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Любовный гороскоп на сегодня, 13 июля 2023 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 13 июля 2023 года по знакам зодиака

21:28, 12 июл 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 13 июля 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен
Сегодня не самый подходящий день для того, чтобы злоупотреблять словами вроде «всегда» и «никогда», давать громкие обещания и говорить о перспективах на долгую совместную жизнь. Постарайтесь быть скромнее и не дразните судьбу Вашими планами на будущее. Она этого ой как не любит.



Телец
Поменьше думайте — нынче это может привести к весьма печальным последствиям, так как думать Вы будете в основном жуткие глупости. Самой популярной мыслью обещает быть классическое «меня никто не любит», следом за нею — всевозможные вариации на тему измены.

Близнецы
Сегодня благоприятный день для того, чтобы познакомить Вашего любимого человека с родителями или друзьями — в общем, с теми, кто Вам близок и дорог. Именно в этот день велика вероятность того, что они друг другу понравятся и потому очень захотят продолжить общение.

Рак
Сегодня Ваш любимый человек будет делать лишь то, что хотите Вы, и лишь так, как Вы ему позволите это делать. Поэтому неожиданностей случиться не должно, разве что Вы сами не будете знать, чего хотите, и пустите дело на самотек. Впрочем, тоже не самое плохое решение.

Лев
Сегодня Вам стоит вспомнить некий мудрый совет, который Вам некогда давала Ваша мама. Он более чем пригодится Вам в этот день в отношениях с Вашим любимым человеком, пусть и будет звучать несколько наивно и на первый взгляд несвоевременно. Время само все решит лучше Вас.


Дева
В этот день Ваша любовь будет выше повседневной суеты. Для этого достаточно подняться на крышу высокого дома, на башню или залезть на самое высокое дерево. Маленькие люди с их незначительными проблемками покажутся Вам настолько смешными и нелепыми по сравнению с Вашим любимым человеком, стоящим рядом с Вами…

Весы
Сегодня велика вероятность того, что Вы поссоритесь с Вашим любимым человеком из-за глупости, причем поссоритесь довольно-таки серьезно. Пусть Вас это не расстраивает: подобные случаи предназначены специально для того, чтобы «выпустить пар» и снять накопившееся напряжение.

Скорпион
Сегодня для Вас будет очень важно поддержать дружеские отношения с людьми, близкими Вашему любимому человеку: его родственниками, друзьями, сослуживцами и всеми теми, кого он считает нужными ему персонами. Постарайтесь сделать это максимально искренне, ненавязчиво и тактично.

Стрелец
Сегодня Вашим главным помощником в Вашей личной жизни станет мобильник. Он и только он будет сообщать Вам необходимые сведения про Вашего любимого человека в самый нужный момент, причем источником информации совсем не обязательно будет именно Ваша половинка.

Козерог
Сегодня звезды не рекомендуют Вам много экспериментировать над Вашей личной жизнью и отношениями с Вашим любимым человеком. Пожалуй, подобное экспериментаторство лишь ухудшит и без того неблагоприятную обстановку на личном фронте. Будьте консервативны.

Водолей
Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто принять какое-то важное решение, которое должно будет в значительной мере отразиться на Ваших с ним отношениях. К сожалению, Вы ему ничем помочь не сможете. Разве что тем, что будете за него «болеть». Он должен сделать все самостоятельно.



Рыбы
Сегодня Вы вполне можете обнаружить, что Ваши представления о любви совершенно не совпадают с представлениями о ней же Вашего любимого человека. Постарайтесь как можно быстрее прийти к среднему арифметическому в ваших суждениях, иначе конфликтов в будущем не избежать.

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Гороскоп на сегодня, 13 июля 2023 года, для всех знаков зодиака
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Автор: my-calend.ru
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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