Любовный гороскоп на сегодня, 17 июля 2023 года по знакам зодиака

22:10, 16 июл 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 17 июля 2023 года, для всех знаков зодиака



Овен

Сегодня Ваш любимый человек будет очень ранимым и впечатлительным, что весьма осложнит для Вас процесс общения с ним. Его придется постоянно успокаивать, уговаривать, что все будет хорошо и вообще всячески морально поддерживать. Это окажется непросто, но необходимо.







Телец

В этот день Ваше настроение будет целиком и полностью зависеть от настроения Вашего любимого человека. Причем он это в полной мере осознавать не будет, поэтому вряд ли поймет, что Вы ведете себя так или иначе благодаря ему. Может быть, стоит ему об этом рассказать?



Близнецы

Сегодня велика вероятность того, что Вы влюбитесь в иностранца, а он влюбится в Вас. Или, быть может, просто житель другого государства значительно повлияет на Вашу личную жизнь. Цвет его кожи, язык его народа и тому подобная атрибутика не так важны: главное, что вас будет разделять граница и, скорее всего, таможенный контроль.



Рак

Сегодня Вам не повредит немного коварства и ехидности в общении с Вашим любимым человеком. Если Вы будете чересчур белым и пушистым, ему будет неинтересно общаться с Вами, и он может предпочесть Вашему обществу какое-то иное. Впрочем, если Вам того и надо…



Лев

Сегодня Вы узнаете, что на самом деле между Вами и Вашим любимым человеком не так давно произошло нечто такое, что Вы для себя истолковали неправильно, а он не стал Вам объяснять, как он воспринял это событие. В этот день все тайное станет явным. К счастью ли?





Дева

Сегодня Вы поймете, что личную жизнь можно устроить гораздо проще, нежели она была у Вас устроена до этого дня. Впрочем, не спешите ее в срочном порядке перестраивать: проще и рациональнее – не всегда лучше и правильнее. Может быть, стоит все оставить так, как есть?



Весы

Сегодня Вашему любимому человеку не захочется о чем-то Вас просить и уговаривать Вас на что-то. Он будет терпеливо ждать, пока Вы сами уговоритесь и согласитесь, а если такового чуда не произойдет, сильно на Вас обидится, потому что ожидания не совпадут с результатом.



Скорпион

Эта ночь может значительным образом изменить Вашу личную жизнь, причем как в лучшую, так и в худшую сторону. Поэтому будьте, на всякий случай, готовы ко всему и не возлагайте слишком больших надежд на волшебные ноль часов и ноль минут. Будьте начеку!



Стрелец

Сегодня Ваш любимый человек захочет возыметь над Вами еще большее влияние, что Вам вполне может не понравиться. Поэтому приготовьте на всякий случай убедительную аргументацию, которая бы доказала Вашей половинке необходимость Вашей свободы.



Козерог

В этот день Вы будете считать себя слабее, чем Вы есть на самом деле. Вы будете уверены в том, что Вам не под силу что-то сделать, а на самом деле просто не захотите. И это Ваше нежелание может погубить все то хорошее, что есть между Вами и Вашей половинкой. Может быть, игра не стоит свеч?



Водолей

Сегодня Ваш любимый человек будет стараться выведать у Вас какую-то тайну, которая для Вас и тайной-то вовсе не будет. Однако исключительно для того, чтобы поддразнить Вашу половинку, Вы будете сопротивляться и умалчивать. Главное не переборщить и не переиграть.









Рыбы

Сегодня Вы будете довольно сильно паниковать, причем преимущественно из-за пустяков. Вашему любимому человеку, равно как и вашим отношениям, ничего серьезного не угрожает, разве что Ваша паника, которая обладает воистину разрушающей силой. Стоит ли она того?

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