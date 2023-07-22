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Гороскоп на сегодня, 23 июля 2023 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 23 июля 2023 года, для всех знаков зодиака

22:59, 22 июл 2023

Благоприятный день для общения. Можно найти союзников, друзей, единомышленников. Любые встречи в неформальной обстановке проходят хорошо. Людям, у которых есть хоть что-то общее, будет легко понять друг друга.



Высокой будет деловая активность. Не торопитесь заключать сделки, изучите все условия: поспешные решения сегодня могут привести к потерям. Осторожными в коммерческой деятельности должны быть те, кто не обладает большим опытом: такие люди рискуют стать жертвой мошенников.

Овен
Подходящий день для учебы, получения новых знаний. Источники информации могут быть самыми неожиданными, важно лишь своевременно и тщательно проверять сведения. Очень хорошо этот день подходит для решения финансовых вопросов, раздела имущества. Деловые отношения, начавшиеся в этот день, будут длительными и прочными.

Телец
День проходит приятно, неспешно и расслабленно, вы можете придерживаться комфортного ритма, не опасаясь, что чего-то не успеете, куда-то опоздаете. Много хорошего происходит случайно, ваша же заслуга в том, что вы это вовремя замечаете. Возможны интересные встречи, в том числе — с человеком, который окажет существенное влияние на вашу жизнь.

Близнецы
Напряженный день, едва ли не самый сложный на этой неделе. Сосредоточиться на текущих делах нелегко; как бы вы ни старались все учесть, что-то непременно ускользает, забывается, остается незамеченным – и это влечет за собой ошибки. Многие представители знака ссорятся с теми, кого еще недавно поддерживали.

Рак
Этот день связан с заботой об окружающих, решением чужих проблем. Деятельность такого рода не только приносит хорошие плоды, но и доставляет вам огромное удовольствие. Вам удается сохранять деликатность и такт, никого не обижать, даже если приходится говорить или делать что-то, неприятное окружающим.

Лев
Подходящий день для того, чтобы привлечь на свою сторону новых людей, завоевать симпатию тех, кто раньше был к вам равнодушен. Хорошо проходят публичные выступления; оказавшись в центре всеобщего внимания, вы не испытываете ни малейшего дискомфорта. Очень полезно общение с женщинами: они не только щедро делятся с вами позитивными эмоциями, но и дают хорошие советы.


Дева
Этот день практически требует от вас легкомыслия: слишком серьезное отношение к сложившейся ситуации не к чему. Все уладится само собой, так стоит ли волноваться? Просто делайте то, что считаете нужным, и не сомневайтесь в правильности принятых ранее решений.

Весы
Нужно принять важное решение, но вам не хочется этого делать, и вы просто тянете время. Эта тактика не так уж плоха: сейчас вы просто не в состоянии учесть все факторы; кроме того, велика вероятность, что кто-то, нарочно или нет, предоставил вам ложную информацию. Постарайтесь расслабиться – хорошие идеи приходят неожиданно.

Скорпион
Сохраняйте спокойствие, хоть это и непросто, иначе день пройдет совсем не так, как вам надо. Вспомните, что вы не только хороший тактик, но и талантливый стратег – пригодится умение видеть ситуацию в целом, строить далеко идущие планы. Желательно сократить расходы, отказаться от спонтанных покупок.

Стрелец
Вы добьетесь многого, если будете доверять собственному внутреннему голосу, а не тем многочисленным советам, которые охотно дают окружающие. На этот день хорошо назначать как деловые, так и личные встречи – те и другие проходят очень удачно. Можно подписывать документы, долгосрочные контракты.

Козерог
Вы стремитесь к успеху отчаянно, сжигаете за собой мосты, чтобы не отступить, расстаетесь с союзниками, если они не верят в вашу победу. Этот день приносит перемены в деловые отношения, позволяет вам укрепить свой авторитет, а в некоторых случаях – и продемонстрировать свое превосходство над окружающими.

Водолей
Этот день принесет неожиданные и приятные встречи. Вам удается извлекать пользу из любых событий, извлекать выгоду из каждой случайности. Не возникает разногласий с близкими, день хорошо подходит для совместных дел и проектов. Не стесняйтесь настаивать на своем – ваши идеи верны, а те, кто с ними не согласен, позже пожалеют.



Рыбы
Благоприятный день. Эмоциональный фон отличается стабильностью, вы сохраняете спокойствие и хорошее расположение духа, даже если возникают трудности. День подходит для работы с документами, составления отчетов; вы хорошо справляетесь с задачами на проектирование, сложными расчетами. Рыбы-гуманитарии неожиданно обнаружат, что наделены недюжинными математическими способностями.

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Автор: my-calend.ru
Теги: Гороскоп на сегодня
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