Любовный гороскоп на сегодня, 14 июля 2023 года по знакам зодиака

22:34, 13 июл 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 14 июля 2023 года, для всех знаков зодиака



Овен

Сегодня Ваш любимый человек расскажет Вам о чем-то очень удивительном, но недоступном и непостижимом, поэтому Вам стоит просто верить ему на слово и не пытаться проверить достоверность его слов. Даже если она будет вызывать у Вас некоторые сомнения.







Телец

Сегодня благоприятный день для знакомств. Подумайте, с каким человеком Вам бы хотелось приятно провести день, и смело идите туда, где такие водятся в изобилии. Умные встречаются в библиотеке, веселые – на дискотеке, общительные — на вечеринках. Только помните, что из каждого правила бывают исключения.



Близнецы

Сегодняшний день будет богат на приятные любовные ощущения: трепет, радость, страсть, счастье и желание обнять весь мир, ревность, обида, горечь… Вся палитра чувств откроется перед Вами, и Вы, подобно талантливому художнику, будете отбирать самые подходящие для картины Вашей любви.



Рак

Сегодня Вашему любимому человеку будет довольно трудно убедить Вас в том, что Вы поступаете не наилучшим образом и лучше придерживаться какой-либо другой стратегии поведения в ситуациях, подобных сложившейся. Однако рано или поздно у него это получится.



Лев

Сегодня Вашему любимому человеку не захочется вслушиваться в то, что Вы ему говорите. Ему будет казаться, что он и так понимает Вас с полуслова, хотя на самом деле все будет совсем не так и даже несколько наоборот. Постарайтесь все же до него достучаться хоть каким-то образом.





Дева

Сегодня Вам стоит быть особенно внимательным к друзьям Вашего любимого человека. Попытайтесь стать для них если не другом, то хотя бы более-менее близким, не чужим человеком. Вашей половинке это будет, несомненно, приятно, да и Вы почувствуйте себя к ней ближе.



Весы

Сегодня Вам придется проявить жизненную мудрость и продемонстрировать окружающим, насколько богат Ваш жизненный опыт. А им действительно стоит гордиться и, более того, использовать по назначению в отношениях с Вашим любимым человеком. Вам он пригодится.



Скорпион

Сегодня Вашего любимого человека потянет на странную, несвойственную ему музыку. Стиль одежды, поведения и разговора тоже изменится, причем довольно кардинально. Не надо бить тревогу, читать ему лекции о том, как правильно одеваться и говорить. Скорее всего, уже через неделю все вернется на круги своя.



Стрелец

Сегодня Вы будете не в состоянии действовать так, как говорит Вам Ваше сердце, а значит, придется прислушиваться к голосу разума или Вашего любимого человека, у которого замечательно получится этот голос копировать. Не самое приятное занятие, но все же…



Козерог

Если Ваш избранник — Дева, Близнецы или Рыбы, сегодня Ваш день в семейном и личном плане сложится довольно удачно. Если он другого знака Зодиака, тогда звезды советуют Вам прислушаться к его нуждам и потребностям. Однако не забывайте и о своих насущных желаниях, иначе скорое наступление депрессии неминуемо.



Водолей

Сегодня Вы будете чувствовать себя одним из лучших представителей человечества. Вы будете гордиться своими достоинствами, успехами и достижениями. Однако Ваш блеск может затмить Вашу вторую половинку, и ей вполне может это очень не понравиться. Так что если Вас вдруг спустят с небес на землю колким замечанием, значит в своем самолюбовании Вы переборщили.









Рыбы

Сегодня Вы можете стать объектом внимательнейших наблюдений. Вряд ли что-то из того, что Вы желали бы оставить тайным, имеет на это шанс. Так что если Вам есть, что скрывать, будьте предельно осмотрительны. Вероятность того, что некоторые подробности Вашей личной жизни выплывут наружу, велика как никогда.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram