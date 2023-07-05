Любовный гороскоп на сегодня, 6 июля 2023 года по знакам зодиака

23:48, 05 июл 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 6 июля 2023 года, для всех знаков зодиака



Овен

Сегодня Вашему любимому человеку будет невдомек, почему Ваши с ним отношения настолько изменились и насколько прочны и долговременны эти изменения. Ему останется лишь надеяться на лучшее и пытаться каким-то образом тактично у Вас выспросить причины нежданного поворота событий.







Телец

Сегодня звезды рекомендуют Вам уделить хотя бы пару часов Вашему любимому человеку, иначе обид потом не оберешься. Он обязательно сделает вывод, что он Вам не нужен, Вы его не любите, да и вообще эти отношения не удались, нужно срочно строить другие.



Близнецы

Прошедшая ночь (а точнее Ваши сны) оставят у Вас неизгладимое впечатление. Звезды предсказывают, что Вы можете во сне влюбиться настолько сильно, что перепутаете сон с реальностью. Весь день Вы будете под стойким впечатлением от Вашего сна, однако в реальности Ваш таинственный ночной незнакомец так и не появится.



Рак

Сегодня Ваш любимый человек покажется Вам нелогичным и непоследовательным, однако это лишь прибавит его образу неповторимого очарования, которое Вас так в нем привлекает. Постарайтесь не объяснять для себя его поведение и мотивы его поступков, для блага ваших отношений.



Лев

Сегодняшний день Вам, возможно, предстоит провести в обществе людей, с которыми у Вас нет общих интересов. Не пытайтесь встревать в разговор, в коем ничего не понимаете. Лучше сразу признать, что Вам ближе другие сферы, и попытаться поискать себе альтернативного собеседника.





Дева

Сегодня Вас будут ждать радостные открытия и приятные находки в личной жизни. Вы и подумать не могли, что все окажется так просто. Что ж, хватайте свою удачу обоими руками и держите крепко, а то еще передумает и скроется от Вас в неизвестном направлении.



Весы

Сегодня Вам стоит оказать Вашей половинке посильную помощь. Почистите картошку или подметите опилки после строгания очередной дощечки. Его похвала и радость будут неизбежными последствиями подобной Вашей инициативы, поэтому затраченные усилия будут того стоить без сомнения.



Скорпион

Сегодня Вы можете устать от чрезмерной заботы Вашего любимого человека. Она действительно будет избыточной, и звезды рекомендуют сказать ему об этом напрямик и только в том случае, если не подействует, начинать ворчать, шипеть и всячески отворачиваться.



Стрелец

Сегодня Вашему любимому человеку будет некогда решать Ваши проблемы, как нравственного характера, так и всех остальных. Поэтому будьте готовы к тому, что Вас не будут понимать, Вам не будут уделять должного внимания и тому подобным действиям. Побудьте самостоятельным.



Козерог

Сегодня Вашему любимому человеку не придется Вас дважды просить об одном и том же одолжении, ибо Вы будете рады все сделать очень быстро, качественно и в срок, лишь бы он не сердился и не расстраивался. Постарайтесь, однако, не очень суетиться во время выполнения Вашей миссии.



Водолей

Сегодня Вам предстоит принять какое-то ответственное решение, которое в значительной мере повлияет на благополучие Вашего любимого человека, хотите Вы того или нет. Поэтому прежде чем сказать свое окончательное слово по данному вопросу, еще двадцать раз взвесьте все «за» и «против».









Рыбы

Сегодня Вам придёт, вероятно, неприятное известие. Тот, с кем Вы планировали провести время, окажется занят, причем планы поменяются настолько резко, что Вы не успеете придумать, чем бы себя утешить. Что ж, всегда остается возможность заняться собой.

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