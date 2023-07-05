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Гороскоп на сегодня, 6 июля 2023 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 6 июля 2023 года, для всех знаков зодиака

23:45, 05 июл 2023

С точки зрения общения это не самый простой день: договориться о чем бы то ни было трудно даже с самыми близкими. Зато самостоятельно можно решить многие вопросы, в том числе очень сложные. Главное – не терять время напрасно и быть готовым действовать быстро, когда наступит момент.



Вторая половина дня будет полна неожиданных событий и удивительных совпадений. Возможны случайные встречи с людьми, которых вы давно не видели, какие-то происшествия, которые помогут разобраться в событиях далекого прошлого.

Овен
Вы многого добиваетесь благодаря своему обаянию – сегодня оно совершенно неотразимо. Окружающие хотят иметь с вами дело и не скрывают этого; вы же можете выбирать, кого одарить своим вниманием. Можно решать как деловые, так и личные вопросы. Вы не всегда понимаете, что руководит вами, но принимаете исключительно верные решения и совершаете только правильные поступки.

Телец
Этот день проходит хорошо. Первая его половина связана с получением приятного известия от дорогого вам человека или встречей, которая поднимет вам настроение. Возможно неожиданное романтическое признание, не исключено и предложение вступить в брак.

Близнецы
Очень интересный день. Перед Близнецами открываются возможности, воспользовавшись которыми, представители знака смогут значительно изменить свою жизнь. Деловые и личные интересы переплетаются, создавая благоприятные условия для начала служебного романа. Вы обаятельны и неотразимы, на недостаток внимания жаловаться не придется.

Рак
День связан с проблемами в общении, многие представители знака создают трудности себе и окружающим. Раки-руководители не могут найти общего языка с подчиненными, рядовые сотрудники бунтуют против сложившихся традиций, пытаются привлечь внимание к своим достоинствам, но при этом не выполняют в полной мере своих обязанностей. Возможны финансовые потери, неудачные сделки.

Лев
Размеренная и спокойная обстановка сменится к концу дня круговоротом событий. Вам придется быстро принимать решения и реагировать на ситуации, которые трудно поддаются прогнозу. В результате всех забот может появиться головная боль и усталость. Постарайтесь полноценно отдохнуть.


Дева
В этот день вы успеете несколько меньше, чем планировали, поскольку очень многие задачи появляются неожиданно и требуют немедленного решения. У вас много помощников и единомышленников. Все они ждут от вас четких указаний и не торопятся проявлять инициативу.

Весы
Можно воплотить в жизнь многие смелые замыслы, но очень важно не торопиться. Вам хочется действовать решительно и энергично, сжигать за собой мосты – но ситуация требует совершенно иного поведения. Выжидайте, тяните время, отвечайте не вопросы уклончиво, хитрите, в конце концов: все это сегодня просто необходимо.

Скорпион
Один из сложных дней, когда если что-то и может помочь вам избежать проблем – так это ваша острая интуиция, которая сейчас, к счастью, остра как никогда. Доверяйте только собственному мнению: советы (в особенности те, которые даются с самым важным и серьезным видом) совершенно бесполезны. Шаг, совершенный под влиянием окружающих, будет иметь серьезные неприятные последствия.

Стрелец
День не так уж плох, хотя влияние неблагоприятных тенденций по-прежнему дает о себе знать. Похвально ваше стремление сдержать все данные обещания, выполнить обязательства. Самодисциплина оказывается очень полезной – если бы не она, вы непременно запутались бы в паутине соблазнов и искушений.

Козерог
Очень неровный день. Вы то любите весь мир, то ненавидите его же всеми фибрами своей души. Многие представители знака под влиянием момента разрушают то, что долго и старательно создавали – а потом, под влиянием другого момента, корят себя за это. Чтобы избежать опрометчивых поступков и следующих за ними сожалений, дайте себе слово не действовать сгоряча, и держите его, как бы сложно это ни было.

Водолей
На работе царит беспорядок, из-за которого можно многое не успеть. То и дело возникают споры из-за пустяков, и это ужасно раздражает. Нездоровый ажиотаж снижает деловую активность, очень много энергии тратится на пустые разговоры, которые часто сводятся к простому выяснению отношений.



Рыбы
Этот день приносит хорошие идеи, свежие мысли. Вы поступите разумно, если не станете торопиться с их реализацией: спешка сейчас ни к чему. Старайтесь прислушиваться к советам, некоторые из них на удивление полезны. В середине дня возможны незначительные денежные поступления.

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Автор: my-calend.ru
Теги: Гороскоп на сегодня
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