Любовный гороскоп на сегодня, 16 июля 2023 года по знакам зодиака

22:42, 15 июл 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 16 июля 2023 года, для всех знаков зодиака



Овен

Сегодня Вы будете склонны к тому, чтобы неправильно трактовать слова Вашего любимого человека, причем его это будет не столько обижать, сколько удивлять. Он-то будет искренне верить в то, что говорит все предельно ясно, понятно и без каких бы то ни было поводов для сомнений.







Телец

Сегодня Вам стоит во всем прислушиваться к советам друзей: они скажут как раз то, что более всего подходит для Вас и Вашего любимого человека на данный момент. Однако ему о Ваших консультациях знать не стоит: пусть думает, что все это плоды исключительно Вашего мыслительного процесса.



Близнецы

Сегодня Вам будет проще излить душу первому встречному, чем объяснить, что с Вами происходит, близким людям. Вероятно, так и следует сделать — все лучше, чем маяться невысказанным.



Рак

Что бы Вы сегодня ни делали, результат Вас волновать не будет. В отличие от процесса. Потому что процесс будет неразрывно связан с Вашим любимым человеком, а его общество в этот день будет действовать на Вас весьма благотворно, даже если он будет рядом только мысленно.



Лев

Это не самый подходящий день для принятия ответственных решений, но вполне удачный для того, чтобы начать их обдумывать. Можно даже совместно. Только не пытайтесь надавить на партнера с целью ускорения процесса.





Дева

Сегодня Ваш любимый человек зачем-то поставит пред собой цель: запугать Вас. Причем страхи эти будут не столько реальными, сколько преувеличенными им до невозможности. Настоящая фабрика по изготовлению высококачественных слонов из мух любого вида. А Вы не бойтесь!



Весы

Если сегодня Вам захочется себя побаловать — не стесняйтесь. Любовь к самому себе делает моложе и привлекательнее. Кстати, если Вы заодно полюбите еще кого-то, от Вас не убудет, но не вздумайте выбирать несчастную любовь.



Скорпион

В этот день велика вероятность того, что Вы почувствуете нечто похожее на симпатию и даже больше к любимому человеку Вашего близкого друга. Может быть, Ваше чувство закономерно, и все к тому и шло. Перед тем, как сделать первый шаг к осуществлению новой мечты, задумайтесь, кто Вам дороже: новая любовь или старый друг.



Стрелец

Как бы Вам сегодня ни хотелось отвлечься от решения Ваших проблем с Вашей личной жизнью, делать этого ни в коем случае нельзя. Именно в этот день у Вас появится уникальная возможность изменить все в лучшую сторону, причем быстро и максимально безболезненно.



Козерог

Мужайтесь! Сегодня, возможно, Вы получите какое-либо неприятное известие, касающееся Вашего партнера. Вероятно, Вы узнаете о его некоторых связях на стороне, либо кто-то начал манипулировать им, чтобы добраться до Вас. Однако не так страшен черт, как его рисуют! К вечеру ситуация разрешится вполне благополучно.



Водолей

Сегодня Вашему любимому человеку будет очень грустно и одиноко, и только Вам будет хоть в какой-то мере под силу вылечить его от его дурного настроения и избавить от неприятных предчувствий. Для Вашей половинки Вы лучший лекарь души, о чем сами прекрасно знаете.









Рыбы

Поройтесь в памяти — не является ли этот день годовщиной какого-либо мало-мальски важного для Вас и Вашего любимого человека события? Если окажется, что не является, все равно отметьте его, как особенный. Вам будут весьма признательны.

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