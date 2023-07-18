Гороскоп на сегодня, 19 июля 2023 года, для всех знаков зодиака

22:32, 18 июл 2023

Важные вопросы нужно обсуждать в начале дня: достичь компромисса будет гораздо проще, даже в самых сложных ситуациях найдутся решения, которые устроят всех. К тому же многие способны выслушать окружающих, понять и принять точку зрения, отличную от собственной, без раздражения и обид. Чем ближе вечер, тем больше независимости и в решениях, и в поступках требуется для достижения цели.







Не исключены трудности, причем часто они возникают именно там, где вы рассчитывали легко достичь цели. Тем не менее, отказываться от задуманного не следует. Настойчивость принесет свои плоды.



Овен

Могут возникнуть проблемы, но вы не останетесь с ними наедине – друзья и союзники поспешат на помощь. Благоприятный день для участия в реализации каких-то совместных проектов, а также поиска новых друзей. А вот с романтическими отношениями нужно быть осторожнее: если они начнутся в этот день, то вскоре начнут играть важную роль в вашей жизни, вытеснив все остальное.



Телец

Хотя день не лишен недостатков, плохим его назвать никак нельзя, ведь вы добиваетесь успехов, хоть и не сразу. Можно предпринимать что-то новое в профессиональной сфере, искать новые способы решения привычных задач. Возникают разногласия с союзниками, но компромисс непременно будет найден.



Близнецы

Вам нравится быть на людях, привлекать к себе внимание. Не исключено, что вы станете предметом сплетен и пересудов, но они вам не навредят. Возрастает интерес к политической жизни, многие Близнецы открыто высказывают свою позицию, но не находят понимания у окружающих.



Рак

День пройдет удачно, если вы постараетесь взять контроль над ситуацией в свои руки и будете пользоваться всеми открывающимися возможностями. Дело в том, что ни здравый смысл, ни логика, ни интуиция, ни опыт не помогут предсказать развитие событий. Бессмысленный, на первый взгляд, шаг может положить начало переменам к лучшему, а вот тщательно продуманный план так и не удастся реализовать.



Лев

Как бы настойчиво окружающие ни давали вам советы, поступайте по-своему. Ваша интуиция очень остра, на ее подсказки можно положиться. В людях вы разбираетесь прекрасно, с первого взгляда составляете о них правильное впечатление. Если вы сегодня влюбитесь в кого-то, то наверняка будете счастливы с этим человеком.





Дева

День преподносит больше сюрпризов, чем вам хотелось бы. Приходится менять планы на ходу, пересматривать ранее достигнутые договоренности. Многие представители знака вынуждены отказываться от целей, к достижению которых были уже очень близки, потому что на пути возникают непреодолимые преграды.



Весы

Появляется много новых идей, и все они заслуживают самого пристального внимания. Творческий потенциал высок, ваши наблюдения верны, умозаключения парадоксальны, но точны – неудивительно, что окружающие смотрят на вас с восхищением. Появляются не только союзники и единомышленники, но и поклонники, которые еще не раз удивят вас своей преданностью.



Скорпион

Можно добиться неплохих результатов в новых делах, смелых начинаниях, которые окружающим кажутся слишком оригинальными, рискованными. День подходит для любого творчества; даже к решению текущих задач вы подходите очень изобретательно. Руководство вами довольно, однако для обсуждения вопросов, касающихся карьерного роста или повышения зарплаты, день не подходит.



Стрелец

День преподнесет приятные сюрпризы и во многом сложится лучше, чем можно было ожидать. Вы сможете не только довести до конца ранее начатые дела, но и значительно продвинуться в реализации новых планов, причем помощь для этого вам не потребуется. Возможны значительные денежные поступления, высока вероятность удачных сделок.



Козерог

День проходит незаметно, не принося ни больших радостей, ни серьезных горестей. Вы выбираете интересные дела и достигаете в них успеха, а все, что не вызывает энтузиазма, спокойно откладываете. Звезды ничего не имеют против такого подхода.



Водолей

Непростой день. На вашем пути возникает масса препятствий, и преодоление их кажется делом почти невозможным. Трудностей так много, что вы готовы потерять оптимизм – но, к счастью, рядом вовремя появляется человек, способный не только морально поддержать вас, но и оказать реальную помощь. Подходящий день для встреч со старыми друзьями и давними деловыми партнерами.









Рыбы

Утром возможны трудности, но влияние позитивных тенденций будет с каждым часом усиливается, и день в целом складывается удачно. Вы настойчивы и не отступаете от поставленных целей, даже в неблагоприятных обстоятельствах добиваетесь своего. Важно не совершать необдуманных поступков, придерживаться заранее составленного плана.

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