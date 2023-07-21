Гороскоп на сегодня, 22 июля 2023 года, для всех знаков зодиака

23:20, 21 июл 2023

День сложится вполне удачно для людей, которые не путают желаемое с действительным. Принимайте решения, отталкиваясь от реального положения дел, а не от того, что хотелось бы видеть, считайтесь с обстоятельствами, старайтесь предугадывать действия окружающих, и вы сможете избежать болезненных разочарований, потерь и других проблем.







Отношения с окружающими будут складываться ровно, если вы не станете навязывать другим свои желания, а также представления о том, что такое хорошо и что такое плохо. Сегодня многие склонны создавать себе и близким трудности, руководствуясь самыми благими намерениями. Как ни странно, дела пойдут лучше, если вы выберете более простые и эгоистичные цели.



Овен

Вам хочется добиться успеха во что бы то ни стало. Многим представителям знака кажется, что ситуация требует использования нечестных методов, но это приводит лишь к новым трудностям, поскольку ни один Овен не владеет искусством интриги в совершенстве. Вы даете обещания, не собираясь их выполнять – но сдержать слово все-таки придется, и тут-то вы пожалеете о собственном легкомыслии.



Телец

День будет благоприятным. Представители знака получают важные известия, информацию, которой немедленно смогут найти применение. Велика вероятность повышения по службе или получения поддержки влиятельного человека. Неплохой день для начала собственного дела (при условии, что вы обдумали такую возможность ранее).



Близнецы

Очень трудно довести до конца начатые дела, велик соблазн бросить все и провести день (а то и не один) праздно. Руководству едва ли придется по вкусу ваша идея; более того, есть опасность, что вам придется трудиться сверхурочно. Возможны разногласия с деловыми партнерами, расторжение заключенных договоров и достигнутых соглашений.



Рак

Звезды на вашей стороне – пользуйтесь этим, чтобы достичь поставленных целей. Любые знакомства оказываются полезными, да и из встреч с людьми, которым вы некогда оказали важные услуги, можно извлечь немало выгоды. День подходит для заключения сделок, можно делать крупные покупки.



Лев

Вы нетерпеливы, но рассудительны — замечательное сочетание, которое сегодня позволит добиться почти невероятных успехов. Избавьте себя от необходимости прислушиваться к непрошенным советам и полностью положитесь на свою интуицию, она не подведет. Хороший день для любого сотрудничества, совместная работа принесет вам новые знания и полезный опыт.





Дева

Вам по силам преодолеть любые преграды. Даже если нагрузки будут значительными, вы не почувствуете усталости: жизненный потенциал очень высок. Окружающие не всегда успевают за вами, но вы не сердитесь на отстающих, а охотно протягиваете им руку помощи, если в этом возникает необходимость. Помните, что большую часть награды за проделанную в этот день работу вы получите несколько позже.



Весы

Не планируйте заранее все дела, есть вероятность, что вам придется изменить расписание. Иногда лучше действовать спонтанно, выходя за привычные рамки, и у вас это отлично получается. Этому будет способствовать бодрый настрой – в первой половине дня преобладать будут позитивные эмоции, а жизненная энергия – на высоком уровне.



Скорпион

Думайте – сегодня у вас это очень хорошо получается. Идеи, посещающие вас, станут блистательными, если вы немного их доработаете, прежде чем начать воплощать в жизнь. Хорошо проходят любые встречи, на новых знакомых вы производите неизгладимое впечатление. Можно принимать гостей.



Стрелец

Всё в ваших руках, нужно только решить, что же делать с этим всем. Хорошо бы заранее составить план действий, потому что импровизируете вы сегодня чуть менее вдохновенно, чем обычно. Радуют новости, поступающие издалека. Поспешите воспользоваться полученной информацией, пока этого не сделал кто-то другой.



Козерог

Соблюдайте внимательность при интеллектуальной работе, чтобы не столкнуться с различными ошибками. Лучше сократить общение с окружающими, избегайте ненужных разговоров и обещаний, которые не сможете выполнить. По возможности отложите поездки на дальние расстояния. Полезны будут занятия спортом.



Водолей

Не стоит в этот день решать финансовые вопросы, тратить крупные суммы даже на то, что кажется совершенно необходимым. Конфликты возникают чаще обычного, порой вы сгоряча говорите близким обидные вещи, о чем потом сожалеете. Возможны споры из-за денег, не удается договориться о совместном использовании семейного бюджета.









Рыбы

Вероятны конфликты. Эмоциональный фон нестабилен, поэтому избежать их трудно. Окружающие то и дело вмешиваются в ваши дела, это не ведет ни к чему хорошему: вам постоянно приходится обороняться, защищать свое право принимать решения самостоятельно.

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