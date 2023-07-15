Гороскоп на сегодня, 16 июля 2023 года, для всех знаков зодиака

22:39, 15 июл 2023

Легкий, приятный день, обещающий массу позитивных эмоций. Продуктивным его не назовешь, люди с большим удовольствием проводят время в праздности, не торопятся браться за дела. Некоторые ранее достигнутые соглашения будут нарушены, но едва ли кто-то расстроиться по этому поводу.







Благоприятный день для поездок, особенно – в места, где раньше не довелось побывать. Кроме того, день подходит для учебы. Информация, полученная сегодня, вскоре окажется полезной. Возможны незапланированные траты, связанные с развлечениями и отдыхом.



Овен

Вы легко находите общий язык с близкими людьми, с удовольствием приходите им на помощь, если в этом возникает необходимость. Жизненный потенциал несколько снижен, поэтому стоит снизить физические нагрузки, а если и заниматься спортом, то непременно под присмотром хорошего тренера.



Телец

Преобладает влияние позитивных тенденций. Высока деловая активность, можно рассчитывать на профессиональные успехи. Не исключено повышение по службе, возможно начало продуктивного сотрудничества. Вы поступите мудро, если проявите инициативу, покажете, на что способны. Вносите интересные предложения, демонстрируйте лидерские качества и организаторские способности. Помните: за вами пристально наблюдает человек, от которого во многом зависит ваше профессиональное будущее.



Близнецы

День принесет много хорошего, особенно тем, кто не ждал ничего особенного. Даже незначительные успехи окрыляют и поднимают настроение, что уж говорить о действительно важных победах, которые будут одержаны. Очень хороший день для новых деловых начинаний, составления и обсуждения бизнес-планов.



Рак

Первая половина дня – отличное время для переговоров и обсуждения серьезных вопросов. Вы понимаете, чего ждут от вас окружающие, легко находите компромиссы. Собственные идеи удается быстро воплотить в жизнь. Вероятно заключение выгодных сделок. День подходит для смены работы: на новом месте перед вами откроются головокружительные перспективы.



Лев

Смело беритесь за новые дела, какими бы сложными и масштабными они ни казались: все у вас получится, причем на удивление быстро. День подходит для начала любых отношений, есть шанс встретить людей, которые станут вашими союзниками (а то и покровителями) надолго.





Дева

Появляются сложные проблемы и задачи, а решения, лежащие на поверхности, только кажутся правильными. Поэтому не доверяйте первому впечатлению, старайтесь изучить ситуацию глубоко и всесторонне, в этом случае шанс поступить правильно и избежать ошибки будет значительно выше. Действовать приходится самостоятельно, не ожидая помощи и даже простого одобрения, но вас это не пугает – вы готовы взять на себя ответственность.



Весы

Первая половина дня приносит немало проблем. Это время эмоционального дисбаланса, недовольства всем миром и собой. Вы стараетесь избегать неприятных разговоров, но это не помогает сохранить ровные отношения с окружающими. Вероятность конфликтов очень высока.



Скорпион

Вы энергичны и полны сил, что и способствует решению задач, которые сегодня ставит перед вами судьба. Можно по-новому расставить акценты в отношениях с руководством и деловыми партнерами, добиться большего уважения и признания ваших заслуг. Приветствуется проявление инициативы в делах, можно начинать работу над совместными проектами.



Стрелец

Лень – ваш главный и могущественный враг. Именно в ней кроется причина многих неудач этого дня. Одолеете ее – влияние негативных тенденций резко снизится. Помните, что за вами внимательно следят люди, от которых во многом зависит развитие вашей карьеры. Так что если в этот день вы допустите любой, даже самый незначительный промах, последствия его будут серьезными.



Козерог

Сложилась неоднозначная ситуация, в которой важно знать не только свои сильные, но и слабые стороны. Не обижайтесь на тех, кто открыто скажет о ваших недостатках; примите к сведению, что впечатление, которое вы производите на окружающих, отличается от вашего собственного представления о себе. Могут возникнуть финансовые проблемы, желательно отказаться от незапланированных покупок.



Водолей

Вы легко находите общий язык с окружающими, понимаете даже тех, кто и сам толком не знает, что же хочет сказать. Особенно хорошо вы ладите с женщинами, от которых часто получаете помощь, даже когда не ожидаете этого. День подходит для контактов с иностранцами, людьми, прибывшими издалека.









Рыбы

Очень многое зависит от того, удастся ли вам в этот день сосредоточиться на том, что действительно важно. Если вы будете постоянно отвлекаться на мелочи, тратить время на пустые разговоры, переживать из-за пустяков, то не добьетесь ровным счетом ничего. С другой стороны, правильно расставленные приоритеты и разумный самоконтроль – это верный путь к успеху.

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