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Гороскоп на сегодня, 4 июля 2023 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 4 июля 2023 года, для всех знаков зодиака

23:29, 03 июл 2023

День обещает быть очень интересным. Он преподносит немало сюрпризов, позволяет воплотить в жизнь давние замыслы. В этот день многим предстоит принять непростые решения; к счастью, времени для того, чтобы все как следует обдумать, будет достаточно. Не будет оснований жаловаться на недостаток энергии и жизненных сил.



Это подходящий день для занятия точными науками, проведения вычислений, составления отчетов и планирования бюджета. Самым впечатлительным не хватает романтики и сильных эмоций – это может стать причиной опрометчивых поступков.

Овен
Подходящий день для каких-то необычных, непривычных для вас дел, требующих и находчивости, и изобретательности, и, что немаловажно, деликатности. Приходится примирять ссорящихся, помогать достичь компромисса людям, которые любят друг друга, но сегодня почему-то не могут найти общий язык. На то, чтобы заниматься собственной личной жизнью, времени не остается, но в ней все нормально, так что особенно огорчаться по этому поводу не стоит.

Телец
Благоприятный день для общения, обсуждения личных дел, новых знакомств и начала сотрудничества. Вы очень хорошо понимаете людей, без труда догадываетесь об их желаниях и намерениях. Никому не удастся обвести вас вокруг пальца, а вот если вы захотите кого-то обхитрить, вас точно не разоблачат.

Близнецы
Начинается день неплохо. Удается следовать ранее составленному плану, двигаться к поставленной цели. Недоброжелатели пытаются вам помешать, но у них ровным счетом ничего не выходит – остановить вас в это время практически невозможно. Благоприятный день для экспериментов с прической, макияжем и гардеробом, поиска нового имиджа.

Рак
Благоприятный день, первая половина которого подходит для общения. Сейчас вы можете говорить то, что думаете, не опасаясь негативной реакции с окружающими. Встречи с женщинами поднимают настроение, к тому же дают возможность получить какую-то полезную информацию. Взаимодействие с мужчинами поможет в решении каких-то конкретных задач.

Лев
За любые дела, даже самые сложные, беритесь смело – сегодня вам будет нетрудно довести их до конца. Ваше обаяние не остается незамеченным: люди (в первую очередь, представители противоположного пола) к вам тянутся, с удовольствием оказывают помощь, предлагают участие в совместных проектах. Деловых партнеров и руководство вы понимаете с полуслова, это позволяет положить конец давним разногласиям.


Дева
Неплохой день для подведения каких-то промежуточных итогов, анализа своих поступков и их последствий, а также неторопливого составления планов на будущее. Не нужно верить всем обещаниям, которые дают вам сегодня окружающие, да и собственные слова не стоит бросать на ветер.

Весы
Сегодня вы сможете решить проблемы, над которыми долго ломали голову. Появляются смелые и оригинальные идеи, а вместе с ними – уверенность в том, что реализация задуманного вам по силам. Очень высок интеллектуальный потенциал, что открывает огромные возможности не только для получения, но и для использования информации.

Скорпион
Неплохой день для работы, можно начинать новые дела, принимать участие в реализации совместных проектов. Будет возможность проявить лидерские качества и найти новых союзников. Возможно восстановление давних деловых отношений, получение предложений о сотрудничестве.

Стрелец
День вполне может вас разочаровать, и не потому, что приносит какие-то серьезные проблемы, а потому, что кажется уж слишком обычным и «пустым», а вам хочется приключений. Прежде, чем отправляться на их поиски, оцените свои возможности, ресурсы и риски, не ставьте на карту слишком многое. Имейте в виду, что для финансовых авантюр день не подходит категорически, и это касается даже самых искушенных в данной сфере Стрельцов.

Козерог
Могут возникнуть финансовые трудности, и довольно серьезные. Нежелательно в этот день решать вопросы, касающиеся планирования семейного бюджета, деления имущества. Для переезда день тоже не подходит. Утром возможны неприятные известия; позже ситуация прояснится, окажется что все не так уж плохо.

Водолей
Подходящий день для начала какого-то интересного дела, пусть и не слишком полезного. Плодотворно проходят дискуссии, даже в случае разногласий удается удержаться в конструктивном русле и найти компромиссное решение. Вы одинаково плодотворно трудитесь и самостоятельно, и в компании единомышленников.



Рыбы
Удача улыбается вам, именно поэтому вы доводите до конца сложные дела быстрее, чем представители других знаков. Можно положить конец разногласиям с деловыми партнерами и руководством, укрепить свои профессиональные позиции, но не стоит доверять тем, кто до последнего времени поддерживал ваших недругов и по какой-то причине изменил свое мнение.

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Автор: my-calend.ru
Теги: Гороскоп на сегодня
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