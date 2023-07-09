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Любовный гороскоп на сегодня, 10 июля 2023 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 10 июля 2023 года по знакам зодиака

23:50, 09 июл 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 10 июля 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен
Сегодня у Вашего любимого человека могут приключиться проблемы на работе или в учебе, причем не только в области профессиональной деятельности, но и в отношениях с коллегами, однокурсниками или одноклассниками. В Ваших силах несколько снизить напряженность.



Телец
Сегодня Вы будете довольно тонко чувствовать все движения души Вашего любимого человека. А потому если ему будет грустно, плохо и одиноко, в Вашей душе будет твориться нечто похожее. Остается надеяться на то, что он весь день будет счастлив и доволен жизнью.

Близнецы
В этот день Вам захочется легких и необременительных отношений, без каких бы то ни было обязательств с Вашей стороны. Тогда придется Вам смириться с тем, что и у Вашей второй половины таких обязательств перед Вами не будет: два свободных и в общем-то чужих друг другу человека…

Рак
В этот день Вам довольно трудно будет что-либо скрыть от Вашего любимого человека, даже если Вы очень захотите. То ли у него проницательность повышенная, то ли Вам настолько хочется поделиться, что держать в себе невмоготу. Чем это в итоге закончится – зависит лишь от Вас.

Лев
В этот день Вашему любимому человеку не захочется разбираться в причинах Вашего очень хорошего или очень плохого настроения. Единственное, на что его хватит – вести себя адекватно. Уже неплохо, цените это.


Дева
Сегодня Вам стоит освежить в памяти биографию Вашего любимого человека, вплоть до мелочей. Кстати, именно мелочи могут Вам в этот день особенно пригодиться. Если Вы о них не вспомните в нужный момент, на Вас в лучшем случае посмотрят с недоумением. Впрочем, звезды не прогнозируют сегодня у Вас провалов в памяти.

Весы
Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто преодолеть некоторое стеснение по отношению к Вам, прежде чем решиться на то или иное действие, причем довольно невинное. Постарайтесь помочь ему раскрепоститься, подбодрив его словом или делом, как только Вы умеете.

Скорпион
Сегодня Вам следует быть осторожным в выборе слов и выражений. В противном случае, Ваша половинка Вас может не так понять, сделать ложные выводы из Ваших действий и, соответственно, обидеться на Вас надолго, если не навсегда. Побудьте немного параноиком.

Стрелец
Сегодня у Вас может скопиться некоторое количество негатива по отношению к Вашему любимому человеку. Не стоит держать его в себе: рискуете испытать на себе, каково быть ящиком Пандоры. Если чувствуете, что Вам нужно выговориться, расскажите все лучшему другу. Он поймет и не выдаст.

Козерог
Этот день лучше провести в кругу семьи. Умерьте свой пыл, забудьте старые обиды и примиритесь с домашними. Посмотрите вместе любимый фильм, но не отправляйтесь на просмотр новинки в кинотеатр — возможны разочарования и, как следствие, новый конфликт. Лучше выбрать какой-то надежный, уже опробованный вариант.

Водолей
Сегодня Вашему любимому человеку захочется стать Вашей путеводной звездой, единственным, незаменимым и необходимым. Нельзя сказать, что Вас так уж обрадует это его желание, однако и в нем есть свои привлекательные моменты, которые Вы непременно найдете, если очень этого захотите.



Рыбы
Сегодня Вашему любимому человеку очень захочется стать Вам как можно ближе, роднее и дороже. Он не пожалеет для этой благой цели ни сил, ни времени, ни нервов, причем ни своих, ни Ваших. Постарайтесь отнестись к такому его проявлению инициативы с пониманием, пусть это будет и непросто.

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Гороскоп на сегодня, 10 июля 2023 года, для всех знаков зодиака
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Автор: my-calend.ru
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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