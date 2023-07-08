Любовный гороскоп на сегодня, 9 июля 2023 года по знакам зодиака

23:09, 08 июл 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 9 июля 2023 года, для всех знаков зодиака



Овен

Сегодня для Вас будет очень важно угадать, чего именно ожидает от Вас Ваш любимый человек. И дать ему в точности то, о чем ему мечтается – и даже немножко больше, чтобы он приятно удивился. Впрочем, даже если Вы не совсем угадаете, сама попытка будет более чем похвальна.







Телец

В любой ситуации можно найти что-то хорошее, нужно только захотеть. Поэтому сегодня звезды рекомендуют Вам с Вашим любимым человеком вместе подумать, какая положительная сторона есть у ваших проблем, какую пользу можно извлечь из их наличия и так ли уж необходимо их срочно решать.



Близнецы

Сегодня Вам захочется перевернуть страницу и начать новую жизнь. Возможно, Ваш любимый человек в эту новую жизнь войдет с Вами вместе, а может быть, и нет. Все зависит как от его, так и от Вашего желания. Честно себе и ему распишите перспективы подобного события и подумайте, что с этим делать.



Рак

Сегодня Вы будете готовы на все ради счастливой улыбки Вашего любимого человека, даже встать на голову или пройтись на руках по карнизу восьмого этажа. Впрочем, у Вас есть все основания надеяться на то, что на такой риск идти не придется, достаточно будет пары нежных слов и искренних комплиментов.



Лев

Сегодня Вам очень захочется пожаловаться Вашему любимому человеку на несправедливость судьбы по отношению к Вам, однако вряд ли он поймет Вашу печаль в полном объеме и сможет Вас утешить должным образом. Может быть, стоит попробовать справиться со всем самостоятельно?





Дева

Не стоит заходить за черту и перегибать палку. Если Ваш любимый человек не хочет Вам о чем-то рассказывать, прячется от Вас, закрывается, то не надо ни на чем настаивать. Правды Вы все равно не добьетесь, а вот на грубость нарваться можете. И Вы даже не представляете на какую!



Весы

В конце концов, Вы самостоятельны и самодостаточны! Вы не должны быть естественным продолжением Вашей второй половинки, как бы Вам и ей этого ни хотелось. У Вас должны быть свои интересы и увлечения, иначе Вы просто станете неинтересны для окружающих и в первую очередь для Вашего любимого человека.



Скорпион

Сегодня Вашему любимому человеку захочется провести с Вами целый вечер, что будет несколько противоречить Вашим планам. Придется либо как-то совмещать Вашу личную жизнь и то, что Вы задумали на конец этого дня, либо искать какой-то другой компромисс.



Стрелец

Сегодня с Вами приключится обострение чувства юмора. Не самая страшная болезнь, однако последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Вы уверены, например, что Ваш любимый человек поймет все Ваши шутки? Если так, что ж, веселитесь себе и другим на радость!



Козерог

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто доказать Вам необходимость того или иного действия, однако если ему удастся это сделать, Вы потом сами скажете ему спасибо, причем неоднократно. Постарайтесь поверить в то, что Ваша половинка не желает Вам зла.



Водолей

Не стоит сегодня принимать скоропалительных решений. Скорее всего, они окажутся неверными, и Вы сделаете несчастным не только себя, но и близких Вам людей, касательно которых Вы эти решения и приняли. Поэтому лучше все десять раз взвесьте, убедитесь в правильности того, что Вы хотите делать – и только после этого делайте.









Рыбы

Будьте спокойны и уравновешены. Именно эти два важных качества будут особенно необходимы сегодня при общении с Вашим любимым человеком. Забудьте о Вашей ранимости и обидчивости — они Вам явно пользы не принесут. Таких людей, как Вы в этот день, обычно называют мудрыми.

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