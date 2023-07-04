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Любовный гороскоп на сегодня, 5 июля 2023 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 5 июля 2023 года по знакам зодиака

23:55, 04 июл 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 5 июля 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен
Сегодня Ваша половинка отчебучит такое, что Вам только и останется, что удивляться и аккуратно подбирать с пола упавшую челюсть. Вы даже и не думали, что она на такое способна! Впрочем, удивление, скорее всего, будет приятным и ни в коем случае не испортит ваших отношений.



Телец
Сегодня Ваши поиски не увенчаются успехом, поэтому не стоит этот день посвящать поискам Вашей второй половинки, равно как и попыткой купить ей какой-то подарок или найти то, что она давно просила Вас найти. Все равно, скорее всего, только зря время потратите. Перенесите подобные планы на завтра.

Близнецы
В этот день Вы столкнетесь с огромным количеством обязательств, связанных с Вашими отношениями с любимым человеком. Однако в большинстве своем обязательства окажутся приятными, и выполнять их будет одно удовольствие.

Рак
Сегодня Ваш любимый человек может поссориться с Вашим другом, и именно Вам придется решать их проблемы. Это не самое приятное, интересное и захватывающее занятие, однако другого выхода у Вас просто не будет: придется смириться, взять себя в руки и поработать громоотводом.

Лев
Эксперименты над людьми запрещены Женевской конвенцией. Сегодня Вам нужно об этом помнить постоянно, потому что то и дело внутри Вас будет появляться маленький чертенок, предлагающий поцеловать кого-то или позаигрывать с кем-то просто из любопытства: а что дальше будет. А это эксперимент в чистом виде.


Дева
Ваши тайны сегодня могут стать достоянием общественности. Стоит ли давать окружающим повод посудачить о нюансах Вашей личной жизни? Вряд ли, а значит, этот день рекомендуется провести так, чтобы придраться было решительно не к чему. Или хотя бы так, чтобы никто ничего не заметил, хоть это и труднее.

Весы
Сегодня все целиком и полностью зависит от скорости Вашей реакции. На карту поставлено многое: отношение к Вам Вашего любимого человека, ваше совместное будущее, Ваше желание продолжать общение… Постарайтесь быстро сориентироваться в ситуации и принять правильное решение.

Скорпион
Сегодня Вы будете довольно тонко чувствовать все движения души Вашего любимого человека. А потому если ему будет грустно, плохо и одиноко, в Вашей душе будет твориться нечто похожее. Остается надеяться на то, что он весь день будет счастлив и доволен жизнью.

Стрелец
Сегодня Вашему любимому человеку будет очень радостно сознавать, что Вы от него зависите и Вам не все равно, что он думает и чувствует. Постарайтесь понять его и хотя бы сделать вид, что без него Вашей жизни действительно нет и быть не может. Вам не сложно, а ему приятно.

Козерог
Сегодня у Вас при общении с Вашим любимым человеком может возникнуть ряд проблем самого разнообразного свойства и характера. Не стоит пытаться их не замечать — все равно не получится. Лучше встретить их с открытым забралом, на равных, и тогда они, возможно, отступятся, испугавшись Вашей решительности.

Водолей
Сегодня Ваш любимый человек будет воистину неуправляем — здравый смысл, железные аргументы и логика на него действовать не будут. Разве что раздражение вызовут. Он точно выслушает Вас и сделает наоборот. Что ж, может быть, стоит давать ему советы, противоположные тому результату, который Вы хотите получить?



Рыбы
Благоприятный день для творчества. Сегодня будут хорошо писаться стихи, песни, рассказы, сочинения и рефераты. Да так хорошо, как Вы и сами от себя не ожидали! Так может, стоит посвятить плоды Вашей сегодняшней деятельности Вашему любимому человеку? Вы так давно ничего ему не посвящали…

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Гороскоп на сегодня, 5 июля 2023 года, для всех знаков зодиака
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Автор: my-calend.ru
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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