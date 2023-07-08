Гороскоп на сегодня, 9 июля 2023 года, для всех знаков зодиака

23:07, 08 июл 2023

Осторожнее. Этот день не так легок, как может показаться на первый взгляд, и есть риск наделать ошибок. Очень многие страдают из-за собственной богатой фантазии, неспособности отделить иллюзии от реальности. Дела, за которые вы возьметесь сегодня, могут так и остаться незавершенными; довести их до конца окажется неожиданно трудно.



Не исключены проблемы в общении. Люди, прежде с полуслова понимавшие друг друга, сегодня не находят общего языка. К тому же очень трудно оказывается убедить кого бы то ни было пойти на уступки, даже незначительные.







Овен

Возможна удача в делах, есть шанс заручиться поддержкой людей, которые могут оказать вам поддержку. Изобретательность и находчивость помогают вывести недоброжелателей на чистую воду, разоблачить интриги. Будьте готовы прийти на помощь своим союзникам: сегодня им может потребоваться ваша поддержка.



Телец

Вам удается держать эмоции под контролем, и это очень хорошо: сегодня они бы вам мешали. Кроме того, вы направляете свою бьющую через край жизненную энергию в мирное русло, а это значит, что успехи не заставят себя ждать. Обостряется интуиция, в любой неоднозначной ситуации вы молниеносно принимаете единственно верное решение.



Близнецы

Еще один нелегкий день, еще одна проверка на прочность. Готовы? Очень важно найти хороших союзников: благодаря им вы сможете справиться со многими трудностями. Старайтесь не сдаваться, даже если покажется, что и все звезды, и все люди против вас: ситуацию можно (и нужно!) изменить.



Рак

Вы ощутите возрастание активности и уверенности, захочется проявить инициативу, в особенности в семейных делах. Лучше всего направить свою энергию на то, чтобы сделать близким людям приятный сюрприз, например, приготовить необычное блюдо или отправиться вместе на природу или пляж.



Лев

Стоит помечтать о том, что вы хотите. Визуализируйте свои мысли, и вы окажетесь на шаг ближе к своим желаниям. Идеальный день для развлечений, визитов, приема гостей и делегаций. Можете посетить магазины модной одежды: покупки порадуют и будут удачны. Старайтесь только оставаться в рамках бюджета, чтобы, увлекшись, не спустить все до последнего.





Дева

Благоприятен эмоциональный фон дня. Многое из того, что еще совсем недавно огорчало или раздражало вас, сегодня кажется незначительным, неважным. Хорошо проходят встречи со старыми друзьями, новые же знакомства едва ли положат начало отношениям, на которые вы рассчитываете.



Весы

Благоприятный день для любых деловых контактов: и встречи с давними союзниками, и переговоры с потенциальными партнерами проходят наилучшим образом. В неформальной обстановке удается обсудить важные вопросы, а на светских мероприятиях – завязать интересные знакомства. Подходящий день для контактов с влиятельными, известными людьми.



Скорпион

Подходящий день для завершения каких-то ранее начатых дел, в том числе – масштабных и важных. Правда, финальная точка может оказаться совсем не такой, как вы ожидали, но развитие событий убедительно докажет (и совсем скоро!), что все – к лучшему.



Стрелец

Звезды не торопятся одарить вас благосклонностью, так что сегодня вам придется позаботиться о себе самостоятельно. Под ударом оказываются финансы – деньги или исчезают в неизвестном направлении или резко уменьшаются в количестве. Пересмотрите свои планы и отложите все, что требует серьезных затрат.



Козерог

Вашей целеустремленности можно позавидовать, да и ее результатам тоже – чего бы вы ни захотели, можно не сомневаться, что вы этого добьетесь. Однако усилия приходится прикладывать нешуточные, так что к вечеру многие представители знака почувствуют, что выбились из сил.



Водолей

Значительную часть дня занимают споры – порой увлекательные, но в целом на удивление бестолковые. Вы сэкономите время и силы, если, вместо того, чтобы пытаться переубедить собеседника, будете просто действовать по-своему. Не рассчитывайте на скорое достижение результата: сегодня вы будете двигаться к цели медленно, но не собьетесь с пути.









Рыбы

Если вам нужно произвести на кого-то хорошее впечатление, стоит назначить встречу именно на этот день: прикладывать особые усилия не придется, все получится само собой. День благоприятен для посещения светских мероприятий, официальных торжеств. Все ваши высказывания будут к месту, все поступки вызовут уважение.

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