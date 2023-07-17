Гороскоп на сегодня, 18 июля 2023 года, для всех знаков зодиака

22:35, 17 июл 2023

Благоприятный день. Будет возможность решить проблемы, возникшие раньше, навести порядок в делах. Становится легче увидеть новые перспективы. Правильно оценивая свои силы, люди понимают, чего способны достичь в ближайшее время. Появится шанс спокойно обсудить важные деловые вопросы, договориться о сотрудничестве и совместных действиях. Серьезные конфликты маловероятны, да и мелких разногласий в большинстве случаев удается избежать.







День хорошо подходит для общения с родственниками, укрепления семейных связей. Удастся решить проблемы, которые в последнее время тревожили всех. Переутомление и недомогания маловероятны.



Овен

Вы не потеряете оптимизма и жизнерадостности, даже если все будет идти из рук вон плохо (а такое развитие событий, к сожалению, не исключено). Не стоит рассчитывать на успех в важных делах, но с решением мелких задач вы справитесь неплохо, и помощь вам для этого не потребуется. Первая половина дня – время, когда вы будете заниматься чужими делами больше, чем собственными; многим Овнам это поможет по-новому взглянуть на те проблемы, решение которых они долго не могли найти.



Телец

Этот день складывается скорее неудачно. У вас плохое настроение, порой мучают дурные предчувствия – но хуже всего то, что они иногда оправдываются. Велика вероятность финансовых затруднений, напрасных трат и потерь. Кроме того, день связан с возвращением старых проблем, которые вы давно считали решенным.



Близнецы

Деловая активность близка к нулю, и лучшее, что можно сделать в этот день — это провести его совершенно праздно, дав волю своей лени. С другой стороны, если представится возможность побаловать себя, не упустите ее: приятные оздоровительные процедуры, покупка милых пустяков, посещение концерта любимой группы надолго поднимут настроение.



Рак

Этот день связан со значительными переменами в деловой сфере. Поступающие предложения интересны и заманчивы; не бойтесь принимать их, не сомневайтесь в том, что вам по силам решить новые задачи. День подходит для заключения сделок, продажи ценного имущества. Можно пойти на небольшой риск, взвесив все «за» и «против».



Лев

Вам многое по плечу и по зубам, поэтому не бойтесь браться за дела, с которыми не справились другие: вас ждет полный и очевидный успех, который к тому же окажется на удивление легким. Люди, следующие вашему примеру, тоже добьются неплохих результатов, и потому будут вам очень благодарны. Ярко проявляются лидерские качества, Львы-руководители без труда завоевывают расположение подчиненных.





Дева

Вашей целеустремленности можно позавидовать: именно благодаря ей вы добиваетесь успеха там, где другие терпят неудачу. Для многих вы становитесь примером для подражания. Появляются союзники и единомышленники, ваши идеи, даже самые смелые, не остаются без поддержки. Не стоит рассчитывать на то, что награда за труды будет получена немедленно: сегодня ваша задача заключается в том, чтобы создать надежную базу для будущих успехов.



Весы

Для вас этот день неблагоприятен и сложен. Задачи, стоящие перед вами, кажется, не имеют решения – и вы теряете и веру в себя, и надежду на успех. Значительно легче будет тем, кто способен взглянуть на ситуацию с иной точки зрения, поставить себя на место другого человека. Именно это позволяет получить ответы на многие вопросы.



Скорпион

Вы оказались в непростой ситуации: трудно разобраться, что происходит вокруг, прийти к каким-то выводам, выработать план действий. А, между тем, тянуть время уже нельзя – пришло время решительных шагов. Своей интуиции вы не слишком доверяете, и правильно делаете; а вот к советам союзников и единомышленников стоило бы прислушаться.



Стрелец

Возможны финансовые проблемы, поначалу незначительные, но принимающие все более серьезный характер. Вы тратите деньги, особенно не задумываясь над тем, так ли необходимы те или иные расходы. Могут возникнуть проблемы в отношениях с людьми, с которыми вы долго были связаны деловыми интересами.



Козерог

Подходящий день для того, чтобы поразмышлять о чем-нибудь серьезном и важном. Очень высок интеллектуальный потенциал представителей знака, Козероги поражают окружающих глубиной и точностью суждений.



Водолей

День проходит спокойно, не принося потрясений и серьезных проблем. Можно вернуться к начатым делам, восстановить какие-то старые связи, которые важны для вас. Размышляя о прошлом, вы по-новому оцениваете свои поступки, понимаете, что нужно изменить в собственном поведении, чтобы избежать ошибок.









Рыбы

Если вы сосредоточитесь на работе, то сможете добиться в ней больших успехов, справиться даже с самыми сложными делами. Помощь как таковая не потребуется, а вот советы и хорошие идеи будут очень кстати, поэтому прислушивайтесь к тому, что говорят окружающие. Возможны денежные поступления.

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