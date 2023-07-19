Любовный гороскоп на сегодня, 20 июля 2023 года по знакам зодиака

22:37, 19 июл 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 20 июля 2023 года, для всех знаков зодиака



Овен

Позвольте себе сегодня немного побыть ребенком. Ваш любимый человек, соответственно, выступит в роли родителя, и Вам останется лишь надеяться, что он будет ласковым и нестрогим. Или на худой конец справедливым. Заодно и узнаете, каково будет когда-нибудь вашим детям.







Телец

Вспомните детскую песенку, в которой жизнеутверждающе пелось: «И хотя нам прошлого немного жаль, лучшее, конечно, впереди». Вот и у Вас лучшие дни Вашей личной жизни еще впереди, а об ушедших жалеть не стоит. Ностальгия — это, конечно, хорошо, но не когда она мешает двигаться дальше по тропинкам любви.



Близнецы

Близнецам сегодня нужно быть осторожными с их вторыми половинками. Очень вероятно, что она устроит маленький междусобойчик со своими друзьями, рассчитывая на Ваше отсутствие в течение дня. Тем не менее, звёзды не советуют волноваться по этому поводу. Друзья не в курсе ваших главных семейных дел, поэтому вероятность ненужных сплетен исключается.



Рак

Ваш любимый человек сегодня будет крайне безответственен. Даже если он дал Вам честное слово что-то сделать – не сделает, даже и надейтесь. Причем в этом не будет ни грамма злого умысла, одна сплошная рассеянность и забывчивость. Придется взвалить все заботы на свои плечи.



Лев

Сегодня Вам будет довольно трудно решить, что делать с ситуацией, которая возникла в Вашей личной жизни. Логика, жизненный опыт и мудрые советчики будут подсказывать одно, а сердце и интуиция – нашептывать совершенно другое. Кого слушать – решать Вам, как водится.





Дева

В этот день Вы будете несколько перегибать палку в общении с Вашим любимым человеком. Постарайтесь держать себя в руках и в рамках приличия, хотя время от времени это будет для Вас нелегкой задачей. Однако сила воли станет Вашим надежным помощником в этом нелегком деле.



Весы

Сегодня Вы будете несколько свысока смотреть на Вашего любимого человека, ибо Вам будет казаться, что Вы понимаете в жизни и мироустройстве гораздо больше, чем он. Впрочем, он вполне сможет Вас разочаровать и сбросить с небес на землю, продемонстрировав нетривиальность мышления.



Скорпион

Сегодня какая-то трудная задача, ответственность за решение которой Вы так долго не могли взять на себя, решится довольно быстро и просто благодаря тому, что решать ее Вы будете вместе с Вашим любимым человеком. Вместе всегда все делается проще, быстрее и веселее.



Стрелец

Сегодня стоит помнить о том, что Вы хозяин Вашей жизни. Именно Вы, а не Ваш любимый человек, даже если он периодически пребывает в обратной уверенности. В любом случае, именно Вам решать, как жить и действовать дальше, а его задача лишь принимать или не принимать Ваши действия для себя.



Козерог

Козерогам, похоже, придется заниматься проблемами чужой семьи гораздо больше, чем своей собственной. В этом есть и плюсы — очевидно, у Вашей семьи нынче не будет особенных проблем. С чем мы Вас и поздравляем.



Водолей

Сегодня Вашему любимому человеку будет довольно трудно добиться Вашего внимания, расположения и тепла. Причем не потому, что Вам трудно будет все это ему дать, а по той простой причине, что у Вас просто не будет на это времени или возможности.









Рыбы

Сегодня Вам будет непросто решиться на какой-то ответственный поступок, который вполне может изменить Вашу личную жизнь в лучшую сторону, потому что Вы будете бояться того, что изменения произойдут все же в худшую. Впрочем, кто не рискует, тот не пьет шампанского.

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