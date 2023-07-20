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Любовный гороскоп на сегодня, 21 июля 2023 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 21 июля 2023 года по знакам зодиака

22:08, 20 июл 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 21 июля 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен
В этот день звезды рекомендуют Вам сделать небольшой подарок Вашему любимому человеку. Просто так, без повода. Презент должен быть маленьким, изящным и ни к чему не обязывающим. В конце концов, в первую очередь Вашей половинке будет дорого Ваше внимание.



Телец
Сегодня Вы будете бояться всего неизвестного и непонятного, что будет происходить в Вашей личной жизни или с Вашим любимым человеком. А событий таких окажется немало. Впрочем, страх – чувство неконструктивное, лучше постараться от него избавиться любым способом.

Близнецы
Сегодня у Вас и Вашего любимого человека могут возникнуть определенные проблемы с представителями старшего поколения: например, Вашими или его родителями. Поэтому звезды рекомендуют вам вращаться исключительно в кругу ваших сверстников и тех, кто младше вас.

Рак
Сегодня, вероятно, Ваш предыдущий избранник напомнит о себе неким экстравагантным образом. Он может, например, прислать Вам корзину цветов или написать мелом под Вашими окнами «I love you» большими буквами. Порадуйтесь – приятно же, но пусть он более чем на Вашу искреннюю дружбу не рассчитывает.

Лев
В этот день Вам стоит вспомнить о том, что Ваш любимый человек, какой бы выдержкой он ни обладал, тоже не железный, а значит, и он когда-нибудь может сломаться. И у Вас не останется надежной опоры и верного защитника. А значит, сейчас нужно сильным становиться Вам, чтобы дать ему время немного отдохнуть и окрепнуть.


Дева
Подходящий денек, чтобы избавиться от хлама. Почистить стоит не только стенные шкафы, но и закоулки собственной души. Не исключено, что на ней лежит некий груз, который давно пора с нее снять.

Весы
Сегодня Ваш любимый человек будет очень сложно реагировать на любую Вашу попытку его обмануть, перехитрить или хотя бы разыграть. Постарайтесь принять во внимание эту его странную особенность и действовать в соответствии со сделанными выводами и расставленными приоритетами.

Скорпион
Не бойтесь того, что ваши отношения не похожи на другие. В конце концов, самобытность — это замечательно, и Ваша половинка никогда не скажет, что с Вами скучно или банально. Главное, чтобы эта самобытность не перешла в откровенную странность, граничащую с сумасшествием. А то и такое бывает.

Стрелец
В этот день перед Вами и Вашим любимым человеком встанет проблема. Ее можно решить совместными усилиями, а можно обойти, сделав вид, что ее нет. Какая из этих дорожек правильная, пока непонятно, но решение придется принимать уже в этот день, причем незамедлительно.

Козерог
Сегодня для Вас будет очень много значить мнение Ваших друзей и знакомых относительно Вашего любимого человека. И если Вы вдруг узнаете, что кто-то его не одобряет, у Вас может закрасться серьезное сомнение: а стоит ли вообще с ним отношения продолжать. Впрочем, быть-то с ним Вам, а не знакомому…

Водолей
Сегодня Вы забудете о разнице в возрасте между Вами и Вашим любимым человеком. Да и вообще что его, что Ваш возраст не будут играть принципиальной роли, так уж получится. Кстати, в честь этого можно срочно начать роман с человеком в два раза старше или в три раза младше Вас.



Рыбы
В этот день Вас удивит приземленность Вашего любимого человека, причем удивит неприятно. Вы-то думали, что он птица высокого полета, а сегодня он поведет себя, как голубь или воробушек. Впрочем, далеко идущих выводов делать не стоит: может, у него день так сложился. Да и вообще такие метаморфозы бывают иногда полезны.

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Гороскоп на сегодня, 21 июля 2023 года, для всех знаков зодиака
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Автор: my-calend.ru
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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