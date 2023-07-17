Любовный гороскоп на сегодня, 18 июля 2023 года по знакам зодиака

22:37, 17 июл 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 18 июля 2023 года, для всех знаков зодиака



Овен

Красивым людям – красивые отношения! Сегодня вы будете самой красивой парой, и не только визуально. Подруги и друзья будут показывать на вас пальцами и шептать своим пассиям: «Вот видишь, как бывает… А у нас…». Продолжайте быть образцом для подражания! Так держать!







Телец

Сегодня Вы будете чувствовать себя значительно старше своего возраста. Может быть, потому что Ваш любимый человек скоропостижно впадет в детство, и Вам придется нести за его жизнь и здоровье полную ответственность. Или потому что именно на Ваши плечи ляжет решение проблем вашего тандема.



Близнецы

В этот день для Вас главное – не потерять себя. Подстраиваться под желания любимого – это, конечно, хорошо, однако Вы и сами по себе – личность интересная и уникальная. Обидно будет стирать свою индивидуальность ради любви. А сегодня это вполне может произойти…



Рак

Неужели в Вашей жизни нет ничего, кроме любви, мечтаний о любви и планов, связанных с любовью? Не слишком ли Вы зациклились именно на этом аспекте Вашей жизни? Звезды советуют в этот день обратить внимание на что-либо другое: на друзей, хобби, профессию — что Вам больше нравится. Любви это никак не повредит.



Лев

Сегодня для Вас будет существовать всего два мнения: Ваше и неправильное. И Вы, конечно, будете убеждать Вашего любимого человека разделить Ваше, правильное мнение. Однако его видение мира может весьма серьезно отличаться от Вашего, поэтому все Ваши попытки могут окончиться неудачей.





Дева

В этот день перед Вами в полный рост встанет проблема выбора. Придется отдать предпочтение кому-либо из Ваших поклонников в ущерб другим, разумеется. Конечно, решение не будет окончательным и бесповоротным: в конце концов, речь идет всего лишь об одном вечере.



Весы

Если до сегодняшнего дня у Вас было несколько поклонников, то нынче подходящий день, чтобы сделать выбор в пользу одного из них. Вам уже порядком надоело путать их голоса и гадать, кому из них что Вы рассказывали. Впрочем, вполне возможно, что у счастливого избранника Вы тоже окажетесь не в одном экземпляре.



Скорпион

Скорпионам нынче гораздо лучше было бы жевать, чем говорить. Но ведь непременно найдутся те, кто заявит о своей диете, кушать откажется и наболтает такого… Будьте осмотрительны, даже если Вам не хочется есть – не обижайте тех, кто хотел Вам угодить. Особенно часто жертвами Вашей невоздержанности будут становиться мамы и бабушки.



Стрелец

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто смириться с тем, что все в его жизни идет не так, неправильно и совсем не тем путем, как ему бы хотелось. Только Вы можете помочь ему снова найти себя в хаосе сложившейся ситуации и почувствовать себя уверенным и свободным.



Козерог

Не пытайтесь сегодня обратить на себя внимание Вашей половинки. Она занята важным делом, и если ее отвлекать, ничего кроме раздражения Вы не получите. Потерпите немного: скоро ее дела закончатся, и тогда все свободное время будет посвящено Вам и только Вам.



Водолей

Сегодня Вашему любимому человеку не потребуется много усилий для того, чтобы понять Вас и Ваши пристрастия. Он справится с этим несложным заданием даже быстрее, чем Вы, чем несказанно Вас удивит. Постарайтесь, однако, сделать все возможное для того, чтобы не открываться ему сразу.









Рыбы

Сегодня Ваш любимый человек будет поступать опрометчиво и неразумно, что вызовет в Вас бурю негативных эмоций. Главное, чтобы эта буря не захлестнула его с головой и не испортила его отношение к Вам, потому что и такой исход событий весьма вероятен. Будьте терпимее и сдержаннее.

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