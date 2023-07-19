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Гороскоп на сегодня, 20 июля 2023 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 20 июля 2023 года, для всех знаков зодиака

22:34, 19 июл 2023

В начале дня придется понервничать. Многие в это время будут с собой не в ладу. Не предпринимайте ничего важного, просто подождите: скоро все наладится. Будьте готовы изменить планы. Могут появиться новые интересные дела, ради которых захочется отложить все остальное.



Чем ближе вечер, тем больше становится забот. Окружающим потребуется ваша помощь. Отказать в ней будет почти невозможно, да и вряд ли захочется. В конце дня лучше избегать любых излишеств, поскольку они сейчас особенно сильно вредят здоровью.

Овен
Не предпринимайте ничего важного до середины дня – это неблагоприятное время лучше провести по возможности спокойно и праздно. Если возможности побездельничать нет, занимайтесь только текущими делами, не замахивайтесь на что-то выдающееся и не вступайте в борьбу с влиятельными противниками.

Телец
Удачный день. Вы не упускаете возможность реализовать какие-то давние планы, воплотить в жизнь замыслы, которые долго вынашивали, одержать верх над недоброжелателями. Для многих Тельцов этот день будет связан с получением информации, которая откроет перед представителями знака новые деловые перспективы.

Близнецы
Что бы ни происходило, старайтесь не слишком волноваться. С любыми неприятностями и проблемами, возникающими в этот день, вы быстро справитесь. Возможны разногласия на работе, но не приходится сомневаться в том, что вы сможете отстоять свою точку зрения, а развитие событий докажет, что вы были правы.

Рак
Обратите внимание на то, как складываются ваши отношения с окружающими: от того, будут ли они гармоничными, зависит судьба новых начинаний и планов. Нелегко будет найти общий язык с родителями и другими представителями старшего поколения: им Раки кажутся легкомысленными, слишком беззаботными и безответственными.

Лев
В этот день Львам придется нелегко. Представителям знака не везет, но они не хотят признать это, а потому снова и снова возвращаются к делам, в которых потерпели неудачу. Это день напрасных трудов и бесплодных усилий; чем раньше вы смиритесь с этим, тем больше энергии сбережете.


Дева
Утро кажется на редкость неудачным. Вы все видите в самом мрачном свете, и даже самые благоприятные события не можете оценить по достоинству. Приходится иметь дело с людьми, не вызывающими у вас симпатии, и сдерживать свои эмоции оказывается очень трудно. Постепенно влияние позитивных тенденций набирает силу, и уже в середине дня становится легче.

Весы
Как бы ни развивались события, вы не теряете оптимизма и уверенности в себе. Ваша жизнерадостность заразительна, вы легко находите общий язык с коллегами и близкими друзьями. Возрастает ваш авторитет, к вашему мнению прислушиваются даже более опытные люди.

Скорпион
Не спешите оценивать день негативно: да, поначалу дела могут складываться не лучшим образом, но дальше точно будет лучше, причем значительно. Многие представители знака в течение дня то и дело возвращаются мысленно к рабочим проблемам, хотя именно это делать крайне нежелательно; чем раньше вы переключитесь на что-то более интересное и приятное, тем лучше.

Стрелец
Стоит предпринять что-то совершенно необычное: вам необходимы новые ощущения. Именно они вдохновят вас на подвиги (в том числе и трудовые), помогут покорить новые вершины. Возможны перемены в профессиональной сфере – у вас появляются новые интересы, нужно найти человека, который завершит ранее начатые проекты.

Козерог
На этот день можно и нужно назначать встречи с людьми, поддержкой которых вы хотите заручиться. Удается преподнести свои идеи в самом выгодном свете, да и себя показать наилучшим образом. Новые деловые партнеры могут вскоре стать вашими друзьями, стоит только захотеть.

Водолей
День не преподносит сюрпризов, но события в целом развиваются довольно благоприятным образом. Вам удается быстро сориентироваться в ситуации, принять верное решение. А дальше дело за малым – постараться как можно скорее воплотить его в жизнь. Вы без труда получаете помощь, если нуждаетесь в ней; коллеги и друзья дают хорошие советы.



Рыбы
Руководствуйтесь здравым смыслом – только так вы сможете достичь поставленных целей. Эмоции становятся вашими врагами, интуиция подсказывает лишь то, что вы хотите услышать, рассчитывать на везение и удачу не приходится. Друзья и союзники придут на помощь, но лишь после того, как вы начнете действовать.

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Автор: my-calend.ru
Теги: Гороскоп на сегодня
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