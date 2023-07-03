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Любовный гороскоп на сегодня, 4 июля 2023 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 4 июля 2023 года по знакам зодиака

23:32, 03 июл 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 4 июля 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен
Сегодня Ваш любимый человек наконец-то почувствует себя действительно уютно и уверенно в Вашем приятном обществе. Однако не стоит расслабляться: вполне возможно, что такое положение вещей установится ненадолго и за ним последует довольно серьезный рецидив, который устранять Вам же и придется.



Телец
Сегодня Ваша половинка почему-то не будет придавать Вашим словам должного значения. О том, чтобы спешить исполнять Ваши указания, речи вообще не идет: если такое и случится, то только во сне. Что ж, придется делать все самому и ждать более благоприятных дней и более лояльного настроения.

Близнецы
Самое сложное для Вас сегодня — решиться. Только мысли о любимом человеке и о вашем совместном счастье помогут Вам сделать этот нелегкий шаг, в необходимости которого Вы не сомневаетесь. Это как окунаться в холодную воду: досчитать до трех, зажмуриться, завизжать для порядку — и…

Рак
Хотите Вы того или нет, но сегодня Вам придётся убедиться, действительно ли с милым рай в шалаше. И действительно ли Ваш любимый человек – тот самый милый. Увы, дорогих подарков, да и подарков вообще, преподнести сегодня не получится. Вот и увидите, что Ваша половинка больше любит: Вас или Ваши подарки.

Лев
Не замыкайтесь в себе. Вдвоём вы решите Вашу проблему гораздо быстрее и проще, чем в одиночестве. Ваш любимый человек, который не думает о том, что Вас волнует, 24 часа в сутки, вполне может предложить свежее, оригинальное решение. Особенно если он не профессионал в данной области.


Дева
Сегодня Вы вспомните о своей былой любви, и ностальгия захлестнет Вас с головой. Однако ностальгия эта может помешать Вашему светлому настоящему, поэтому постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы Ваш любимый человек о ней не узнал и, главное, ее не увидел в Ваших глазах.

Весы
Сегодня звезды не рекомендуют Вам много говорить Вашему любимому человеку о том, как он Вам дорог и как Вы его любите. Лучше докажите это делом или хотя бы взглядами, прикосновениями и объятиями. Они вместе означают куда больше, чем самые страстные слова.

Скорпион
В этот день Вам стоит внимательно прислушиваться ко всему, что говорит Вам Ваш любимый человек, даже если он говорит очень быстро и очень много. Среди этого потока мыслей вполне может встретиться одна здравая, которая изменит Вашу жизнь и Ваши с ним отношения.

Стрелец
Сегодняшний день будет богат на приятные любовные ощущения: трепет, радость, страсть, счастье и желание обнять весь мир, ревность, обида, горечь… Вся палитра чувств откроется перед Вами, и Вы, подобно талантливому художнику, будете отбирать самые подходящие для картины Вашей любви.

Козерог
Если уж Вы решили держать что-то в секрете от Вашего любимого человека, то приложите максимум усилий для того, чтобы он о наличии этого секрета даже не начал догадываться. В противном случае, ваши отношения могут пойти под откос, а Вам это сейчас ни к чему. Особенно сегодня.

Водолей
В этот день ощущение полёта не покинет Вас ни на секунду. Этому будут способствовать совместные прыжки с парашютом, полеты на самолёте или вертолёте или хотя бы качание на качелях. Только обязательно вдвоём, взявшись за руки! Чтоб лететь высоко, любить друг друга в небе меж звёзд и облаков…



Рыбы
В этот день все будет зависеть лишь от Ваших решительности и напора. Если будете чересчур настойчивы, Вас, согласно третьему закону Ньютона, выпрут за дверь с силой, равной Вашей собственной напористости.

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Гороскоп на сегодня, 4 июля 2023 года, для всех знаков зодиака
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Автор: my-calend.ru
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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