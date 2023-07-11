Любовный гороскоп на сегодня, 12 июля 2023 года по знакам зодиака

22:33, 11 июл 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 12 июля 2023 года, для всех знаков зодиака



Овен

Сегодня Вы удивитесь, когда выясните, сколько у Вас общих интересов с Вашим любимым человеком. Постарайтесь сделать все возможное, чтобы закрепить полученную теорию практикой, чтобы этот факт еще больше сближал вас, делал единым и неделимым целым.







Телец

Не забудьте перед уходом на работу или куда-либо еще выключить утюг и проверить, не открыты ли форточки в спальне и на кухне. Если проморгаете что-нибудь, вечером может случиться скандал — пожар в доме вряд ли обрадует домашних, а если в квартиру залезет вор, то Вы еще долго не сможете оправдаться перед Вашим партнером за пропажу его любимого желтого галстука.



Близнецы

Близнецам на природу сегодня выезжать не рекомендуем, тем более с семьей, поскольку вероятность непогоды там, где Вы окажетесь, довольно велика. Если не хотите простуд и прочих неприятностей, лучше воздержитесь в этот день от созерцания природных красот и останьтесь дома.



Рак

Сегодня доверие станет камнем преткновения в Ваших отношениях с Вашим любимым человеком. Именно из-за его отсутствия между вами могут разгореться довольно жаркие споры, которые могут повлечь за собой более чем неприятные последствия. Постарайтесь верить – и дайте возможность поверить в Вас.



Лев

В этот день Вы почувствуете, что устали, и Вам давно надоела вся эта канитель в Вашей жизни. Самым большим Вашим желанием станет мир и покой. А значит, Ваш любимый человек окажется воистину сокровищем, если приложит все усилия для создания атмосферы полнейшего благолепия.





Дева

В этот день Вам покажется, что вВы знакомы с Вашим любимым человеком совсем не долго, буквально несколько минут. Он снова станет для Вас загадочным, непостижимым и удивительным человеком, тайной, которую непременно надо раскрыть. Только не торопитесь, получите удовольствие от процесса!



Весы

Сегодняшний день хорош для того, чтобы покончить со старыми делами и обрезать хвосты прошлого. Если Вы давно не решались окончательно хлопнуть дверью перед надоевшим Вам поклонником, лучше сделать это сегодня. Неизвестно, когда еще подвернется такая возможность.



Скорпион

Главное – надейтесь и верьте. Чем сильнее будут два этих чувства, тем больше вероятность того, что Ваши мечты касательно Вашего любимого человека сбудутся. Увы, больше ничем Вы исполнению Вашего желания помочь не сможете. Только надеждой и верой.



Стрелец

Сегодня лучше из дому никуда не выходить. И свою половинку не выпускать. Потому что за дверью Вашего дома Вас ждет столько неожиданностей и неприятностей, что вернетесь Вы туда совсем другим человеком. Равно как и Ваш любимый человек. Впрочем, если только этого Вы и хотите.



Козерог

В этот день как бы Вы ни старались угодить Вашему любимому человеку, у Вас это все равно вряд ли получится. Не потому, что он не оценит Ваших усилий, а потому что сделать его довольным и счастливым будет не в Вашей власти и вне сферы Вашей компетенции.



Водолей

Ваши отношения можно назвать лишь грустным словом «сосуществование». Вы терпите друг друга и с трудом сдерживаетесь, чтобы не высказать Вашей половинке все то нелестное, что вы о ней думаете. Особенно заметно это будет сегодня. Этот период скоро закончится, нужно только потерпеть.









Рыбы

В этот день Ваш любимый человек станет Вашей путеводной звездой. Вы горы перевернете ради того, чтобы стать достойным такого потрясающего человека, как он, или заслужить его одобрение или похвалу. Это поможет Вам быстро и качественно измениться в лучшую сторону.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram