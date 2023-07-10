Гороскоп на сегодня, 11 июля 2023 года, для всех знаков зодиака

23:59, 10 июл 2023

Очень насыщенный день. Многие ищут новых впечатлений и острых ощущений, поэтому сами создают себе проблемы. Но даже если вы искренне стремитесь исключительно к покою и гармонии, разнообразных приключений и неожиданностей вряд ли удастся избежать. Следовать ранее составленному плану трудно, да и бесполезно. Лучше импровизируйте – так будет проще добиться нужного результата.







Благоприятный день для общения, поиска союзников, единомышленников и друзей. Люди, у которых есть хоть какое-то сходство в интересах и взглядах на жизнь, сегодня как магнитом притягиваются друг к другу.



Овен

Этот день придется вам по вкусу, ведь он как нельзя лучше подходит для проявления инициативы и демонстрации окружающим ваших незаурядных талантов и редкой энергичности. Все, что вы предпринимаете, способствует успеху; требуется лишь отделить краткосрочные планы от долгосрочных, чтобы не запутаться.



Телец

Возможны финансовые проблемы, поначалу незначительные, но принимающие все более серьезный характер. Вы тратите деньги, особенно не задумываясь над тем, так ли необходимы те или иные расходы. Могут возникнуть проблемы в отношениях с людьми, с которыми вы долго были связаны деловыми интересами.



Близнецы

Первая половина дня благоприятна для общения, семейных мероприятий, дружеских и романтических встреч. У вас хорошее настроение, и вы щедро делитесь позитивными эмоциями с окружающими, вам везде рады. Любое развлекательное мероприятия, организованное вами, проходит замечательно.



Рак

Вы не замечаете препятствий, легко и уверенно идете к цели. Этот день связан с ростом энергетического потенциала, приливом жизненных сил. Многие проблемы, беспокоившие вас, решаются сами собой. Возможно получение поддержки от человека, который очень важен для вас.



Лев

В этот день вам удастся заручиться поддержкой людей, которые способны помочь в решении очень серьезных проблем, сделать возможным почти невозможное. Все, что вы делаете, привлекает всеобщее внимание, не исключено, что у вас появятся новые поклонники и союзники. Полезно участвовать в общественных мероприятиях.





Дева

У вас появляется масса идей, каждая из которых заслуживает внимания. Открывается много интересных возможностей, и вы готовы ими воспользоваться, даже если это потребует определенных усилий. День благоприятен для деловых контактов и заключения сделок. Кроме того, можно делать крупные покупки; рекомендуется приобрести технику для дома и офиса.



Весы

Смело идите в бой – у вас есть все шансы одержать в нем победу. Решительность и целеустремленность будут очень кстати, особенно полезными они окажутся тем Ракам, которые недавно вышли на новую работу. Если вам нужно завоевать чью-то симпатию, не стесняйтесь прибегнуть к саморекламе: никто не похвалит вас лучше, чем вы сами, не расскажет о ваших подвигах увлекательнее, не продемонстрирует ваши победы нагляднее. Кстати, стоит и побаловать себя – это тоже получается у вас лучше, чем у кого бы то ни было.



Скорпион

День гармоничного и приятного общения. Жизненный потенциал несколько снижен, поэтому желательно избегать любой деятельности, связанной с физическими нагрузками. Рекомендуется спокойный отдых, интеллектуальные игры. Приятные эмоции подарит посещение исторического или художественного музея. Возрастает интерес к событиям прошлого.



Стрелец

Вы настолько настойчивы и энергичны, что добиваетесь успеха, несмотря на влияние негативных тенденций. День противоречив, но тем и интересен. Что-то получается не сразу, что-то выходит из-под контроля, нужно постоянно быть начеку; кто-то другой бы был в полном отчаянии, а вы полны энтузиазма. Это-то и притягивает к вам людей, не наделенных столь победоносной жизненной силой.



Козерог

Для общения день хорош: вы отлично ладите со старыми знакомыми и легко заводите новых. Симпатии зарождаются стремительно, и нет оснований им сопротивляться – интуиция остра, и едва ли у вас вызовет интерес человек недостойный. Можно признаваться в любви или обсуждать с близким человеком вопросы, касающиеся общего будущего.



Водолей

Будьте осторожны. Невнимание к деталям, легкомыслие могут обернуться серьезными трудностями. Вы настроены оптимистично, но не хотите признать, что для достижения результата необходимо приложить усилия; предпочитаете думать, что все как-нибудь сложится само собой. Увы, если вы займете более активную жизненную позицию, ожидания ваши не будут оправданы.









Рыбы

День насыщен эмоциями – к сожалению, не только приятными. Не всем представителям знака удается сохранять хорошее настроение, Рыбы склонны к раздражительности, порой эгоистичны и обидчивы. Деловым партнерам не всегда понятны мотивы ваших поступков, что приводит к серьезным разногласиям. Неблагоприятный день для начала служебного романа или любых неформальных отношений на работе.

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