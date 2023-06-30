Гороскоп на сегодня, 1 июля 2023 года, для всех знаков зодиака

21:53, 30 июн 2023

Подходящий день для решения многих проблем. Дело в том, что сейчас даже те, кто обычно витает в облаках, смотрит на вещи реально. Это дает шанс найти ответы на важные вопросы, понять, что нужно делать, чтобы преодолеть преграды. Можно делать покупки, в том числе крупные.







Не всегда легко найти общий язык с окружающими. Могут возникнуть проблемы с тем, чтобы довериться даже самым близким. Нежелательно вспоминать о неприятных событиях прошлого, обсуждать старые проблемы. Лучше сосредоточиться на настоящем и будущем.



Овен

День связан с ростом творческого потенциала, появлением новых идей. Вы много и плодотворно работаете, добиваетесь больших успехов. Вероятно получение предложений, которых вы давно ждали. Не исключены новые знакомства; людям, которых вы встретите сегодня, суждено сыграть важную роль в вашей жизни.



Телец

День приносит приятные неожиданности. Радуют новости, полученные от хороших знакомых, возможен прогресс в делах, в которых вы уже не рассчитывали достичь успеха. Появляются новые идеи, реализация которых принесет большую прибыль. Вторая половина дня подходит для обсуждения деловых вопросов в неформальной обстановке. Отношения, основанные на общих профессиональных интересах, быстро принимают дружеский характер.



Близнецы

День пройдет удачно, если с самого его начала вы настроитесь на серьезный лад и не будете потакать своим слабостям. Выдержка и настойчивость помогают добиться успеха на деловых переговорах, а умение учитывать интересы окружающих позволяет избежать конфликтов. Не все ваши усилия немедленно принесут плоды – в некоторых случаях награды придется подождать.



Рак

Общение, в особенности деловое, требует крайней осторожности. Вы склонны говорить то, что следовало бы держать при себе, к тому же легко поддаетесь давлению. Есть опасность связать себя обязательствами, которые будет очень трудно выполнить. Нежелательно заключать сделки и давать обещания, касающиеся финансов и имущества.



Лев

Этот день складывается крайне неудачно. Все валится из рук, даже самое простое дело не удается довести до конца без каких-нибудь проблем, трудностей и осложнений. Часто возникают разногласия с близкими, вы не хотите идти ни на какие уступки, и конфликты принимают все более серьезный характер.





Дева

Главное условие успеха – умение мыслить рационально и трезво, смотреть на вещи реально, не путать желаемое с действительным. Люди, способные объективно оценить свои силы и планы, продумать все этапы достижения целей, добьются того, к чему стремятся. А вот мечтатели (их, правда, среди Дев очень мало) рискуют остаться ни с чем.



Весы

Подходящий день для подведения итогов и размышлений о будущем. Вы не проявляете инициативы в делах, чем несколько огорчаете свое руководство, но о профессиональных обязанностях не забываете. Могут возникнуть разногласия с деловыми партнерами, но достичь взаимопонимания удастся быстро. День подходит для расчетов, работы с документами.



Скорпион

Очень благоприятный день, отлично подходящий для решения самых разных задач. Вы легко переключаетесь с одного на другое, трудности вас не пугают. У многих представителей знака появляются отличные идеи, которые Скорпионы быстро реализуют с помощью близких людей. Отличный день для поездок, новые впечатления оказываются чрезвычайно приятными.



Стрелец

Первая половина дня сложится удачно, вы многое успеете, даже если дела, которыми придется заниматься, будут совершенно новыми для вас. Вы быстро учитесь, на лету схватываете полезную информацию, удивляете окружающих своими успехами.



Козерог

Неплохой день для работы, в том числе – требующей усидчивости, внимания к деталям, серьезности. И к себе, и к окружающим вы предъявляете высокие требования; последнее не всем по вкусу, поэтому некоторые стараются не иметь с вами дела, порой возникают ссоры. Возможны финансовые потери, неожиданные траты.



Водолей

Непростой день, особенно для тех, кто запланировал на него что-то важное: могут возникать серьезные проблемы с осуществлением задуманного, к тому же есть опасность, что вас введут в заблуждение, что приведет к финансовым и другим потерям. Вы очень остро реагируете на любую критику, хотя из некоторых замечаний можно было бы извлечь немало пользы.









Рыбы

Не принимайте события этого дня слишком близко к сердцу – они отнюдь не так серьезны, как кажется на первый взгляд, и последствий иметь не будут. Зато у вас появятся новые идеи, реализация которых позволит подняться по карьерной лестнице или решить личные проблемы, которые давно беспокоят вас и ваших близких.

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