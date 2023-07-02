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Любовный гороскоп на сегодня, 3 июля 2023 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 3 июля 2023 года по знакам зодиака

23:41, 02 июл 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 3 июля 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен
Сегодня Вы забудете о разнице в возрасте между Вами и Вашим любимым человеком. Да и вообще, что его, что Ваш возраст не будут играть принципиальной роли, так уж получится. Кстати, в честь этого можно срочно начать роман с человеком в два раза старше или в три раза младше Вас.



Телец
Сегодня Вашему любимому человеку будет довольно трудно привыкнуть к тому, что Вы — личность самостоятельная и имеющая право на личное время, личное пространство и личное же мнение. Однако Вам стоит твердо стоять на своих позициях и отстаивать собственную территорию.

Близнецы
Этот день обещает быть достаточно напряженным. Если Вам удастся выкроить пару минут на то, чтобы сказать кому-то комплимент, можете считать, что сегодняшнюю норму личной жизни Вы уже исчерпали. Все остальное время придется поделить между менее романтическими занятиями.

Рак
В этот день Вас ждет радостная встреча с Вашим давним поклонником, которого Вы тысячу лет не видели. Возможно, была бы Ваша воля, Вы бы его не видели еще столько же, но судьба Вашего мнения почему-то не спросила. Поэтому если даже Вам совсем не приятно видеть перед собой это лицо, наберитесь терпения и улыбайтесь. В конце концов, все это ненадолго.

Лев
В этот день Вашему любимому человеку довольно трудно будет понять Ваши пристрастия и предпочтения, как бы Вы ни пытались ему объяснить все их плюсы, прелести и приятности. Что ж, значит, в этом он Вам не помощник и не конкурент. Одной темой для общения меньше.


Дева
Сегодня Вам будет непросто решить, как же Вы все-таки относитесь к Вашему любимому человеку. Пожалуй, единственное, о чем Вы сможете сказать с уверенностью — что чувство Ваше позитивно. Ничего более конкретного Вы от своего сердца добиться не сможете. Может, и не надо?

Весы
Сегодня перед Вами раскинется многообразие дорог, по которым можно пойти, дабы прийти к той личной жизни, о которой Вы так долго мечтали. Постарайтесь не ошибиться, потому что настоящее счастье найдется лишь в конце одной тропинки, в лучшем случае – двух, а остальные приведут в тупик или болото.

Скорпион
В этот день Ваш любимый человек может не понять Ваших благих намерений и принять их за выражение каких-то эгоистичных мотивов. Поэтому возжелав добра ближнему, то есть любимому своему, Вы вполне можете получить реакцию, которую благодарностью назвать будет весьма затруднительно.

Стрелец
Есть вещи, которые делать хочется, а есть — которые делать надо. Сегодняшний день можно считать днем имени «Надо» в Вашей личной жизни и отношениях с Вашим любимым человеком. Исключительно чувство долга будет руководить Вами при принятии тех или иных решений или совершении каких бы то ни было поступков.

Козерог
Сегодня Ваш давний конфликт с любимым человеком подойдет к концу. Причем сам по себе, без каких бы то ни было выяснений отношений. Вы просто решите простить ему старые прегрешения, а он — забыть старые обиды. И все снова станет хорошо, просто и правильно.

Водолей
Сегодня Вам будет светло и тепло просто оттого, что в этом мире есть человек, которого Вы любите. Неважно, отвечают ли Вам взаимностью, просто Вы проживете этот день чувством. А большего и не нужно.



Рыбы
В этот день многие события в Вашей личной жизни будут происходить в самый неподходящий момент. Телефонный звонок, необходимость объясниться, просьба поговорить серьезно, в конце-то концов, и даже встреча Человека Вашей Мечты – все будет очень и очень не вовремя.

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Гороскоп на сегодня, 3 июля 2023 года, для всех знаков зодиака
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Автор: my-calend.ru
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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