Гороскоп на сегодня, 8 июля 2023 года, для всех знаков зодиака

22:40, 07 июл 2023

День начинается довольно спокойно, но с каждым проходящим часом приносит все больше событий и эмоций. Поэтому, если вам нужно о чем-то поразмыслить или позаниматься интересным делом в спокойной обстановке, постарайтесь встать пораньше; после полудня сосредоточиться будет уже практически невозможно.







Очень много сюрпризов преподносят сегодня дети, а также люди, склонные к иррациональному поведению. Те и другие способны на поистине героические поступки, хотя порывы их не так уж благородны. Дамы должны быть осторожнее с деньгами, а вот мужчины могут позволить себе крупные приобретения.



Овен

Это подходящий день для публичных выступлений, встреч с людьми, на которых вы рассчитываете произвести хорошее впечатление. Можно кардинально сменить имидж или просто немного обновить гардероб – то и другое пойдет вам на пользу. Появляются оригинальные идеи, реализуя которые, вы сможете изменить свою жизнь к лучшему.



Телец

Благоприятный день для решения и обсуждения профессиональных вопросов. Вы настроены серьезно и по-деловому, стараетесь не тратить зря ни времени, ни сил, ни денег. Можно не только строить планы на будущее, но и приступать к их осуществлению – вам будет сопутствовать удача.



Близнецы

Благоприятный день для проведения деловых переговоров, в первую очередь — с людьми, прибывшими издалека. У Близнецов-бизнесменов будет шанс расширить сферу деятельности, выйти на новые рынки; для этого, правда, потребуются не только решительность и хорошо продуманный план, но и капиталовложения. Для рядовых сотрудников этот день будет связан с улучшением отношений с сослуживцами, улучшением общей атмосферы на рабочем месте.



Рак

Очень интересный день, который обещает Ракам все, что они пожелают, и даже сдерживает некоторые обещания. Вы готовы к переменам в жизни, не боитесь действовать решительно, совершать поступки, которые для вас нехарактерны. Возможны интересные знакомства, не исключено начало головокружительного романа. Если вы по какой-то причине нуждаетесь в эмоциональной или материальной поддержке, сегодня вы ее непременно получите.



Лев

Сосредоточьтесь: этот день требует самого серьезного отношения к делам, даже незначительным. То, с чем вы раньше справлялись играючи, сегодня кажется сложным, приходится прикладывать гораздо больше, чем обычно, усилий для достижения поставленных целей. Но больше всего портит день ваша собственная раздражительность, именно из-за нее вы рискуете нажить себе влиятельных врагов.





Дева

Хотя многое идет не так, как хотелось бы, вы справляетесь со всеми трудностями. Удается найти достойное применение знаниям и навыкам, полученным ранее, многие Девы принимают правильные решения, опираясь на чужой опыт. Хороший день для помощи другим людям, участия в благотворительных акциях.



Весы

Как бы вы ни стремились к спокойствию и предсказуемости, добиться их сегодня едва ли удастся. День приносит массу сюрпризов; преобладают приятные, но и разочарования не исключены. Финансовая картина неблагоприятна. Вы поступите разумно, если постараетесь сократить расходы, откажетесь от незапланированных покупок.



Скорпион

Ваши эмоции работают против вас. Держать их под контролем трудно, поэтому иногда по вашей вине вспыхивают конфликты. Вы мало заботитесь о том, что думают и чувствуют окружающие, со стороны ваше поведение кажется крайне эгоистичным. Но вы не пропускаете мимо ушей хорошие советы, и должным образом реагируете на просьбы, которые высказываются открыто и прямо.



Стрелец

Торопитесь. День прекрасный, и нужно этим воспользоваться, чтобы сделать сказку былью. Вам по силам реализовать любые смелые планы, свои и чужие. Очень легко оказывается найти союзников и единомышленников – их привлекает ваша «аура успеха». К тому же вы щедро делитесь своими позитивными эмоциями, на недостаток которых жаловаться не приходится.



Козерог

Вы осторожны, бдительны, внимательны к мелочам. Тревога о будущем отнимает очень много душевных сил, не дает возможности сосредоточиться на делах актуальных и важных. Поступают интересные предложения, но вы никак не можете решить, стоит ли на них соглашаться. Думайте быстрее – есть опасность, что кто-то опередит вас.



Водолей

Удачный день, в течение которого у вас едва ли возникнут сколько-нибудь серьезные проблемы. Жизненный потенциал высок, вы не устаете, даже если приходится много работать, прикладывать нешуточные усилия. Можно заниматься строительством, готовиться к переезду.









Рыбы

Не рискуйте, день для этого не подходит. Лучше действовать проверенными методами, идти проторенными путями. Возможны неприятные сюрпризы, конфликты с людьми, которые важны для вас. Но ситуация вскоре стабилизируется – во многом потому, что вы приложите для этого усилия.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram