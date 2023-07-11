Любовный гороскоп на сегодня, 11 июля 2023 года по знакам зодиака

00:02, 11 июл 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 11 июля 2023 года, для всех знаков зодиака



Овен

Сегодня Ваш любимый человек узнает какую-то правду о Вас, и эта правда его вовсе не обрадует. Скорее, наоборот. В общем, если у Вас есть какой-то скелет в шкафу, то велика вероятность того, что именно сегодня он из этого шкафа выйдет и помашет Вашей половинке ручкой.







Телец

Не стоит сегодня стесняться проявлять свои чувства, демонстрировать Вашему любимому человеку и окружающим их наличие и силу. Ваша искренность будет жизненно необходима Вашей половинке, равно как и вашему тандему в целом. Будьте искренними и открытыми.



Близнецы

Сегодня Вам захочется свежих ощущений, ибо старые, даже самые сильные и яркие, начали Вам приедаться. Ваш любимый человек поддержит Вас в Вашем начинании, и вы вместе отправитесь на поиски неизведанного, счастливого и радостного. И даже, вполне возможно, найдете.



Рак

Сегодня Вам будет непросто отказать в чем-то Вашему любимому человеку, однако сделать это придется так или иначе, поскольку его желания никак не будут совпадать с Вашими желаниями и возможностями. Постарайтесь сделать это тактично, но твердо и убедительно, дабы ничем его не обидеть.



Лев

Сегодня Ваша половинка будет вести себя довольно-таки непредсказуемо, и Вам останется только гадать, что она выкинет в следующий момент. Придется Вам быть на всякий случай готовым к любого рода неожиданностям и придумать, как на них реагировать, чтобы не растеряться в ответственный момент.





Дева

Сегодня Ваш любимый человек захочет, чтобы Вы чувствовали абсолютно то же самое, что и он. И хотя это невозможно, постарайтесь сделать все, что от Вас зависит, чтобы ему показалось: он достиг своей цели, и теперь вы на одной волне и испытываете одинаковые эмоции.



Весы

Даже если в ваших отношениях давно не было видно просвета, они казались Вам безрадостными и бесперспективными, именно сегодня этот просвет настанет. А уж если у Вас проблем с Вашей половинкой и не было никогда толком, ждите в этот день самого настоящего праздника, потрясающей феерии любви!



Скорпион

Сегодня Вы с ностальгией будете вспоминать Ваши былые отношения. Вот Ваш прежний любимый человек себе точно бы не позволил того, что будет себе в этот день позволять нынешний. Может быть, потому что Вы ему так много не позволяли, и пришла пора стукнуть кулаком по столу?



Стрелец

Сегодня Ваша личная жизнь целиком и полностью зависит от решительности Ваших действий. Если Вы позволите себе хоть на секунду отпустить вожжи, кони судьбы умчатся в неизвестном Вам направлении. Впрочем, может быть, это окажется к лучшему.



Козерог

Звезды рекомендуют сегодня провести вечер за просмотром фильмов. Качество их не очень важно, главное – переживать все экранные страсти вместе. Или смеяться над откровенной нелепостью сюжета. Или возмущаться плохой игрой актеров. Это уже от фильма зависит.



Водолей

Сегодня может случиться так, что Ваш нынешний любимый человек познакомится с предыдущим. При этом они, вполне возможно, не будут знать о том, какую роль каждый из них сыграл в Вашей жизни. Вы можете им об этом сказать или не говорить — в зависимости от того, насколько легко они найдут общий язык.









Рыбы

Сегодня даже не старайтесь перечить Вашему любимому человеку: своего не добьетесь, а ссоры будет не избежать. На таком обиженном много воды не увезешь, да и тишиной насладиться не удастся: обижаться на Вас будут бурно и демонстративно. Так что проще согласиться со всеми доводами Вашей половинки и предоставить ей полную свободу действий.

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