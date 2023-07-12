Гороскоп на сегодня, 13 июля 2023 года, для всех знаков зодиака

21:25, 12 июл 2023

День противоречий в трудовых коллективах, напряженных дискуссий, споров на профессиональные и творческие темы. Если удастся удержаться в рамках конструктивного диалога, истина непременно родится; если нет – дело дойдет до конфликта, урегулировать который будет крайне сложно. Готовность критиковать всех и вся демонстрируют даже те, кто обычно склонен прощать чужие ошибки.







Личные отношения складываются непросто. В одних людях стремительно возрастает склонность опекать, заботиться и окружать вниманием, другие готовы на все ради независимости и свободы. Атмосфера накаляется, возможны острые разногласия.



Овен

Окружающим кажется, что вы преодолеваете трудности легко и изящно, излучая оптимизм и сохраняя уверенность в себе, что бы ни происходило. Только очень хорошо знающий вас человек догадается, что на душе у вас неспокойно, но и ему едва ли найдется найти слова, которые помогли бы вам справиться с тревогой.



Телец

День благоприятен для любых занятий, но лучше всего он подходит для дел, требующих творческого подхода. Представители знака не могут пожаловаться на недостаток хороших идей, да и союзников, которые могли бы помочь в реализации замыслов, оказывается предостаточно. Прекрасный день для поездок, экскурсий, шопинга.



Близнецы

Отдыхайте – для этого день подходит самым лучшим образом. Если за дела взяться все же необходима, не трудитесь в одиночку: чем больше у вас помощников, тем лучше будет результат. Не делайте крупных незапланированных покупок, постарайтесь сократить расходы.



Рак

Непростой день. Отношения с окружающими становятся все более сложными и запутанными, и далеко не сразу удается разобраться, кто на самом деле на вашей стороне, а кто лишь делает вид, что поддерживает вас. Бесконечные неприятные разговоры не только портят настроение, но и отнимают время, которое вы могли бы провести с большей пользой.



Лев

Ни трудности, ни уговоры окружающих не заставят вас сойти с избранного пути. Вы уверены в успехе своих начинаний, и совершенно правы. Потребуется немного терпения, чтобы довести начатое до конца, но награда за труды будет очень щедрой. Можно назначать на этот день важные встречи, публичные выступления, ответственные деловые переговоры.





Дева

Этот день благоприятен для общения, обсуждения важных вопросов, объединения усилий. Вы хорошо понимаете чувства других людей, порой догадываетесь об истинных намерениях и желаниях тех, кого плохо знаете, а с близкими легко находите общий язык. Очень хорошо этот день подходит для организации семейных праздников.



Весы

Этот день можно использовать и для решения профессиональных проблем, и для домашних дел, и для отдыха. Вы не теряетесь даже в сложной ситуации, быстро приспосабливаетесь к обстоятельствам, сохраняете хорошее настроение.



Скорпион

Первая половина дня требует аккуратности, внимания к мелочам, точности в расчетах. Вам удается найти единомышленников, людей, благодаря помощи которых вы решите немало важных проблем. Благоприятный день для контактов с зарубежными партнерами, приема иностранных делегаций, а также встреч с влиятельными особами. Вы хорошо ладите с женщинами, это окажется полезным.



Стрелец

День неплохой, но требующий осторожности. Вероятность досадных оплошностей высока в первой половине дня: в это время вы особенно доверчивы, легко поддаетесь на провокации, попадаете под чужое влияние, а отстаивать собственное мнение то ли не решаетесь, то ли ленитесь. Но в последующие часы ситуация меняется к лучшему, вы уверенно идете к успеху.



Козерог

Если вы планируете посвятить это день важному делу, имейте в виду, что заниматься им лучше в одиночестве. Потому что даже проверенные и надежные союзники сегодня ведут себя не совсем так, как вам хотелось бы, и именно поэтому совместная работа оказывается неэффективной. И еще один важный момент: в этот день лучше сосредоточиться на делах, требующих знаний и опыта. Решение творческих задач отложите.



Водолей

Возникает (и нарастает!) напряженность в отношениях с окружающими, то и дело возникают разногласия, каждое из которых может перейти в острый конфликт. Неплохо было бы проявить снисходительность к чужим слабостям, но вы, к сожалению, вспоминаете об этом слишком поздно.









Рыбы

День проходит хорошо. Вы добьетесь не только того, к чему давно стремились, но и чего-то большего; помогут в этом богатая фантазия и умение разбираться в людях — за помощью вы обращаетесь к тем, кто просто не может вам отказать. Возможны денежные поступления.

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