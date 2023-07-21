Любовный гороскоп на сегодня, 22 июля 2023 года по знакам зодиака

23:23, 21 июл 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 22 июля 2023 года, для всех знаков зодиака



Овен

Иногда в отношениях с любимым человеком необходимо проявлять решительность, твердость и даже суровость. Для Вас в этот день данная истина будет особенно актуальна. Да, непросто поступать жестко с тем, кого любишь, но иногда во имя спасения любви это просто необходимо.







Телец

Сегодня Ваш любимый человек почему-то решит, что он Вас недостоин и начнет активно Вам это доказывать. Вполне возможно, что у него это даже получится, если Вы сами этого захотите. Если же нет, постарайтесь убедить его в обратном: зачем Вам половинка с заниженной самооценкой?



Близнецы

Максимум внимания сегодня потребуют братья меньшие. Причем касаться это может как именно младших братьев, так и домашних любимцев — от рыбки до ручного тигра. Не будьте к ним слишком строги — они, конечно, создания непутевые, но отнюдь не безнадежные.



Рак

Подходящий день, чтобы пополнить коллекцию. Если воспитание не позволяет Вам коллекционироваться воздыхателей, заведите блокнотик с признаниями в любви на всех языках, которые известны Вам, Вашим знакомым, преподавателям филфака ближайшего университета и так далее. Со временем станете настоящим полиглотом.



Лев

Сегодня Вы целый день проведете в мечтах о будущем. Хочется верить, что не о слишком отдаленном, так как никаких других развлечений светила пока не обещают.





Дева

Сегодня стоит проявить излишнюю, даже, можно сказать, чрезмерную внимательность к тем, кого Вы любите. Пусть Вас лучше сочтут навязчивым, нежели холодным, черствым и невнимательным. В конце концов, один день усиленной заботы — и еще на несколько месяцев Вы свободны от каких бы то ни было эмоциональных обязательств.



Весы

В этот день между Вами и Вашим любимым человеком может возникнуть конфликт из-за Вашей бесхозяйственности. Например, у Вас в комнате недостаточно чисто, пуговица к Вашему костюму пришита неаккуратно и вообще вид у Вас какой-то всклокоченный… Постарайтесь, чтобы сегодня ему не к чему было придраться.



Скорпион

Сегодня Вам очень захочется встретиться с Вашей бывшей любовью. Однако просто так у Вас это не получится: придется повод какой-нибудь придумать, пусть даже самый нелепый и бессмысленный. Например, отдать ей какую-нибудь ее вещь, которую она давно забыла или диск с интересующей ее информацией.



Стрелец

Не волнуйтесь. Все обязательно будет хорошо. Рядом с Вами действительно тот человек, который Вам нужен, который Вас поддержит, на которого можно опереться. Все Ваши сомнения напрасны, поэтому звезды советуют о них забыть если не навсегда, то хотя бы на продолжительный период времени.



Козерог

Сегодня Вашему любимому человеку будет довольно трудно поверить в сказку, в то, что уже завтра все будет хорошо, сказка войдет в ваш дом и изменит вашу совместную жизнь к лучшему. Главное, чтобы Вы сами в это поверили, а остальное – дело техники и времени.



Водолей

Ваша работа или учеба настолько захлестнула Вас, что о существовании личной жизни Вы уже, кажется, и забыли. Постарайтесь как-то пресечь это безобразие или это попробует сделать Ваш любимый человек, если таковой у Вас еще остался в результате Вашей бурной деятельности.









Рыбы

Замкнувшись на своих чувствах и переживаниях, не забывайте и о чувствах и переживаниях ближнего своего, то есть Вашего любимого человека. У него тоже есть своя точка зрения на ваши отношения и то, как они должны развиваться, поэтому прислушайтесь сегодня к тому, что он Вам говорит.

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