Гороскоп на сегодня, 5 июля 2023 года, для всех знаков зодиака

23:53, 04 июл 2023

День очень благоприятный, едва ли не самый лучший на этой неделе. Он отрывает широкие возможности перед всеми, кто имеет хоть какую-то цель; те же, у кого нет даже этого, просто приятно проведут время. Возможно урегулирование давних разногласий и конфликтов, удается найти общий язык даже с теми, кто в последнее время вел себя довольно недружелюбно, день подходит для решения финансовых вопросов.







Влюбленные, долгое время не решавшиеся признаться в своих чувствах, сегодня наконец сделают это, и не пожалеют о совершенном. Проблемные пары ссорятся реже, чем обычно, и делают это с меньшим энтузиазмом.



Овен

Действуйте решительно: сегодня удача на вашей стороне, и этим нужно воспользоваться. Даже располагая минимумом информации, вы разрабатываете верную тактику, строите планы, которые вскоре удастся реализовать. Заключенные сделки приносят прибыль, возможны ценные подарки.



Телец

День не назовешь легким: проблем возникает много, а вот желающих помочь вам с их решением явно маловато. Вы сможете изменить ситуацию к лучшему, если будете руководствоваться здравым смыслом, а не эмоциями (сегодня они особенно сильны и противоречивы).



Близнецы

День складывается довольно напряженно, нужно быть осторожнее. Возможны мелкие травмы, недомогания. Не нарушайте закон даже в мелочах: последствия будут серьезными. Еще одна неприятная особенность этого дня связана с тем, что вы выдаете желаемое за действительное, идете на поводу у иллюзий. Здравый смысл и разумный скептицизм вам не повредили бы.



Рак

День не слишком многообещающий с профессиональной точки зрения, однако позволяющий решить целый ряд семейных и домашних проблем. Возможно получение важных известий, которые окажутся очень приятными. Много времени отнимают деловые переговоры; пока они кажутся бесполезными, но позже непременно принесут хорошие плоды.



Лев

Подходящий день для проявления инициативы в личных отношениях. Можно пригласить на свидание человека, который давно вам интересен, признаться в своих чувствах. К любым важным встречам готовьтесь тщательно: безупречный внешний вид становится залогом успеха.





Дева

Трудности не пугают вас, вы отлично справляетесь с решением задач, которые другим оказались не по зубам. Благоприятный день для физической работы; энергетический потенциал высок, усталости вы не чувствуете, даже если трудиться приходится много. Подходящий день для изучения компьютерных программ, работы со сложными инструментами.



Весы

Благоприятный день для начала и укрепления деловых отношений. Люди, с которыми вы связаны деловыми интересами, знают, каковы ваши сильные и слабые стороны, и делают все возможное, чтобы сотрудничество был не только плодотворным, но и приятным. Хорошо проходят собеседования, встречи с потенциальными работодателями. Можно заключать крупные сделки.



Скорпион

К решению любых проблем вы подходите творчески, очень многие ваши поступки удивляют окружающих. Вы достигаете поставленных целей, но идете к ним теми путями, о которых другие люди даже не догадываются. День подходит для деловых переговоров и встреч с потенциальными работодателями, можно добиться благоприятных для вас условий сотрудничества.



Стрелец

Этот день связан с поиском ответов на важные вопросы. Информация, которую вы получите, покажется вам удивительной, даже шокирующей; лишь несколько дней спустя вы поймете, насколько она может быть полезна. Вероятны удачные сделки, можно брать деньги в долг.



Козерог

Вы склонны недооценивать возникшие в последнее время проблемы, считать, что легко преодолеете любые преграды. Однако на самом деле для достижения нужных результатов придется приложить усилия, и нешуточные. Так что засучите рукава и принимайтесь за работу, не ожидая, что кто-то сделает ее за вас.



Водолей

Чем проще принимаемые сегодня решения, тем лучше для дела. Несколько не слишком благоприятных ситуаций могут вывести вас из равновесия, и в состоянии стресса станет сложно сохранить свои позиции. Будьте осторожны в такие моменты, а к вечеру негативные влияния сойдут на нет.









Рыбы

Вы отлично справляетесь с решением профессиональных задач. Даже если знаний и опыта не хватает, вы даете правильные ответы на сложные вопросы, потому что опираетесь на здравый смысл и логику. Удается провести деловые переговоры в нужном ключе, недавний конкурент может стать вашим союзником.

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