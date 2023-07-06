Гороскоп на сегодня, 7 июля 2023 года, для всех знаков зодиака

22:54, 06 июл 2023

Стоит обратить особое внимание на идеи и планы, которые появляются в первой половине дня. Они могут показаться странными, рискованными, неосуществимыми, но пройдет немного времени, и вы воплотите эти замыслы в жизнь, хоть и не в первоначальном виде. Интуиция будет острой даже у тех, кто обычно не прислушивается к ее подсказкам; возможны настоящие озарения.







Вторая половина дня будет более напряженной. Придется решать проблемы, которых вы долго предпочитали не замечать, а также иметь дело с весьма неприятными людьми.



Овен

Благоприятный день. Чем раньше вы возьметесь за дела, тем лучших результатов сможете добиться, так что стоит проявить расторопность. Первая половина дня подходит и для самостоятельной работы, и для реализации совместных проектов. Вы без труда находите союзников и единомышленников.



Телец

Обычно вы твердо стоите на земле и не тратите времени на строительство воздушных замков, но этот день — исключение. Трудно отличить желаемое от действительного, многие Тельцы становятся заложниками собственных иллюзий и заблуждений. Примечательно, что люди, пытающиеся дать вам хороший совет или предоставить полезную информацию, вызывают у вас раздражение; позже вы будете сожалеть о том, что не прислушались к ним.



Близнецы

Отличный день для любых деловых встреч, вам удается найти общий язык даже с теми, с кем вы раньше не ладили, привлечь на свою сторону недавних соперников. Можно заключать сделки: они принесут прибыль, хотя и не сразу. Многие Близнецы примут решения о смене работы и не пожалеют об этом.



Рак

Это благоприятный день для любой совместной деятельности. Не упустите шанс заручиться поддержкой влиятельных людей – это значительно облегчит достижение поставленных целей. Нежелательно нарушать традиции, экспериментировать; лучше пользоваться проверенными методами.



Лев

Спокойный день, не несущий серьезных проблем и эмоциональных потрясений. Некоторым представителям знака он покажется скучноватым, но большинство Львов найдет себе интересное дело. У тех, кто в этот день будет заниматься коммерческой деятельностью, есть возможность неплохо заработать. Желающим подняться по карьерной лестнице рекомендуется поломать голову над профессиональными задачами: скорее всего, удастся найти оригинальное решение, которое поможет вам заслужить уважение влиятельных людей.





Дева

Вам будет непросто реализовать свои планы на этот день: слишком много будет неожиданностей, не исключено совершенно невероятное стечение обстоятельств, благодаря которому у вас появятся новые цели и желания. Возможен переезд – жалеть о нем вам определенно не придется.



Весы

Вы настолько уверены в своей правоте, что игнорируете даже очень хорошие советы. Результат может быть печальным: вы совершите ошибки, о которых позже пожалеете. Помните, что ваши возможности, в том числе и финансовые, небезграничны, и не берите на себя слишком много, не давайте обещаний, которые будет трудно выполнить.



Скорпион

Возрастает интерес ко всему новому и необычному, причем часто настолько, что вы даже о здравом смысле забываете. Для многих представителей этого знака день будет связан с опасными экспериментами. Надо сказать, что звезды сегодня на вашей стороне, и вам часто везет там, где другие терпят неудачу.



Стрелец

Подходящий день для начала работы над каким-то краткосрочным, но важным для вас проектом, а также для дел, позволяющих немедленно получить результат, пусть и скромный. К реализации долгосрочных планов можно приступать лишь в том случае, если у вас есть надежные помощники и влиятельные покровители.



Козерог

День ответственный, важный, но при этом не слишком сложный. Вы хорошо понимаете, что и зачем делаете, интуиция подсказывает, как следует действовать, и в целом на жизнь вы не жалуетесь. Гармонично складываются отношения с коллегами и руководством, это один из тех дней, когда можно без доли иронии сказать, что на работу вы идете, как на праздник.



Водолей

День хороших советов. Стоит прислушиваться ко всем, с кем вас сегодня сводит судьба: люди на вашем пути попадаются очень интересные. С кем-то из них вас свяжут серьезные отношения. Но пока не форсируйте события, пусть все идет своим чередом. Можно пообщаться с коллегами и деловыми партнерами в неформальной обстановке, обсудить совместные проекты – из таких бесед выйдет толк.









Рыбы

Удачный день. Звезды на вашей стороне, вы можете добиться многого, причем первые успехи приходят практически без всяких усилий с вашей стороны. Повезет Рыбам, которые в этот день проводят важные деловые переговоры: представители знака без труда одержат верх над оппонентами.

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