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Любовный гороскоп на сегодня, 15 июля 2023 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 15 июля 2023 года по знакам зодиака

22:23, 14 июл 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 15 июля 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен
Сегодня Вашему любимому человеку очень захочется поступить безрассудно, вопреки логике, здравому смыслу и всему тому, что им обычно сопутствует. Постарайтесь его образумить, ибо только у Вас это может получиться. В противном случае, придется верить в лучшее.



Телец
Сегодня Вы будете активнейшим образом демонстрировать Вашему любимому человеку Вашу независимость. Впрочем, полная свобода, как известно, возможна только при наличии полного одиночества, поэтому Ваша половинка может сделать соответствующие выводы и дать Вам возможность сполна насладиться обоими аспектами этого состояния. Если Вы именно этого и добиваетесь – это Ваш шанс!

Близнецы
Сегодня не стоит слишком придираться к тому, что говорит Вам Ваш любимый человек. Возможно, кое-где в его словах будут проскакивать определенные неточности, да и выражения могут оказаться не самые изящные, но поводом для разбора полетов это стать не должно.

Рак
Сегодня Вашему любимому человеку будут приходить в голову очень оригинальные идеи. Настолько оригинальные порой, что Вы не будете знать, как поступить с ними, ибо воплощать их в жизнь было бы настоящим безумием, а не воплощать — обидой для Вашей половинки.

Лев
А все было, оказывается, так просто! Зря Вы столько времени мучились и выдумывали всякие неправдоподобные объяснения. Ларчик просто открывался. Теперь Вы знаете все и наверняка. Осталось только придумать, как распорядиться этим знанием и как направить его на благо себе и своей половинке.


Дева
Сегодня Вас может накрыть приступом крайнего эгоизма. Вы забудете о том, что существует еще чье-то мнение, что Ваша половинка тоже имеет право на счастье. Сегодня для Вас во главу угла встанет Ваше личное благополучие. Иногда это полезно, если не очень часто.

Весы
Сегодня будьте искренни с Вашим любимым человеком, не прибегайте к каким бы то ни было шаблонам поведения и мудрым советам. Вашей половинке дороги Вы и только Вы — такой, какой Вы есть на самом деле, а не каким Вы активно хотите казаться себе и ей. Полюбите себя, тогда и Вас полюбят, даже еще больше!

Скорпион
Не нервничайте, не кричите, не бейте тарелки, не хлопайте дверьми и не впадайте в отчаяние. Все это Вы всегда сделать успеете. Проблема вполне решаема. Надо только захотеть ее решить.

Стрелец
Не стесняйтесь лишний раз позвонить любимому человеку, спросить о его делах, напомнить о своих чувствах. Звезды не призывают Вас это делать по 125 раз на дню, однако один-два раза значительно повысят Вас в глазах Вашей половинки и даже заставят похвастаться перед друзьями таким сокровищем, как Вы.

Козерог
В этот день Ваш любимый человек будет склонен к тому, чтобы подводить итоги вашего совместного бытия, делать выводы и строить планы на будущее. Не стоит ему в этом мешать. Главное, чтобы его планы и выводы не очень противоречили тому, что себе представляете Вы.

Водолей
А Вам не кажется, что своими любовью и заботой Вы душите Вашего любимого человека? Он задыхается в Ваших объятиях и мечтает лишь об одном: о глотке свежего воздуха. Звезды не призывают Вас любить Вашу половинку меньше, однако по сорок раз на дню звонить ей на мобильник, чтобы убедиться в том, что у нее все хорошо, пожалуй, не стоит.



Рыбы
Расположение планет сегодня самое благоприятное — Вы будете иметь успех в любой компании. Имеет смысл подыскать себе максимально интересное общество — что за радость быть первым среди дураков или зануд?

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Гороскоп на сегодня, 15 июля 2023 года, для всех знаков зодиака
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Автор: my-calend.ru
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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