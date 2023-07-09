Гороскоп на сегодня, 10 июля 2023 года, для всех знаков зодиака

23:48, 09 июл 2023

С точки зрения работы и деловых контактов это не самый приятный и легкий день; придется решать несколько проблем, каждая из которых по-своему интересна и сложна. Вероятны трудности в оформлении документов, конфликты с представителями государственных органов и вышестоящих инстанций. Обсуждая финансовые вопросы, старайтесь сохранять спокойствие, не превращайте конструктивную дискуссию в обмен оскорблениями и взаимными упреками.







Несмотря на то, что энергетический тонус несколько снижен, день подходит для развлечений и участия в общественных мероприятиях, а также активного отдыха и путешествий. Личные отношения находятся под влиянием позитивных тенденций, стоит активно работать над их улучшением, прикладывать усилия для поиска общего языка с близкими людьми.



Овен

Очень благоприятный день для романтических свиданий, дружеских встреч, посещения светских мероприятий. Вероятно получение полезной информации, вы быстро учитесь новому. Значительным будет прогресс в делах, требующих изобретательности, нестандартного взгляда на вещи.



Телец

Вы не усложняете себе жизнь, и правильно делаете. В этот день верные решения лежат на поверхности, и совсем не нужно ломать себе голову, размышляя, чем же заняться – просто выбирайте то, чего действительно хочется. Хороший день для встреч с коллегами в неформальной обстановке. Из слухов и сплетен можно извлечь какую-то полезную информацию.



Близнецы

День подходит для решения необычных, интересных задач, которых будет немало. Творческий потенциал высок, возможно появление новых идей, которые помогут достичь новых профессиональных вершин. Эмоциональный фон дня очень благоприятен: вы сохраняете хорошее расположение духа, даже если что-то идет не так.



Рак

Очень благоприятный и плодотворный день. Ничто не мешает вам действовать в соответствии с ранее составленными планами. Ярко проявляются организаторские способности, вам по силам стать хорошим руководителем любого коллектива. Вы отлично ладите с высокопоставленными особами, что облегчает решение многих профессиональных вопросов.



Лев

День будет полным приятных событий, если в самом его начале вы настроитесь на позитивный лад и не позволите досадным недоразумениям испортить вам настроение. Возможны мелкие недоразумения дома, не исключена поломка бытовой техники. Однако к происшествиям такого рода вы относитесь философски, а со всеми трудностями справляетесь очень быстро.





Дева

Многое из того, что вы планировали, не удается, но вы не унываете – и правильно делаете! Если проявить настойчивость, можно изменить ситуацию в лучшую сторону. Но не действуйте в одиночку: ищите людей, готовых поддержать вас. Скорее всего, это будут особы юного возраста; их жизнелюбие и оптимизм окажутся очень кстати.



Весы

Это очень напряженный, противоречивый день. Вам никак не удается навести порядок в собственных мыслях, планах и желаниях. При этом недоброжелателям нетрудно ввести вас в заблуждение, манипулировать вами; они непременно воспользуются такой возможностью. Не рекомендуется делать крупные покупки, подписывать документы, касающиеся приобретения, продажи или аренды недвижимости.



Скорпион

Этот день связан с незначительными, но неожиданными событиями, которые могут нарушить ваши планы. Впрочем, вам это едва ли будет неприятно – вы не только приспособитесь к новым обстоятельствам, но и сможете использовать их в своих интересах. Есть шанс завязать интересные знакомства.



Стрелец

День пройдет очень плохо, если вы не предпримете ничего, чтобы сделать его лучше. Только ваша собственная настойчивость может стать той движущей силой, благодаря которой давние проблемы будут так или иначе решены. Очень важна и осторожность, особенно во второй половине дня. Нежелательно отправляться в далекие поездки за рулем, а если отказаться от них невозможно, на дороге вы должны быть предельно внимательны.



Козерог

Вам по силам сделать этот день очень удачным, необычным и запоминающимся. Потребуется для этого лишь одно – разборчивость в контактах. Если вы не откажетесь от общения с пессимистами, людьми, склонными к унынию, то вскоре и сами поддадитесь мрачным настроениям. С другой стороны, общение с жизнерадостными особами подарит заряд позитива, которого хватит надолго.



Водолей

Напряженный, сложный день, не лишенный, однако, и своих достоинств. Одно из них – возможность урегулировать какой-то давний деловой конфликт, мешавший развитию вашей карьеры. К тому же сейчас можно удачно вложить деньги или сделать какие-то выгодные покупки.









Рыбы

Вы преподнесете немало сюрпризов людям, которые думали, что хорошо вас знают и успели досконально изучить ваш характер. Сегодня вы ведете себя совсем не так, как обычно: проявляете больше жесткости, порой действуете почти агрессивно. Это приносит успех, но не лучшим образом сказывается на отношении к вам окружающих. Если вам нужны друзья и союзники, ведите себя мягче, проявляйте сговорчивость.

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