Любовный гороскоп на сегодня, 7 июля 2023 года по знакам зодиака

22:57, 06 июл 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 7 июля 2023 года, для всех знаков зодиака



Овен

Ощущение полета и волшебной сказки, главным героем которой Вы неожиданно стали. Ничто не сможет испортить Вам сегодня настроение. Глядя на Вас, люди будут думать: «Бывают же счастливые люди!». И потихоньку Вам завидовать. Белой завистью. Побольше бы таких дней.







Телец

Звезды советуют Вам сегодня во что бы то ни стало улыбаться и радоваться жизни. Тогда неприятности могут решить, что они собирались не к Вам, и обойти Ваш дом стороной. Если Ваш любимый человек последует Вашему примеру, день и вовсе можно будет считать

благополучным. Правда, ему это будет сделать сложнее, чем Вам.



Близнецы

Сегодня Вашему любимому человеку будет очень легко сделать Вас действительно счастливым. От него потребуется минимум физических, моральных и душевных сил для достижения столь потрясающего и удивительного эффекта. Пусть он продлится максимально долго!



Рак

Сегодня Вам будет довольно трудно заставить себя принять какое бы то ни было решение, которое окажет определенное влияние на судьбу, настроение и, возможно, счастье Вашего любимого человека. Однако Вы и сами знаете о необходимости такого решения – ничего не поделаешь.



Лев

Кажется, в заботах Вы совсем забыли о своей второй половинке. Срочно принимайтесь исправлять это! Цветы девушкам дарить нужно не только на день рождения, да и мужчины нуждаются в одеколонах и станках для бритья не раз в год. Сегодня День Подарков для Любимых, вот и бегите скорее по магазинам!





Дева

Сегодня Вы совершенно неожиданно для себя можете встретить мужчину или женщину своей мечты. Впрочем, вероятность распознать его или ее в толпе будет крайне невелика: может быть, Ваше счастье пройдет у Вас за спиной. Не расстраивайтесь, это не последняя ваша встреча.



Весы

Вспомните, как трудно было дождаться перемены и каким непостижимым счастьем она казалась в самом начале нудного урока. Сегодня Вам это воспоминание особенно пригодится: в Вашей личной жизни все будет очень на это походить. Нужно просто вздохнуть и ждать, не сверяясь каждые полминуты с часами, потому что если постоянно с ними сверяться, время практически останавливается.



Скорпион

Подарите Вашему любимому человеку хотя бы час незабываемой романтики и неисчерпаемой любви. Как это сделать, Вы знаете гораздо лучше, чем звезды, поэтому советов подобного рода дать они не в силе. Ваша основная задача — сделать Вашу половинку максимально счастливой.



Стрелец

В этот день Вам очень захочется чудес и волшебства, но поскольку ждать их неоткуда, придется создавать своими руками. Причем не только для себя, но и для любимого человека: он тоже по сказке соскучился. И хотя Вы пока не настоящий волшебник, а только учитесь, у Вас все совершенно точно получится!



Козерог

Сегодня Вы будете настолько увлечены учебой или работой, что на Вашего любимого человека может элементарно не остаться ни сил, ни времени. А хочется ли Вам, чтобы в этот вечер в непосредственной близости друг от друга сидело два довольно далеких друг другу человека?



Водолей

Вам казалось, что самые неприятные моменты в отношениях с Вашим любимым человеком уже позади? Увы, звезды спешат Вас разочаровать: кризис Вы еще не преодолели, и новая его волна нахлынет именно сегодня. Единственное, чем Вас можно порадовать — это тем, что в этот день все будет не так сложно и серьезно, как в предыдущие дни.









Рыбы

В этот день Вы поймете, что Вашему любимому человеку можно доверять, причем даже больше, чем Вы в принципе считаете возможным и допустимым. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы это доверие сохранилось на как можно более длительный срок. От Вас зависит действительно многое.

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