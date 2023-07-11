Гороскоп на сегодня, 12 июля 2023 года, для всех знаков зодиака

22:30, 11 июл 2023

Трудный, напряженный день, полный неприятных событий и требующий неоднократной перемены планов. Те, кто готов проявить гибкость и приспособиться к меняющимся обстоятельствам, останутся в выигрыше; упорным и целеустремленным натурам предстоит потрудиться, чтобы избежать проблем. Получение помощи со стороны маловероятно – преодолевать трудности придется самостоятельно, как бы сложно это ни было. Велика вероятность финансовых трудностей, невыгодных сделок.







Поиск общего языка с окружающими может оказаться совершенно безнадежным делом, однако шанс договориться все же есть. Проще всего поладить с родственниками; любимый человек вряд ли проявит снисходительность к вашим слабостям или одобрит необычные идеи. Возможны недомогания, стоит отказаться от поездок и сократить физические нагрузки.



Овен

День утомительный и сложный. Вы достойно несете груз ответственности, который взвалил на ваши плечи кто-то другой, но замечаете, что он становится все тяжелее. Люди, недавно заверявшие вас в своей самой искренней привязанности, похоже, изменили точку зрения: теперь они гораздо больше напоминают недоброжелателей, чем друзей.



Телец

Даже если в этот день возникнут проблемы, настроение ваше не испортится. Вы уверены в том, что способны преодолеть любые трудности – и это так и есть. Удивительная изобретательность, которую проявляют сегодня представители знака, позволяет им одерживать верх даже над влиятельными недоброжелателями. Возможно заключение выгодных сделок или получение интересных деловых предложений.



Близнецы

Будьте осторожны: проблемы, наметившиеся в минувшие дни (в том числе в самом начале месяца) сегодня примут особенно серьезный характер, если вы не выберете правильную линию поведения, не воздержитесь от опрометчивых поступков, соблазн совершить которые будет очень велик.



Рак

Этот день подходит для любого умственного труда, ваш интеллектуальный потенциал чрезвычайно высок. Можно как заниматься чем-то совершенно новым, так и более глубоко изучать уже знакомую сферу. Звезды ставят лишь одно обязательное условие: то, чем вы занимаетесь, должно вызывать у вас неподдельный интерес.



Лев

Домашних забот будет так много, что для некоторых представителей знака работа отойдет на второй план. Этим могут воспользоваться недоброжелатели: они наверняка попытаются отнять у вас законную добычу. Кроме того, вы рискуете навлечь на себя гнев руководства – последствия будут самыми неприятными.





Дева

Проясняются неоднозначные ситуации, возникшие накануне, вы уже понимаете, как будете действовать дальше. Многие Девы получают интересные деловые предложения. Они не связаны с немедленным улучшением вашего финансового положения, но в других отношениях весьма многообещающи. Можно начинать строить карьеру на новом поприще.



Весы

Удачный день. Вам удается достичь поставленных целей, не прикладывая для этого серьезных усилий. Возможны перемены к лучшему в отношениях с близкими. Есть шанс найти поддержку у людей, которые раньше равнодушно относились к вашим проблемам.



Скорпион

Действуйте очень быстро: чем больше дел вы сегодня начнете, тем лучших результатов сможете добиться в обозримом будущем. Ярко проявляются предпринимательские способности, выгодные сделки могут заключить даже Скорпионы, чрезвычайно далекие от коммерческой деятельности. Можно завязывать знакомства: они оказываются чрезвычайно полезными.



Стрелец

Этот день связан с семейными проблемами. Они могут оказаться настолько серьезными, что работа отойдет на второй план. Не исключены разногласия с деловыми партнерами, руководство будет вами недовольно. Высока вероятность финансовых потерь, возможны поломки сложной техники, есть риск лишиться какой-то дорогой вещи.



Козерог

Вам нужно быть осторожнее. Этот день связан с очень сильными и противоречивыми эмоциями, и здравый смысл не всегда берет над ними верх. Представители знака склонны делать скоропалительные выводы, принимать решения, о которых позже будут жалеть. Не исключено, что ваша репутация пострадает из-за чьей-то клеветы.



Водолей

День очень приятный: кажется, что все получается легко, вас ждут приятные сюрпризы, неожиданные удачи. Проблемы, беспокоившие вас в последнее время, решатся неожиданно быстро. Это не самый многообещающий день с деловой точки зрения, но строить долгосрочные планы можно.









Рыбы

Нелегко найти общий язык с людьми, даже самыми близкими. Разногласия возникают часто, любой спор превратится в ссору с переходом на личности и обменом упреками, если вы не проявите деликатность и не постараетесь избежать конфликтных ситуаций. Многим представителям знака приходится идти на значительные уступки, но дело того стоит.

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