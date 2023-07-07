Любовный гороскоп на сегодня, 8 июля 2023 года по знакам зодиака

22:43, 07 июл 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 8 июля 2023 года, для всех знаков зодиака



Овен

Сегодня Вашему любимому человеку будет очень нужен Ваш совет. Однако над этим советом мудрствовать лукаво не нужно: чем более спонтанным он будет, тем больше пользы принесет и Вам, и ему. Пусть первое, что придет Вам в голову, и будет самым правильным, единственно правильным.







Телец

В этот день Вашему любимому человеку придется выполнить несколько не очень приятных обязательств, что в значительной мере скажется на его настроении. К сожалению, и на Вашем тоже, ибо всеми своими переживаниями и нелицеприятными отзывами он будет щедро делиться с Вами.



Близнецы

Вам нелегко сегодня будет решить, как правильно поступить с Вашим любимым человеком: что ему ответить на то или иное его заявление, как отреагировать на неадекватность его поведения, что с ним вообще делать. Предоставьте Вашей интуиции возможность решать все эти сложные проблемы за Вас.



Рак

Нынче Вашему любимому человеку не придется долго уговаривать Вас на ту или иную авантюру. Напротив, Вы будете в этом отношении куда инициативнее его, и уже ему придется сомневаться в правильности и целесообразности тех или иных действий. Не стоит слишком его шокировать.



Лев

Сон, который Вам приснился этой ночью, был вещим. В нем говорилось о том, что с Вами произойдет в ближайшем будущем. Постарайтесь его вспомнить. А если не вспомните – оно и к лучшему. Иногда будущего лучше не знать: к плохому все равно не подготовишься, а хорошее может стать замечательным сюрпризом.





Дева

В этот день Вам будет довольно трудно определиться со своими чувствами относительно дорогого Вам человека или того, кто претендует на это почетное звание. Если Вы не знаете твердо, какое имя дать процессу, творящемуся у Вас в душе, лучше и не давайте. Пусть почетче выкристаллизуется.



Весы

Сегодня у Весов высока опасность чем-нибудь заболеть и с большой долей вероятности свою половинку этой же гадостью заразить. Впрочем, это позволит вам провести незабываемую неделю вместе, испытывая одинаковые болевые и душевные ощущения. Сомнительная, но все же романтика.



Скорпион

Сегодня Ваш любимый человек окажется довольно-таки обидчивой личностью, причем, что самое страшное, неожиданно обидчивой: Вы не будете точно знать, когда и на что последует печальная реакция. Постарайтесь все время быть в тонусе, чтобы встретить обиду во всеоружии.



Стрелец

Сегодня или никогда! В этот день Вам необходимо сжать волю в кулак и высказать, наконец, Вашему любимому человеку все, что Вы о нем думаете. Или сделать по отношению к нему то, что, честно говоря, сделать нужно было уже давно, но Вы все никак не решались. Решитесь же наконец! Звезды желают Вам удачи!



Козерог

В этот день Вашему любимому человеку захочется какой-то определенности в Ваших отношениях, и он будет добиваться ее любой ценой. Так что если ничего конкретного на его вопросы Вы ему ответить не сможете, придется на ходу придумывать что-нибудь весьма убедительное, чтобы дать себе отсрочку.



Водолей

В этот день Вашему любимому захочется добиться чего-то быстро, легко, без особого труда. Если Вы ему не объясните сами, что таким образом у него ничего не получится, ему придется столкнуться с глобальным разочарованием, которое повергнет его в депрессию, от которой откачивать его придется опять же Вам.









Рыбы

Сегодня Вы с легкостью напишете стихотворение, рассказ, оду, очерк, песню или реферат – в зависимости от того, каким именно будет Ваше настроение. Может быть, творение Ваше стоит посвятить Вашему любимому человеку? Впрочем, если оно окажется рефератом, то лучше, наверное, не стоит.

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