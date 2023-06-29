Гороскоп на сегодня, 30 июня 2023 года, для всех знаков зодиака

23:02, 29 июн 2023

В профессиональной сфере позитивные тенденции проявляются умеренно. Возможно успешное завершение ранее начатых дел, легко будет реализовать проекты, которые были тщательно продуманы. Не стоит рассчитывать на легкие победы и скорое заключение прибыльных сделок, значительное увеличение доходов, получение заманчивых предложений.







Легким и приятным будет этот день для влюбленных. Велика вероятность появления новых увлечений и душевных склонностей, кокетство и флирт свойственны многим, легко завязываются знакомства. Хорошо пройдут общественные собрания, светские мероприятия. Можно приглашать гостей, устраивать праздники.



Овен

Будьте внимательны: в этот день могут возникнуть серьезные финансовые проблемы. Не исключено, что справиться с ними удастся не сразу. Нежелательно заниматься оформлением документов, подписывать важные бумаги. Инициативу в делах проявляйте лишь тогда, когда это необходимо – если, конечно, у вас нет желания всегда решать все возникающие проблемы в одиночку.



Телец

День складывается хорошо. Удается настроиться на деловой лад, поэтому вы не теряете время зря, занимаетесь только тем, что действительно полезно. Возможны плодотворные деловые переговоры, некоторые представители знака получают очень заманчивые предложения о работе, и это неудивительно – ваш профессионализм не остается незамеченным. Можно заключать сделки, подписывать важные документы.



Близнецы

Очень неблагоприятный день с финансовой точки зрения. Плановые поступления задерживаются, а имеющимися средствами вы распоряжаетесь далеко не самым рациональным образом. Есть опасность попасть под негативное влияние, последовать дурному примеру. Возможны конфликты на работе, Близнецы рискуют остаться без поддержки давних союзников.



Рак

У вас много хороших идей, но маловато энергии для их воплощения в жизнь, а это значит, что сегодня вам наверняка потребуются помощники и союзники. Найти их можно в самых неожиданных местах – например, среди людей, которые раньше весьма скептически относились ко всем вашим начинаниям.



Лев

Не все получается сразу, но вы не должны сдаваться. Прогресс в деловых переговорах станет возможным, если вы воспользуетесь своим обаянием; личные интересы смешиваются с деловыми, и это идет вам на пользу. Стоит уделить особое внимание своему внешнему виду: сегодня у вас будет шанс произвести неизгладимое впечатление на человека, который вам небезразличен.





Дева

День связан с переменами к лучшему в профессиональной сфере. Появляются новые партнеры, иметь дело с которыми легко и приятно, вы чувствуете себя более уверенно. Возможно увеличение доходов. К тому же на вашу сторону встают люди, чья поддержка дорогого стоит. В результате день оказывается подходящим для самых разнообразных начинаний.



Весы

Высок энергетический потенциал, нет такой проблемы, которую вы не сумеете решить, если захотите. Можно обращаться за помощью к друзьям и родственникам: они все сделают именно так, как нужно. Вероятны денежные поступления, в том числе значительные; не торопитесь тратить полученное – деньги потребуются позже.



Скорпион

Возникают проблемы с самоконтролем, вы способны взорваться из-за любого пустяка. Скорпионы, способные смотреть на происходящее философски, в выигрыше: им удается сохранить хладнокровие и найти выход из сложного положение. Кроме того, интуиция у таких представителей знака очень остра, и это оказывается полезным.



Стрелец

Это неблагоприятный день для общения. Вы очень стараетесь найти общий язык с людьми, но ничего не получается – конфликты возникают из-за пустяков, одно вскользь брошенное слово может стать причиной серьезной ссоры. Деловые переговоры лучше отложить: любые достигнутые в этот день соглашения будут пересмотрены.



Козерог

Приходится делать массу дел, у вас нет ни минуты спокойной. К тому же окружающие то и дело делятся с вами проблемами, требующими решения. Но каким бы насыщенным ни был день, найдите время отдохнуть и восстановить силы, вам это необходимо. Побудьте наедине с собой, обдумайте события последних дней – это поможет вернуть душевное равновесие.



Водолей

События этого дня вас наверняка порадуют. Возможны удачные совпадения, приятные сюрпризы. Водолеи без труда находят себе интересные занятия, к тому же у представителей знака быстро появляются помощники и единомышленники. Удается преодолеть разногласия с родственниками, атмосфера в семье становится комфортной для всех.









Рыбы

Благоприятный день. Если неприятности и возникнут, то только в первой его половине, и в тех сферах, которые для вас не слишком важны. Именно поэтому вы отнесетесь к происходящему философски, сохраните спокойствие и здравомыслие, которые помогут принять верное решение. Хорошо проходят деловые переговоры, в том числе касающиеся инвестиций, приобретения недвижимости и так далее.

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