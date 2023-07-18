Любовный гороскоп на сегодня, 19 июля 2023 года по знакам зодиака

22:35, 18 июл 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 19 июля 2023 года, для всех знаков зодиака



Овен

Сегодня поведение Вашего любимого человека будет непредсказуемым и необъяснимым. Вам придется потратить немало сил и времени для того, чтобы понять как такой родной, близкий и знакомый Вам человек мог поступить с Вами подобным образом. Или не с Вами – а в принципе поступить.







Телец

Нынче следует твердо помнить, что Вы в ответе за тех, кого приручили. Ведь когда Вы ухаживали за любимым человеком, добиваясь его расположения, Вы вели себя немного иначе, чем сейчас. Вернитесь в те времена, побудьте нежным, ласковым, внимательным и понимающим партнером.



Близнецы

Сегодня Ваше красноречие удивит даже Вас. Вы и забыли, когда в последний раз у Вас получалось так здорово выражать свои мысли в устной форме. Так используйте это на полную катушку! Сегодня тот самый день, когда Вы можете сказать любимому человеку все то, что давно хотели. И Вас поймут!



Рак

Сегодня Вашему любимому человеку будет казаться, что он самый замечательный в мире, а это, как известно, начало звездной болезни. Когда любишь себя, соперников не бывает. Если Вы донесете до него эту истину, Вам, возможно, удастся остановить неприятный процесс.



Лев

Будьте внимательны ко всему, что скажет Вам Ваш любимый человек. Сегодня какая-то его фраза должна стать принципиально важной для развития ваших отношений и их радостного или не очень продолжения. Причем он, скорее всего, этого сам даже не осознает. Значит, осознаете Вы.





Дева

Нынче даже самых жизнерадостных представителей Вашего знака Зодиака может посетить щемящее чувство того, что что-то ушло, и более уже не вернется. Посмотрите на эту проблему с другой стороны, ведь все новое — хорошо забытое старое. Полистайте альбомы с фотографиями, найдите старую записную книжку — не придет ли в голову мысли разыскать того, с кем Вы давно уже не виделись?



Весы

Сегодня Ваш любимый человек будет стараться выведать у Вас какую-то тайну, которая для Вас и тайной-то вовсе не будет. Однако исключительно для того, чтобы поддразнить Вашу половинку, Вы будете сопротивляться и умалчивать. Главное не переборщить и не переиграть.



Скорпион

Сегодня окажется, что в Ваших отношениях с любимым человеком все отнюдь не так радостно, светло и легко, как Вам казалось все это время. Впрочем, в Ваших силах изменить ситуацию в лучшую сторону, направить в полезное Вам русло и сделать из нее то, что нужно именно Вам.



Стрелец

Ответственное событие всё ближе. И Вы, и Ваш любимый человек очень волнуетесь и даже пребываете в лёгком замешательстве: что делать дальше. Возьмите себя в руки и продолжайте действовать по ранее намеченному плану. Серьёзных ошибок звёзды в нем пока не выявили.



Козерог

Сегодня какая-то фраза, нечаянно найденная старая записка или увиденное мельком в толпе лицо заставят Вас вспомнить о старой любви. Не исключено, что это не лучшим образом отразится на Вашем настроении.



Водолей

День будет самый обыкновенный. Один из тысячи одинаковых дней. Поэтому заранее приготовьтесь к тому, что ничего интересного на сегодня не намечается: меньше разочарований будет к вечеру и меньше раздражения выплеснется на Вашу половинку. Она же не виновата в том, что Вам скучно.









Рыбы

Сегодня Вы поймете, что недавно происшедшее событие действительно кардинальным образом изменило Вашу личную жизнь. Только вот непонятно, в какую сторону и что теперь с этими изменениями делать.

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