно у него и имеются все шансы стать настоящим камнем преткновения.









Рыбы

Если у Вас перегорели предохранители, это не значит, что теперь хоть трава не расти и жалеть уже больше не о чем. Нужно найти в себе силы извиниться перед свидетелями этого безобразия и вкрутить новые. Жизнь-то продолжается…

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