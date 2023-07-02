Гороскоп на сегодня, 3 июля 2023 года, для всех знаков зодиака

23:38, 02 июл 2023

Многие благоприятные возможности этого дня будут упущены – сказывается общее снижение деловой активности. Сегодня многие склонны отдыхать и приятно проводить время, а вот число желающих трудиться, засучив рукава, невелико. Профессиональные связи становятся менее крепкими, очень часто к чисто деловым отношениям примешиваются эмоции, что не идет на пользу работе.







Молодые люди сегодня более обычного склонны к проявлению эгоизма, да и люди зрелого возраста часто ставят собственные интересы на первое место. Поэтому отношения в семье становятся весьма напряженными.



Овен

Препятствий на пути возникает немало, но вы преодолеете их, если будете сдержанны и сохраните верность своим жизненным принципам. Новые дела или участие в рискованных предприятиях могут нанести удар по вашему финансовому положению, однако практическая, производственная деятельность принесет вполне ощутимые результаты. Не ввязывайтесь в споры – одержать в них верх будет практически невозможно, да и пользы никакой от них не будет.



Телец

Что бы ни говорили окружающие, действуйте в соответствии с ранее составленными планами, не отказывайтесь от поставленных целей. Гармонично складываются деловые отношения с давними союзниками, а вот новые партнеры и разочаровывают, и изрядно раздражают. Финансовая картина благоприятна, деньгами вы распоряжаетесь в высшей степени разумно.



Близнецы

Положительный настрой и хорошее настроение помогут в решении многих дел. Будет легко разговаривать с людьми, внешнее обаяние привлечет окружающих и даст повод для комплиментов. Ваше любопытство удовлетворится, а способность к коммуникации даст возможность наладить новые выгодные контакты.



Рак

Трудности могут возникнуть лишь по двум причинам. Первая из них – ваша собственная привычка все усложнять, в любой ситуации искать второе дно, а в любом высказывании – тайный смысл. Вторая – женщины, которые вас окружают. Даже если они руководствуются самыми благими намерениями, их поступки не идут вам на пользу.



Лев

Начало дня – отличное время для любых полезных занятий, причем чем больше людей будет вокруг вас, тем лучше. Ярко проявляются организаторские способности, за вами пойдут хоть на край света даже те, кто вообще никуда идти не собирался. Это время отлично подходит и для романтических свиданий. Возможно интересное знакомство; стоит помнить, судят о вас сейчас не по одежке, а по уму, так что не стоит стесняться проявлять его.





Дева

Слишком тесные контакты с недоброжелательно настроенными женщинами могут привести к тому, что вы потеряете то, чем очень дорожите. Вас могут ввести в заблуждение, заставить делать то, чего вы не хотите. Желательно отложить решение любых важных вопросов, касающихся финансов или имущества.



Весы

Не упустите возможность пообщаться в неформальной обстановке с людьми, от которых может зависеть развитие вашей карьеры: сейчас на таких особ можно произвести самое лучшее впечатление. Ваш хороший вкус и прекрасные манеры не останутся не замеченными. День подходит для участия в общественной жизни, посещения светских мероприятий. Смело привлекайте к себе внимание – это будет вам полезно.



Скорпион

Благоприятный день для общения, обсуждения деловых вопросов в неформальной обстановке. Можно выступать на публике, принимать участие в организации общественных мероприятий. Не придется прикладывать усилия, чтобы стать душой компании, привлечь к себе всеобщее внимание на вечеринке. Вы легко завязываете знакомства, но приближаете к себе только тех, кто достоин доверия.



Стрелец

Проблемы в этот день возникают потому, что вы не желаете считаться с обстоятельствами, предпочитая видеть только то, что хотите видеть. За дела вы беретесь – если вообще беретесь – без всякого энтузиазма, и это не лучшим образом сказывается на результате. Нуждаясь во всеобщем внимании и восхищении, вы порой совершаете поступки, от которых лучше было бы удержаться.



Козерог

В этот день ярко проявляются лучшие качества вашей личности. Неудивительно, что ваши поступки привлекают внимание, вы находите новых союзников и партнеров, а также покровителей из числа влиятельных людей. Козероги способны оказывать сильное влияние на окружающих, вдохновлять их на те или иные поступки.



Водолей

Вам будет нетрудно достичь поставленный целей. Все, чего вы хотите, рядом – достаточно просто руку протянуть. Возможно исполнение давнего сокровенного желания. Очень полезными окажутся знакомства, которые вы заводите в этот день. Многие Водолеи смогут укрепить свои профессиональные позиции.









Рыбы

Возникающие проблемы вас не пугают, вы справляетесь с их решением, даже если для этого приходится приложить усилия. Вашими лучшими помощниками станут молодые люди; их энтузиазм и оптимизм передается и вам. Деловые отношения могут перерасти в романтические.

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