Гороскоп на сегодня, 17 июля 2023 года, для всех знаков зодиака

22:08, 16 июл 2023

Очень трудно сосредоточиться на чем-то одном. Постоянно возникает желание отвлечься, отложить уже начатое дело ради другого, которое кажется более интересным. Самые нетерпеливые могут бросить то, чем занимались, так и не добившись какого-то результата, а потом обвинить в своей неудаче всех вокруг.







Держите себя в руках и не давайте воли эмоциям. Это и на работе не помешает, но особенно важным будет в общении с близкими. Если удастся избежать конфликтов и споров, то отношения вскоре станут гораздо более близкими, теплыми и доверительными.



Овен

Подходящий день для новых дел, в том числе – совершенно не похожих на то, чем вы занимались прежде. За решение любых задач, даже самых сложных, вы беретесь с неподдельным энтузиазмом, легко находите людей, готовых прийти на помощь или дать хороший совет. Личное обаяние помогает на деловых переговорах.



Телец

Непростой день: влияние неблагоприятных тенденций может дать о себе знать в самый неподходящий момент. Старайтесь не провоцировать конфликтов и не ввязываться в споры окружающих. Желательно ограничить контакты, отказаться от общения с людьми, которые уже не раз пытались оказывать на вас давление.



Близнецы

Во многих делах удается добиться отличных результатов благодаря вовремя полученной поддержке союзников и партнеров. Не стесняйтесь демонстрировать свою благодарность – это поможет в укреплении отношений. Можно использовать личные знакомства и связи для решения профессиональных проблем.



Рак

Высока деловая активность, вы трудитесь в поте лица и получаете от этого удовольствие. Ни сложные проблемы, ни необходимость принимать важные решения самостоятельно не пугают представителей знака. Возникают проблемы с планированием, расстановкой приоритетов – вы тратите время на то, что совершенно не заслуживает внимания. Не бойтесь браться за новые проекты: они дадут вам возможность показать себя с лучшей стороны.



Лев

Не день, а цепочка неудач. Вам не везет ни в крупном, ни в мелком, происходит масса событий, которых вы предпочли бы избежать. Очень велики нагрузки на нервную систему, к концу дня вы почувствуете, что совершенно выбились из сил. Вам нужна поддержка, но где найти ее – вы не знаете.





Дева

Желательно провести этот день в поездках. Нет возможности отправиться в путешествие? Тогда хотя бы сделайте что-то необычное, непривычное для вас и ваших близких. Перемены в образе жизни, причем даже самые незначительные, идут на пользу. Можно браться за новые дела, но только в том случае, если старые доведены до конца – иначе вы рискуете остаться ни с чем.



Весы

Негативные тенденции отступают, вы можете вздохнуть свободнее. Грузовик с пряниками еще не перевернулся на вашей улице, но уже явно едет в ее сторону. Если вы будете действовать осторожно, то сможете реализовать даже очень смелый план, который станет еще одной ступенькой вашей карьерной лестницы.



Скорпион

Воздержитесь от поспешных суждений: сегодня все отнюдь не так просто, как кажется на первый взгляд. Есть шанс разоблачить какую-то интригу, вывести на чистую воду тайных недоброжелателей, открыть секрет, само существование которого давно не давало вам покоя. Возможно получение неожиданных тревожных известий, касающихся кого-то из ваших младших родственников.



Стрелец

Вам не повезло: день складывается неудачно, проблемы могут возникать практически во всех сферах жизни. Вы довольно быстро понимаете, что в данной ситуации нужно не пытаться избежать трудностей, а стараться преодолеть их; чем больше усилий в данном направлении будет приложено, тем выше вероятность получения достойного результата.



Козерог

Сохраняйте спокойствие, что бы ни происходило: даже самые неприятные события этого дня не так значительны, как вам кажется, и вскоре вы просто забудете обо всем, что произошло. Главное – не изменять собственным принципам, не отказываться от ранее составленных планов. Возможны разногласия с коллегами и друзьями, но позже все признают вашу правоту.



Водолей

Беспокойный, но интересный день. Удается вывести на чистую воду людей, которые пытаются обхитрить вас, разоблачить интриги, наказать тех, кто пытается воспользоваться чужими слабостями. Многие представители знака начинают борьбу за справедливость, хотя прекрасно понимают, что выйти из нее победителем едва ли удастся. Финансовая картина благоприятна, возможны денежные поступления.









Рыбы

Если вы в каждой своей неудаче будете видеть катастрофу, день покажется совершенно ужасным. Но не стоит паниковать: возникающие проблемы и трудности не столь значительны, как кажется, и если вы поймете это, то в считанные часы добьетесь перемен к лучшему.

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