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Любовный гороскоп на сегодня, 23 июля 2023 года по знакам зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 23 июля 2023 года по знакам зодиака

23:02, 22 июл 2023

Любовный гороскоп на сегодня, 23 июля 2023 года, для всех знаков зодиака

Овен
Сегодня у Вас с Вашей половинкой сегодня будет все неожиданно хорошо. Так хорошо вам вместе давно не было. Вы были даже уверены, что так никогда не будет и быть не может. Ан нет, сегодняшний день опровергнет Ваши столь категоричные заверения. Наслаждайтесь!



Телец
Сегодня Ваш любимый человек будет склонен к тому, чтобы понимать Ваши слова неправильно, причем выводы его будут настолько неожиданными и нелогичными, что Вам останется только удивляться его способности делать из мухи слона и наоборот. И еще велосипед изобретать.

Близнецы
Сегодня все будут завидовать тому, насколько красиво и гармонично Вы смотритесь с Вашим любимым человеком. От Вас будет исходить самое настоящее сияние, которое нельзя будет не заметить, да и Вы сами будете светиться и греться его лучами. Главное для Вас – все это не растерять.

Рак
Пусть сегодняшний день будет романтичным с утра до самого вечера. Начните его с легкого совместного завтрака, в течение дня шлите Вашей половинке теплые и ласковые sms, вечером сделайте ей небольшой подарок и напомните, как Вы ее любите. Пусть сегодня будет обыкновенный праздник вашей необыкновенной любви!

Лев
Все проблемы, которые есть в вашем тандеме, являются не более чем плодом Вашей фантазии. Это не значит, впрочем, что их совсем нет. Вполне возможно, что Вы просто делаете из мухи слона, а слона, напротив, превращаете в муху. Сегодня звезды желают Вам адекватного восприятия действительности.


Дева
Сегодня Ваш любимый человек будет настолько четко следовать намеченному плану, что Вам время от времени будет становиться безмерно скучно. Любые Ваши желания и импровизации будут отклоняться с удивленным видом. Что ж, предсказуемость – синоним надежности.

Весы
Сегодня звезды не рекомендуют злоупотреблять алкоголем, особенно в присутствии Вашего любимого человека, независимо от его поведения. В случае малейшей Вашей нетрезвости Вы утратите способность адекватно реагировать на поведение Вашей половинки, что может вызвать множество недоразумений.

Скорпион
В этот день Вам будет тепло, светло и радостно хотя бы потому, что в Вашей жизни есть один очень хороший человек. В принципе, Вам достаточно будет знать о том, что он живет где-то, а большего и не надо. Но если большее все же будет, Вы станете воистину самым счастливым человеком на планете Земля!

Стрелец
Сегодня Вашему любимому человеку захочется опробовать на Вас умный совет, который он вычитал в умной книжке или услышал от умного друга. Желание похвальное, но Вам может не понравиться роль подопытного кролика. Звезды советуют перенести испытание стоически, а потом самому почитать умную книжку.

Козерог
Сегодня кому-то очень пригодится Ваша помощь. И помощь Вашего любимого человека тоже, если он согласится поучаствовать в вашем совместном мероприятии. Однако он вполне может и отказаться в силу тех или иных причин, которые вполне могут оказаться довольно-таки объективными.

Водолей
Сегодня Вы узнаете Вашу половинку с новой, необычной стороны. Вы и не думали, что она может быть такой, а оказывается, может. Обрадуют ли Вас неожиданно открытые в любимом человеке качества, сказать довольно трудно. Но удивлены Вы будете совершенно точно!



Рыбы
В этот день важную роль в Вашей личной жизни сыграет знание иностранных языков и иностранной культуры. При этом вовсе не обязательно, что Вам придется контактировать с иностранцами. Вполне возможно, что Вы своей образованностью просто привлечете к себе внимание действительно достойного Вас человека.

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Гороскоп на сегодня, 23 июля 2023 года, для всех знаков зодиака
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Автор: my-calend.ru
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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