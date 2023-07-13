Гороскоп на сегодня, 14 июля 2023 года, для всех знаков зодиака

22:30, 13 июл 2023

Возможны недоразумения на работе, какие-то запланированные встречи придется перенести. Не стоит заниматься финансовыми делами и ходить по магазинам – высока вероятность потратить больше денег, чем планировалось.



Не экспериментируйте сегодня с косметическими или лекарственными средствами – они могут дать противоположный эффект. Лекарства нельзя принимать, не посоветовавшись с врачом: побочные эффекты могут оказаться неприятными. Вечер лучше провести дома.







Овен

Насыщенный день. Вам мало собственных задач и дел – вы с огромным удовольствием, но без всякого такта вмешиваетесь в чужие. Окружающие не в силах ни сопротивляться, ни отстаивать свои интересы: вашей энергии достаточно, чтобы горы свернуть. Именно это произведет неизгладимое впечатление на человека, которого вы долго, но тщетно старались очаровать.



Телец

Еще один благоприятный день, который вы наверняка проведете хорошо. Он подходит и для отдыха, и для полезной деятельности; интуиция подскажет, чем стоит заняться. Вы энергичны, решительны и находчивы, добиваетесь отличных результатов, прикладывая при этом минимум усилий.



Близнецы

Вам хочется неприятностей? Ничем иным в этот день ваши поступки объяснить нельзя. Вы как будто специально ведете себя так, чтобы все вокруг были вами недовольны, при каждом удобном случае бросаете кому-нибудь вызов, используете любую возможность, чтобы нажить себе врагов. Это очень сложный день с точки зрения делового общения. С личными отношениями дело обстоит несколько лучше, но лишь потому, что близкие вас действительно очень любят и ценят.



Рак

Хотя этот день не связан с какими-то важными победами и серьезными достижениями, его можно назвать благоприятным. Настроение у вас хорошее, на недостаток энергии и оптимизма вы не жалуетесь, новые задачи, даже сложные, решаете играючи. Возрастает ваша привлекательность, представители противоположного пола радуют вас знаками внимания.



Лев

Вам хочется подвигов, побед и достижений – можно получить все это, стоит только потрудиться. Вы жизнерадостны, активны и изобретательны, с вами интересно, так что не стоит удивляться тому, что люди к вам тянутся. Возможно получение заманчивых предложений, многие Львы отлично проведут время с друзьями.





Дева

Проблем и трудностей в общении удается избежать благодаря открытости и искренности. Вы не считаете нужным скрывать свои истинные чувства – и именно это позволяет избежать недопонимания и просто неловких ситуаций. Особенно легко оказывается поладить с молодыми людьми.



Весы

Окружающим кажется, что вы преодолеваете трудности легко и изящно, излучая оптимизм и сохраняя уверенность в себе, что бы ни происходило. Только очень хорошо знающий вас человек догадается, что на душе у вас неспокойно, но и ему едва ли найдется найти слова, которые помогли бы вам справиться с тревогой.



Скорпион

Неудачный день, связанный с сильными потрясениями. Разрушаются иллюзии, долгое время являвшиеся для вас основанием для оптимизма. Вы сталкиваетесь с необходимостью что-то менять в своей жизни, хотя и чувствуете, что пока морально не готовы к переменам. Возможны серьезные разногласия с близкими, не исключен конфликт с любимым человеком.



Стрелец

Очень удачно складывается начало дня. Это плодотворное время стоит посвятить серьезным делам, важным встречам, обсуждению и решению вопросов, которые давно вас беспокоят. Хорошо сказываются на самочувствии и настроении физические нагрузки, радуют прогулки и небольшие поездки.



Козерог

Первая половина дня подходит для сложных запутанных дел; можно принимать важные решения, в первую очередь – касающиеся профессиональной и коммерческой деятельности: смены работы, начала сотрудничества с новыми партнерами, заключения сделок. Удача на вашей стороне, многое дается значительно легче, чем обычно.



Водолей

Много времени занимают домашние дела, из-за этого не все профессиональные задачи удается решить вовремя. Вмешательство посторонних людей мешает быстро реализовать замыслы. Советы, которые вы получаете в огромном количестве, не так хороши, как может показаться, лучше прислушиваться к подсказкам интуиции. Обратите внимание на людей, которых встречаете в этот день — им предстоит играть важную роль в вашей жизни в течение следующего месяца.









Рыбы

В первой половине дня вероятны профессиональные успехи, предсказуемым и скорым следствием которых становятся денежные поступления. Возрастает ваш авторитет, даже в спорах с руководством и влиятельными людьми вы сможете отстоять свою точку зрения.

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